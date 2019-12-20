Сергей Орлов: Большие данные могут улучшить процесс принятия решений и повысить качество жизни россиян

20 декабря 2019 / Томский Обзор

Цифровая трансформация ведет к тому, что накапливается большое количество объективных данных, которые могут улучшить процесс принятия решения и повысить качество жизни россиян. В этом уверен Сергей Орлов, директор Межрегионального супервычислительного центра ТГУ.

— Чтобы внедрить практику использования этих объективных данных, нужно, с одной стороны, понимание, что такое данные, как с ними работать, что из них можно извлекать. С другой стороны, нужна проектная работа по внедрению новых процессов в управление. А гринфилд-проекты помогают цифровой трансформации, отмечает он.

Напомним, в этом году ТГУ стал одним из шести вузов, победивших в конкурсе Университета 20.35 и Агентства стратегических инициатив на создание Центра по управлению, основанному на данных (CDO). Томский университет получил право на реализацию образовательной программы по этому направлению. В рамках ее реализации команда ТГУ обучает госслужащих из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

— Получив право на реализацию образовательной программы по управлению на основе данных, только в этом году мы обучили 500 человек — это государственные и муниципальные служащие, начальники департаментов, заместители губернаторов в сфере образования, здравоохранения и в социальной сфере, — рассказал Сергей Орлов.

Обучение проходило в рамках образовательных сессий в Томске и Якутске. В их ходе участники выбирали проблему, которую необходимо решить, и готовили наборы данных, позволяющие получить объективную информацию о текущей ситуации. После этого, по словам Сергея Орлова, шла разработка систем для анализа данных и подготовка предложений по решению проблем на основе полученных результатов, а также нормативных документов. В итоге госслужащие получали готовый кейс: от формулировки проблемы до ее решения на основе данных.

Обучающий проект реализуется ТГУ при поддержке администрации Томской области, курирует Центр CDO зам. губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова. А индустриальными партнерами выступили томские IT-компании.

Ранее команда ТГУ представляла кейсы вуза, связанные с подготовкой IT-кадров для цифровой экономики на образовательном интенсиве «Остров 10-22», который проходил летом 2019 года в Сколковском институте науки и технологий (Сколтехе). Он состоялся при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Целью интенсива было как раз создание и развитие команд региональных университетов, которые смогут реализовать системные изменения в сфере подготовки кадров для формирования новой экономики России, ориентированной на новые технологии и цифровую трансформацию.

Сергей Орлов давно включился в работу команды, которая поможет привести университет к технологическому прорыву. На «Остров 10-22» он, вместе с сотрудником университетской лаборатории наук о больших данных и проблемах общества Вячеславом Гойко и заместителем губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмилой Огородовой провели мастер-класс по управлению на основе данных в связи с цифровой трансформацией региона.

На мастер-классе были представлены два кейса: миграция талантливых выпускников школ Томской области в центральные вузы и анализ разрывов контрольных цифр приема (КЦП) в университетах с выбором предметов для сдачи ЕГЭ у школьников. Сегодня в Томске при неизменном числе КЦП общее количество студентов уменьшается, при этом более 75% лучших выпускников региона поступают в вузы других регионов.

Проанализировав открытые данные по набору, региональные информационные системы и социальные сети, в ТГУ увидели разрыв между направлениями подготовки школьников и КЦП вузов, с одной стороны, и с интересами самих школьников — с другой. Решением проблемы миграции должно стать создание среды для вовлечения выпускников в сферы экономики будущего, использование потенциала соцсетей в рекрутинге и формирование индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с интересами ребенка.

Кстати, по количеству представленных на «Остров 10-22» вузов Томск оказался на третьем месте, после Москвы и Санкт-Петербурга. Это произошло потому что сразу четыре томских вуза — ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ — вошли в сотню университетов России, приглашенных для участия в «Острове 10-22».

«Остров 10-22» был организован Агентством стратегических инициатив, Фондом «Сколково», РВК, Университетом «20.35», Министерством науки и высшего образования РФ, АНО «Цифровая экономика», Платформой НТИ при поддержке НИТУ МИСиС, EdCrunch.

Подготовлено по материалам пресс-службы ТГУ

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