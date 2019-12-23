В Томске открыли главную городскую елку и выбрали лучшую ледовую скульптуру

23 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую пятницу, 20 декабря, в Томске на пл.Ново-Соборной прошел большой зимний праздник «Елка 2020. Томск встречает Новый Год!». Томичей с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Также в рамках праздника прошло награждение победителей конкурса "Хрустальный Томск".

«Я рад приветствовать больших и маленьких томичей у главной ёлки нашего города. Сегодня она засияет яркими огнями, символизируя приближение Нового года. И для всех нас наступит особенное время, наполненное волшебством. Мы постарались сделать так, чтобы в эти дни и в новогодние каникулы томичи провели свободное время с пользой для здоровья», - сказал мэр.

В момент торжественного зажжения главной елки города на фонтане был запущен холодный фейерверк и пневмо-салют. На Ново-Соборной собрались сотни семей из Томска и пригорода. Взрослые и дети не могли сдержать восхищения от праздничного убранства площади и действия, происходившего на сцене.

Гости праздника увидели выступление «Большого новогоднего хора», номера танцевальных коллективов и акробатов. На большом экране возле сцены шла трансляция марафон видео-поздравлений. После этого одномоментно зажглась яркая новогодняя иллюминация на площади. Далее на сцену вышли лучшие коллективы Томска с вокальными и танцевальными номерами. Веселая дискотека с участием группы Rocking radio и световое шоу завершили большой городской праздник.

Также на центральной городской площади прошла церемони награждения победителей конкурса ледовых скульптур "Хрустальный Томск". В этом году тема фестиваля была приурочена к юбилею города - «415-лет Томску». В течение недели 20 команд лучших скульпторов из 8 стран мира работали над созданием ледяных фигур на площади Ново-Соборной. Авторам лучших работ мэр вручил дипломы победителей фестиваля, памятные подарки и денежные призы.

Лауреатами 3 степени стали сразу 3 команды.

Северские мастера (команда «Красавица и чудовище») вырезали изо льда «Томские гуляния», где медведь с гармонью и девушка в кокошнике изображены на фоне резной деревянной крыши. Также за 3 место была награждена команда «Суол» из Якутии - авторы ледовой композиции «Верность». Еще одна команда из Якутска «Золотые крылья» заняла 3 место за скульптуру, изображающую нашего земляка - космонавта Николая Рукавишникова.

Лауреатами 2 степени стала команда «Плантация» из Хабаровска с композицией «Как приручить халяву или однажды в Томске». Скульпторам удалось изобразить карикатурного студента на фоне главного корпуса ТГУ.

Победу же, по решению жюри, одержала якутская команда «Полярные пчелы» за работу - «За окном». Авторам удалось передать изящество деревянных кружев во льду и силуэт томича за стеклом.

Приз от генерального партнера фестиваля - бензопила - был вручен мастерам из Белоруссии - команде «Друзья» за скульптуру «Человек-праздник».

За третье место в блиц-турнире была награждена команда «Кестик» из Кызыла, второе место за новогоднюю открытку жюри присудило команде «Золотые крылья» из Якутска. Победу блиц-турнира, как и основного этапа фестиваля, жюри присудило команде «Полярные пчелы».

Работы участников фестиваля будут украшать Ново-Соборную и радовать томичей до самой весны.

Фото: Серафима Кузина

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