Афиша Томска. Выходные: 21 и 22 декабря 2019 года

20 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Город готовится к Новому году, и этому празднику посвящены почти все события выходных.

Бал в таинственном поместье, новогодняя программа «ПОТТЕРянный мир», рождественские ярмарки и опера в кино — подробности в традиционной афише!

Премьера спектакля «Маленькие человечки»

Всем известно, что под Новый год волшебство приходит даже к тем, кто в него не верит. Так и случилось с семьей башмачника, который однажды утром обнаружил, что за него кто-то сделал его работу! И у него теперь есть отличные башмаки для продажи и много свободного времени. Он был безмерно благодарен тому, кто совершил чудо. Но любопытство не оставляло его...

Владимир Бутаков, артист ТЮЗа и режиссер спектакля «Маленькие человечки» по братьям Гримм, расскажет эту знаменитую европейскую сказку языком игрового и теневого театра. Откуда в жизни простого (надо заметить, взрослого!) человека появляется волшебство? Зрители узнают большую тайну маленьких существ, которые скрытно посещают наши дома.

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Когда и где: 21, 22 декабря в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 11.00, 300 рублей

Аудитория: 6+

«Чудеса в Хрустальном зале». Новогодняя музыкальная история

В этот день каждый, кто придет в Хрустальный зал, сможет почувствовать себя волшебником, взяв в руки понравившийся музыкальный инструмент.

Участники увидят сказочные превращения, услышат голоса музыкальных волшебников — Флейты, Домры, Скрипки, встретятся с персонажами сказок и легенд, узнают рецепт сотворения чуда, а самое главное — смогут лично получить поздравления от Деда Мороза!

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Когда и где: 21 декабря в Хрустальном зале музыкального колледжа

Время и стоимость билетов: 12.00, 150 рублей

Аудитория: 0+

Всероссийская акция «День короткометражного кино-2019»

Всероссийская акция «День короткометражного кино» пройдет в шестой раз во всех регионах России. Это уникальная возможность бесплатно посмотреть новые короткометражные фильмы из России, Армении, США, Белоруссии, Абхазии.

В этом году зрителям из Томска будут представлены 2 разнообразные программы короткометражных фильмов: «Фестивальные хиты» и «Международная программа».

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Когда и где: 21 и 22 декабря в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 17.00 и 19.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Новогодние мастер-классы в художественном музее

Художественный музей приглашает на новогодние мастер-классы, где вы своими руками можете создать праздничный сувенир в подарок своим близким или новогоднюю игрушку-украшение для ёлки. В ходе мастер-класса участники познакомятся с новогодними и рождественскими традициями, а также научатся основам народной росписи.

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Когда и где: 21 декабря в художественном музее

Время и стоимость билетов: 13.00, 150 — 250 рублей

Аудитория: 0+

Опера в кино «Волшебная флейта»

Специальный повтор первого спектакля Мет, показанного на экранах кинотеатров (2006). «Волшебная флейта» Джули Теймор, хотя и исполнена по-английски, буквально воссоздает указанные в либретто Эммануэля Шиканедера обстоятельства — Тамино здесь в самом деле японский принц, а само действие представлено как калейдоскоп волшебных фигур и колоратурных пассажей, с ростовыми куклами и завораживающей акробатикой полотен.

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Когда и где: с 22 декабря в «Киномаксе»

Аудитория: 16+

«Бал в таинственном поместье»

Древние легенды и сказания, гадания на магических картах, предсказания из волшебного кубка и танцевальный вихрь от студии «Мистерия».



Даже если вы никогда в жизни не танцевали на балу или не танцевали совсем, здесь это станет возможным! Вальс, кадриль и полька: опытные танцоры покажут движения, и вы легко закружитесь в танце!



Также в программе вечера — старинные конкурсы, настоящий спиритический сеанс и мастер-класс от известного мракоборца Ван Хельсинга.

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Когда и где: 21 декабря в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 18.00, 250 — 350 рублей

Аудитория: 16+

Новогодний маркет

На ярмарке можно найти изделия ручной работы от мастеров и дизайнеров, волшебные подарки к новому году, каждую субботу проходят увлекательные мастер-классы.

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Когда и где: с 21 по 30 декабря в торговых центрах «Клевер» и «Красный экспресс»

Время и стоимость билетов: 10.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Новогодняя zообарахолка

На распродаже будут представлены украшения, сувениры, книги, игрушки и многое другое. Вырученные средства пойдут в помощь подопечным томских зоозащитных организаций и частным кураторам.

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Когда и где: 21 и 22 декабря в ТЦ «Город»

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Новогодняя программа «ПОТТЕРянный мир»

Что может быть волшебнее, чем встречать главный праздник года в Хогвартсе? Каждый, кто читал книги или смотрел фильмы о Гарри Поттере, навсегда запомнил это радостное ощущение Рождества в школе юных волшебников. Для детей младшего и среднего школьного возраста мы предлагаем Новый год в стиле научной магии или «ПОТТЕРянный мир». Пространство Музея на время превратится в настоящий Хогвартс. Чтобы Новый год состоялся, нужно найти волшебные заклинания, пройти серьёзные испытания и обрести силу для запуска обновления в Новом году. В этом поможет карта Мародёров и герои любимой саги.

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Когда и где: 21 и 22 декабря в музее «Точка гравитации»

Время и стоимость билетов: 10.00, 500 рублей

Аудитория: 7+

Рождественская ярмарка в школе «Друзья»

В этом году будут бесплатные мастер-классы, рождественский квиз на английском языке, киноклуб на английском языке, традиционная рукодельная ярмарка, глинтвейн и угощения.

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Когда и где: 22 декабря в школе «Друзья»

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Фантастические твари Тёмных веков

Экспозиция включает более 10 скульптур, а также картины и фотографии. Посетители увидят фантастических тварей — от привычных образов фей до причудливых киллмулисов. В создании выставки приняли участие более 25 человек, 9 различных направлений обучения Томского государственного университета.

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Когда и где: 21 и 22 декабря в Институте искусств и культуры ТГУ

Стоимость билетов: вход свободный

Аудитория: 12+

Новогодний квартирник

22 декабря Дом искусств приглашает вас на новогодний квартирник, где прозвучат только лучшие новогодние песни и популярные хиты Iowa, Zoloto, Полины Гагариной и многие другие. Соберутся яркие молодые исполнители: Мария Резникова, дуэт «Французское кино», Андрей Сергеев. В конце вечера — открытый микрофон, где все желающие смогут музыкально поздравить друг друга!

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Когда и где: 22 декабря в Доме искусств

Время и стоимость билетов: 17.00, 70 рублей

Аудитория: 7+

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