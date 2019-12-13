Афиша Томска.

Выходные: 14 и 15 декабря 2019 года

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2019 // Фото: bluartpapelaria с сайта Pixabay

В выходные можно послушать блюзмена-левшу, посетить выставку винтажных украшений и начать запасаться новогодними подарками на рукодельной ярмарке.

Подробности смотрите в нашей афише.

Благотворительная вечеринка «Шило на мыло»

«Шило на мыло» — обмен хорошими, но уже ненужными вещами. Подарим вещам вторую жизнь и пополним гардероб без похода в магазин. Это большой шаг навстречу осознанному потреблению.

Вы можете принести три вещи, достойные жизни в хороших руках! Вещи, которые не найдут своих новых хозяев, можно будет оставить на вечеринке. Их отвезут в городские приюты. Главное требование: всё должно быть в хорошем состоянии (чистое, без пятен, дыр, сломанных молний). Также гостей ждет развлекательная программа.

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Когда и где: 14 декабря в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 16.00, 300 рублей

Аудитория: 6+

Фестиваль актуального научного кино

Благодаря фестивалю томичи смогут бесплатно посмотреть 7 полнометражных документальных фильмов о науке со всего мира. В эту субботу покажут фильм «Плот» — о путешествии на плоту через Атлантику для изучения причин насилия и сексуального влечения — и «Чернобыль. Возвращение».

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Когда и где: 14 декабря в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 12.00, 14.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Фэнтези «Джуманджи: Новый уровень»

Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.

В главных ролях: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Мэдисон Айсмен, Эшли Скотт, Джек Блэк, Алекс Вулф, Дэнни ДеВито, Аквафина, Кевин Харт, Даня Рамирес

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Когда и где: с 12 декабря в «Киномаксе», Goodwin Cinema и Kinopolis

Аудитория: 12+

Открытие выставки «Легенды винтажной моды»

На выставке представлено более 400 предметов из частной коллекции, относящихся к периоду 1900-х -1970-х годов. В залах музея можно будет увидеть как «костюмную бижутерию», или bijoix de Fantaisie, которая была частью массового производства, так и эксклюзивные украшения — bijoix de Couture — которые создавались в единичных экземплярах по заказам известных домов мод и таких кутюрье, как Кристобаль Баленсиага, Арнольд Скаази, Эльза Скиапарелли, Коко Шанель, Кристиан Диор, Жан Пату, Луи Ферро.

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Когда и где: 14 декабря в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 150 — 300 рублей

Аудитория: 0+

Киноальманах короткого метра «Глазами детей»

Задача киноальманаха: дать возможность взрослым посмотреть на себя глазами детей. В состав альманаха вошли четыре короткометражных фильма из России, Эстонии и Таджикистана.

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Когда и где: 14 и 15 декабря в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 19.00, 190 рублей

Аудитория: 18+

Концерт Карлоса Джонсона

Карлос Джонсон — уникальный музыкант, который играет в той же технике, что и Джимми Хендрикс, Альберт Кинг и Отис Раш: он левша, но играет на перевернутой «праворукой» гитаре. Энергичный и даже несколько агрессивный стиль Джонсона легко узнаваем, слушаешь ты его сольный альбом или запись Billy Branch & The Sons of Blues или Son Seals, с которыми Карлос работал много лет.

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Когда и где: 14 декабря в джаз-клубе «Синатра»

Время и стоимость билетов: 19.00, 950 — 1200 рублей

Аудитория: 18+

Эскиз спектакля «Свидетельские показания»

«Все одно и то же. Такой вот мутный серый поток. Стоишь в этом сером потоке, и он течёт, течёт мимо тебя... В потоке будней мы часто что-то упускаем. Как будто самое главное». Постановка на тему жизни, смерти и самого главного вопроса человечества.

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Когда и где: 14 декабря в пространстве Flat

Время и стоимость билетов: 15.00, 250 рублей

Аудитория: 18+

Открытие выставки Филиппа Кучеренко «Энтропия»

Красноярский художник Филипп Кучеренко использует технику коллажа, чтобы отразить современные информационные процессы в культуре: ускорение потребления без переваривания, шум медиа и стирание границ. «Я изучаю наслоение культур друг на друга: их взаимопроникновение и взаимовлияние, а также то, как во всем этом изменяется личность. То, что мы думаем о мире сегодня. То, кем мы становимся завтра», — отмечает автор.

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Когда и где: 14 декабря в пространстве Flat

Время и стоимость билетов: 18.30 — 21.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Премьера фильма «Немецкая фамилия»

Фильм состоит из серии интервью с представителями сообщества российских немцев. Герои фильма расскажут об их идентичности, сегодняшнем укладе жизни, культурных традициях, важности их сохранения для молодежи. Ленту дополняют видео с крупных мероприятий, проводимых сообществом российских немцев в Томске и области, а также архивные фото- и видеоматериалы.

Презентация фильма пройдет в открытом формате с участием представителей Российско-немецкого дома и учреждений-партнеров проекта.

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Когда и где: 14 декабря в коворкинге «Точка кипения — Томск»

Время и стоимость билетов: 18.00, вход свободный

Аудитория: 12+

GameGate

«Титан отечественного чиптюна заедет в Томск!», — говорится в афише мероприятия. — Если ты ещё не слышал этого парня живьём — лучше не ждать бонусной жизни, поскольку тот мир, который GameGate создаёт благодаря своим «Нинтендо», нельзя перезапустить с последнего сохранения!»

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Когда и где: 14 декабря в HallBar

Время и стоимость билетов: 20.00, 300 рублей

Аудитория: 18+

Рождественская ярмарка

Рождественский базар «В Трёх Ёлках» — это рождественское печенье и глинтвейн; текстиль, куклы, керамика, войлок, живопись и графика. А также замечательные художники, поэты и музыканты!

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Когда и где: 14 декабря в кафе «В трёх ёлках»

Время и стоимость билетов: 16, вход свободный

Аудитория: 16+

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