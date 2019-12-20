Афиша Томска. Выходные: 21 и 22 декабря 2019 года
Город готовится к Новому году, и этому празднику посвящены почти все события выходных.
Бал в таинственном поместье, новогодняя программа «ПОТТЕРянный мир», рождественские ярмарки и опера в кино — подробности в традиционной афише!
Премьера спектакля «Маленькие человечки»
Всем известно, что под Новый год волшебство приходит даже к тем, кто в него не верит. Так и случилось с семьей башмачника, который однажды утром обнаружил, что за него кто-то сделал его работу! И у него теперь есть отличные башмаки для продажи и много свободного времени. Он был безмерно благодарен тому, кто совершил чудо. Но любопытство не оставляло его...
Владимир Бутаков, артист ТЮЗа и режиссер спектакля «Маленькие человечки» по братьям Гримм, расскажет эту знаменитую европейскую сказку языком игрового и теневого театра. Откуда в жизни простого (надо заметить, взрослого!) человека появляется волшебство? Зрители узнают большую тайну маленьких существ, которые скрытно посещают наши дома.
Когда и где: 21, 22 декабря в ТЮЗе
Время и стоимость билетов: 11.00, 300 рублей
Аудитория: 6+
«Чудеса в Хрустальном зале». Новогодняя музыкальная история
В этот день каждый, кто придет в Хрустальный зал, сможет почувствовать себя волшебником, взяв в руки понравившийся музыкальный инструмент.
Участники увидят сказочные превращения, услышат голоса музыкальных волшебников — Флейты, Домры, Скрипки, встретятся с персонажами сказок и легенд, узнают рецепт сотворения чуда, а самое главное — смогут лично получить поздравления от Деда Мороза!
Когда и где: 21 декабря в Хрустальном зале музыкального колледжа
Время и стоимость билетов: 12.00, 150 рублей
Аудитория: 0+
Всероссийская акция «День короткометражного кино-2019»
Всероссийская акция «День короткометражного кино» пройдет в шестой раз во всех регионах России. Это уникальная возможность бесплатно посмотреть новые короткометражные фильмы из России, Армении, США, Белоруссии, Абхазии.
В этом году зрителям из Томска будут представлены 2 разнообразные программы короткометражных фильмов: «Фестивальные хиты» и «Международная программа».
Когда и где: 21 и 22 декабря в «Аэлите»
Время и стоимость билетов: 17.00 и 19.00, вход свободный
Аудитория: 16+
Новогодние мастер-классы в художественном музее
Художественный музей приглашает на новогодние мастер-классы, где вы своими руками можете создать праздничный сувенир в подарок своим близким или новогоднюю игрушку-украшение для ёлки. В ходе мастер-класса участники познакомятся с новогодними и рождественскими традициями, а также научатся основам народной росписи.
Когда и где: 21 декабря в художественном музее
Время и стоимость билетов: 13.00, 150 — 250 рублей
Аудитория: 0+
Опера в кино «Волшебная флейта»
Специальный повтор первого спектакля Мет, показанного на экранах кинотеатров (2006). «Волшебная флейта» Джули Теймор, хотя и исполнена по-английски, буквально воссоздает указанные в либретто Эммануэля Шиканедера обстоятельства — Тамино здесь в самом деле японский принц, а само действие представлено как калейдоскоп волшебных фигур и колоратурных пассажей, с ростовыми куклами и завораживающей акробатикой полотен.
Когда и где: с 22 декабря в «Киномаксе»
Аудитория: 16+
«Бал в таинственном поместье»
Древние легенды и сказания, гадания на магических картах, предсказания из волшебного кубка и танцевальный вихрь от студии «Мистерия».
Даже если вы никогда в жизни не танцевали на балу или не танцевали совсем, здесь это станет возможным! Вальс, кадриль и полька: опытные танцоры покажут движения, и вы легко закружитесь в танце!
Также в программе вечера — старинные конкурсы, настоящий спиритический сеанс и мастер-класс от известного мракоборца Ван Хельсинга.
Когда и где: 21 декабря в Первом музее славянской мифологии
Время и стоимость билетов: 18.00, 250 — 350 рублей
Аудитория: 16+
Новогодний маркет
На ярмарке можно найти изделия ручной работы от мастеров и дизайнеров, волшебные подарки к новому году, каждую субботу проходят увлекательные мастер-классы.
Когда и где: с 21 по 30 декабря в торговых центрах «Клевер» и «Красный экспресс»
Время и стоимость билетов: 10.00, вход свободный
Аудитория: 0+
Новогодняя zообарахолка
На распродаже будут представлены украшения, сувениры, книги, игрушки и многое другое. Вырученные средства пойдут в помощь подопечным томских зоозащитных организаций и частным кураторам.
Когда и где: 21 и 22 декабря в ТЦ «Город»
Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный
Аудитория: 0+
Новогодняя программа «ПОТТЕРянный мир»
Что может быть волшебнее, чем встречать главный праздник года в Хогвартсе? Каждый, кто читал книги или смотрел фильмы о Гарри Поттере, навсегда запомнил это радостное ощущение Рождества в школе юных волшебников. Для детей младшего и среднего школьного возраста мы предлагаем Новый год в стиле научной магии или «ПОТТЕРянный мир». Пространство Музея на время превратится в настоящий Хогвартс. Чтобы Новый год состоялся, нужно найти волшебные заклинания, пройти серьёзные испытания и обрести силу для запуска обновления в Новом году. В этом поможет карта Мародёров и герои любимой саги.
Когда и где: 21 и 22 декабря в музее «Точка гравитации»
Время и стоимость билетов: 10.00, 500 рублей
Аудитория: 7+
Рождественская ярмарка в школе «Друзья»
В этом году будут бесплатные мастер-классы, рождественский квиз на английском языке, киноклуб на английском языке, традиционная рукодельная ярмарка, глинтвейн и угощения.
Когда и где: 22 декабря в школе «Друзья»
Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный
Аудитория: 0+
Фантастические твари Тёмных веков
Экспозиция включает более 10 скульптур, а также картины и фотографии. Посетители увидят фантастических тварей — от привычных образов фей до причудливых киллмулисов. В создании выставки приняли участие более 25 человек, 9 различных направлений обучения Томского государственного университета.
Когда и где: 21 и 22 декабря в Институте искусств и культуры ТГУ
Стоимость билетов: вход свободный
Аудитория: 12+
Новогодний квартирник
22 декабря Дом искусств приглашает вас на новогодний квартирник, где прозвучат только лучшие новогодние песни и популярные хиты Iowa, Zoloto, Полины Гагариной и многие другие. Соберутся яркие молодые исполнители: Мария Резникова, дуэт «Французское кино», Андрей Сергеев. В конце вечера — открытый микрофон, где все желающие смогут музыкально поздравить друг друга!
Когда и где: 22 декабря в Доме искусств
Время и стоимость билетов: 17.00, 70 рублей
Аудитория: 7+