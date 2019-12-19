Фальшивые и прекрасные. В краеведческом музее открылась выставка винтажной бижутерии

19 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Кристобаль Баленсиага, Эльза Скиапарелли, Коко Шанель, Кристиан Диор... Эти имена слышали даже те, кто не интересуется высокой модой всерьез. Но не все знают, что они создавали не только одежду, но и украшения.

Выставка «Легенды винтажной моды», на которой можно увидеть бижутерию от знаменитых кутюрье, открылась в Томском областном краеведческом музее. На выставке представлены аксессуары, созданные в 1900-е -1970-е годы. Более 400 предметов из частной коллекции от массовой «костюмной бижутерии» bijoix de Fantaisie до эксклюзивных украшений bijoix de Couture. На открытии присутствовала сама владелица коллекции Наталья Костина.

— Зарождалась индустрия бижутерии около 100 лет назад. Экспонаты, собранные здесь — часть истории декоративно-прикладного искусства, — поясняет Наталья Костина, владелица коллекции. — Оно незнакомо нам — в России никогда не производили декоративные изделия из стекла, у нас было другое направление, связанное с этническими направлениями, народными промыслами. На выставке можно увидеть, как формировались стили, дизайн, какая художественная фантазия была у людей, создавших эти вещи. Заметить, что украшения — часть европейского искусства. Возможно, некоторые увидят на витринах знакомые вещи — они чем-то напомнят им броши бабушек и мам. И главное — зрителям удастся получить вдохновение.

Многие украшения играют по-новому в сочетании с одеждой. На выставке можно увидеть ансамбли из вещей и аксессуаров 60-х и 70-х годов ХХ века таких дизайнеров, как Кристиан Диор, Оскар де ла Рента, Эмилия Беллини, Дональд Брукс.

Появление «экономичных» украшений — отчасти заслуга Коко Шанель. Она говорила: «Мне наплевать на драгоценности. Они ничего не добавляют к радости жить. Украшений должно быть много. Если они настоящие — это отдаёт хвастовством и дурным вкусом. Я делаю фальшивые и очень красивые. Они даже красивее настоящих».

Среди экспонатов выставки — изделия с богемским, пекинским, венецианским стеклом. Они рождались под влиянием античных традиций имитации драгоценных и полудрагоценных камней. Украшения из Северной Богемии с художественным стеклом решены в духе «модерна».

Гордость коллекции — раритетное викторианское стекло Saphiret. В него при изготовлении добавляли настоящее золото! Мастера считали, оно поможет стеклу затмить красотой бриллианты. Но оказалось, такая технология — дорогое дело, и в начале ХХ века «золотое» стекло больше не создавали.

Важный этап в истории костюмной бижутерии — ар-деко. В этих украшениях заметны черты египетского и восточного стиля. Они изящные, миниатюрные — по моде начала ХХ века. Отдельно представлено французское стекло: стразы Swarovski использовали самые крупные мировые производители. Также вдохновляли они и ювелиров, творивших для известных модельеров.

— Художники, которые создавали украшения, долгое время оставались в тени, их имена не знали, — говорит Наталья Костина. — Хотя формирование брендов, великих домов моды, шло при непосредственном участии этих людей. Непременно обратите внимание на броши немецкого дизайнера Макса Мюллера. Яркий пример его сотрудничества с домом моды Диора — в 1955 году Софи Лорен появилась на своем первом в жизни Каннском фестивале в платье от Диора и колье, созданном Мюллером. Вопреки расхожему мнению о том, что «звезды» носят только бриллианты и золото, она вышла в колье со стразами.

«Немецкий след» в высоком искусстве долгое время скрывался. Диору пришлось выслушать немало претензий за сотрудничество с Германией — после Второй мировой войны к стране, захватившей Францию, относились сложно. Хотя известно, что в военный период пострадало много ювелиров, работавших в Северной Богемии. Но Диор не мог отказаться от немецкого качества украшений высочайшего класса.

Война, как и все крупные исторические события, вообще повлияла на мир украшений. К примеру, во время войны во Франции стала очень популярна бижутерия из шариков ваты, обшитых пайетками. Их покупали даже очень состоятельные люди — носить драгоценности в столь тяжелое для страны время считалось дурным тоном.

Но не все имена дизайнеров представленных на выставке украшений, ничего не говорят посетителям. В экспозиции и брошь «Всевидящее око», чей неземной вид вызывает ассоциации с картинами Сальвадора Дали. И неслучайно — великий художник создал ее специально для дома моды Элизы Скиапарелли.

Немало ювелирных изделий созданы… аристократами, которые были увлечены украшениями не только как покупатели. Среди них принцесса Мария ди Нишеми, итальянка, много сделавшая для американской моды. Ее украшения очень любил кутюрье Арнольд Скаази. Затем принцесса вышла замуж за внучатого племянника Николая II князя Александра Никитича Романова. Сегодня она, несмотря на солидный возраст, живет на три города — это Нью-Йорк, Лондон и Петербург. Коллекция ее работ тоже представлена на выставке.

Сегодня дизайнеров привлекают мотивы украшений 50-х и 60-х годов, возникают ремейки, новые коллекции. Тем интереснее увидеть источники вдохновения, аутентичные вещи, которые порой существуют в единственном экземпляре.

Текст: Мария Симонова

Фото: Алина Малютена

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