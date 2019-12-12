Как это работает. Городское благоустройство: от идеи до реализации

12 декабря 2019 / Партнерский материал / Фото: Центр развития городской среды

В 2019 году все горожане заметили изменения, которые произошли с общественными пространствами Томска и области. Театральный сквер, улица Усова, сквер Кедровый на проспекте Кирова — вот лишь несколько обновленных территорий.

Одним перемены нравятся, других они не устраивают, но всем интересно, кто и как меняет облик города. Об этом мы и будем рассказывать в новой серии публикаций.

В первом материале мы познакомим читателей с Центром развития городской среды и расскажем, какие этапы проходят идеи до того момента, как они «встанут на землю».

В начале 2019 года в Томской области заработал один из первых в РФ региональный Центр развития городской среды. Это проект Минстроя России, стартовавший в 2018 году. Его идея в том, чтобы благоустройством общественных пространств в городах занимались команды молодых профессионалов: архитекторов, дизайнеров, художников и проектировщиков.



Томский Центр включает архитектурный и методические отделы. Первый занимается разработкой дизайн-проектов и проектно-сметной документации, авторским надзором за строительством, консультированием муниципальных служащих и жителей в вопросах благоустройства. Методический отдел проводит экспертизу проектов для повышения качества использованных в нем решений, проводит обучающие семинары, а также готовит заявки для участия в грантах и конкурсах в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Этап 1. Анализ и разработка дизайн-проекта

Один из проектов центра — благоустройство Театрального сквера Фото: Владимир Дударев

Территории, которые нуждались в благоустройстве, жители региона предлагали сами: отборочный этап завершился в начале февраля 2019 года. Далее стартовало рейтинговое голосование, на котором и выбирались места, которые будут благоустраивать в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выборы проходили очно и на платформе «Активный гражданин».

В итоге были выбраны 28 объектов. Проектные работы на восьми из них доверили Центру развития городской среды: специалистам предстояло разработать дизайн-проект и подготовить проектно-сметную документацию. Как только были обьявлены результаты голосования, Центр приступил к проектированию.

Специалисты центра работают не только в Томске. На фото — семинар-воркшоп в Колпашево по развитию территории вокруг местного краеведческого музея Фото: Центр развития городской среды Томской области

На первом этапе проектировщикам предстояло провести анализ интересующих томичей и жителей области территорий, пешеходных потоков, существующих сценариев использования, выявить у жителей потребности в наполнении территории.

«Например, при проектировании пространства на Елизаровых, 2 — „У самолета“ — мы проводили встречи с жителями, собирали общественные слушания, где люди вносили свои предложения, — рассказывает руководитель Центра развития городской среды Константин Казанцев. — Людям не хватает озеленения, в первую очередь. В остальном территория всем нравилась — целевая, подходящая под массовые мероприятия, под выступления детского клуба „Звездочка“, который находится там же. Они попросили для маленьких артистов сделать новую сцену, трибуну обновить. Принципиально конфигурацию пространства мы не меняли. Единственное архитектурное решение — организовать внутри актовую площадь, а по периметру сделать детскую площадку».

Константин Казанцев, руководитель Центра развития городской среды Фото: Центр развития городской среды Томской области

Правда, в связи с очень сжатыми сроками — команда подготовила проекты и сметы по всем территориям всего за полтора месяца — организовать общественные слушания не всегда успевали. Очень сжатые сроки впоследствии отразились в виде неучтенных дополнительных работ: отсутствовали изыскательские материалы по территории, а сделать их не было времени. Так, при проектировании Театрального сквера, в основном, руководствовались пожеланиями заказчика — администрации Томска.

«В случае с ТЮЗом при анализе территории было выявлено несколько неактивных зон, которые пустовали и не пользовались спросом. Допустим, угол, который выходил к новому зданию суда, был просто местом скопления мусора. Мы этот участок активировали через создание трибуны с вазоном, где можно посидеть, встретиться с друзьями, отдохнуть. Центральные зоны выполняли визуальную функцию, а мы решили завести туда дорожки, чтобы люди прогуливались между деревьев и кустарников, — рассказывает Константин Казанцев. — При правильном проектировании учитываются пешеходные потоки, сезонность, сюжеты использования пространств. Почему те или иные территории используют или не используют, мы выясняли через интервью, личные выезды. Если на снегу тропинка, явно есть потребность у людей пройти: хорошо бы запроектировать там дорожку. Если это будет не тротуар, то хотя бы щебень или террасная доска. Что-то, что должно людям дать комфорт».

Прогулочные дорожки в Театральном сквере прокладывали там, где раньше был только газон Фото: Владимир Дударев

Большую аналитическую работу в Центре провели при проектировании пространства на пересечении Фрунзе-Красноармейской. Специалисты анализировали транзитные передвижения людей через этот сквер, чтобы сделать площадь «более организованной и приятной для времяпровождения».

Дендролог Центра Марьяна Ильина консультирует представителя администрации Томска по местам посадок будущих деревьев вдоль улицы Красноармейской Фото: Центр развития городской среды Томской области

«Когда мы проанализировали пешеходные потоки, выяснилось, что люди ходят либо вдоль забора, либо по диагонали, срезая угол на „Черный бриллиант“, — объясняет Константин Казанцев. — Составили схемы движения, и с помощью малых форм организовали пространство в тех местах, где потоки людей меньше всего пересекаются. Лично я как архитектор общался с местными жителями, которые там проходили, насколько комфортно там находиться, что хотелось бы добавить, что оставить».

Для вдохновения команда изучала опыт других городов и стран — например, смотрели решения, уже реализованные в европейских городах, и лучшие идеи «приземляли» в проекты.

Этап 2. Доработка и общественные обсуждения

Архитекторы Центра развития городской среды проводят обсуждение концепции благоустройства общественной территории поселка Белый Яр Фото: Центр развития городской среды Томской области

Далее следовал этап общественных обсуждений. В течение 10 дней специалисты Центра презентовали проекты заказчикам и активным гражданам. Те, в свою очередь, делали замечания и вносили свои предложения. По итогам обсуждения в готовый проект вносились правки. В основном, перестановки были незначительными, однако были и более серьезные замечания.

Например, при проектировании сквера на пересечении улиц Усова и Белинского предполагалась установка лавочек с поднимающимися сиденьями, на которых были бы выжжены факты из истории Томска. Решение не очень оценили, предположив, что такая скамейка будет не образовывать людей, а служить местом для «закладок» с наркотиками и урн для мусора.

«У администрации видение утилитарное — это должно легко обслуживаться, долго жить и быть максимально ярким. А у горожан немного другое. Они хотят ярко, потому что видят в интернете картинки, и функционально, потому что встречали такое в других городах. Но подобные решения сложны в эксплуатации. Уравновешиваем все это на общественных обсуждениях, — рассказывает Константин Казанцев. — Мы делаем дизайн-проект по пожеланиям горожан, и в меньшей степени учитываем пожелания города об утилитарности. Хотя когда что-то будет тяжело чистить от снега, например, это нужно учитывать».

Этап 3. Сметы и экспертиза

Заседание рабочей группы градостроительного совета по рассмотрению дизайн-проектов объектов благоустройства Фото: Центр развития городской среды Томской области

После согласования дизайн-проект переходит на этап создания проектно-сметной документации. Идеи, изложенные и нарисованные на бумаге, обрастают «мясом», эскизы и рендеры превращаются в чертежи, по которым уже можно было проводить работы. Из-за колоссального объема работы на этом этапе привлекали проектировщиков.

«Работа не типовая — не просто поставить лавочку, которая уже есть где-то в каталоге. Многие элементы мебели приходилось переводить из обычной картинки в чертежи, чтобы потом с подрядчиком отработать их стоимость и сформировать коммерческое предложение к смете», — объясняет Константин Казанцев.

В проектах часто используются нетиповые малые архитектурные формы Фото: Владимир Дударев

Из-за сильно сжатых сроков подготовки проектов и документации в них не удалось проработать всё до мелочей, поэтому при реализации возникали вопросы. Например, неучтенные виды материалов, неуточненные стыки и тому подобное. Эти вопросы специалисты Центра решали по ходу реализации проекта, осуществляя ежедневный авторский надзор. Чтобы избежать подобных трудностей, в дальнейшем в Центре развития городской среды намерены заложить побольше времени для разработки следующих проектов.

После подготовки проектно-сметной документации специалистов центра ждал один из самых сложных этапов — проверка достоверности определения сметной стоимости. Центр ценообразования проверял каждую смету на предмет её адекватности — как необходимости и обоснованности решений, так и их стоимости.

Приствольные решетки в сквере на пересечении ул. Усова и Белинского Фото: Центр развития городской среды Томской области

Иногда нестандартный подход встречал сопротивление со стороны проверяющих органов, что выливалось в споры и затягивание процесса оценки достоверности сметной стоимости. Некоторые решения упростили (например, те же скамейки с надписями об истории города). Пришлось также отказаться от студенческого архитектурного объекта, состоящего из множества хромированных труб, которые бы светились и выдавали определенную информацию при прикосновении. Он должен был находиться в сквере на Усова-Белинского.

Проект благоустройства на Усова — Белинского Фото: Центр развития городской среды Томской области

Сейчас на его месте проектируют перголу — теневой навес — с качелями. В итоге, после оценки достоверности определения сметной стоимости вышла одобренная проектно-сметная документация. При этом первоначально задуманный облик будущих общественных пространств изменился не слишком сильно. Да, техническая составляющая стала попроще, однако на внешнем виде это сказалось не сильно.

Этап 4. Начало работ

Специалисты Центра развития городской среды работают на объекте Фото: Центр развития городской среды Томской области

Обычно архитекторы отстраняются от своих проектов, когда они выходят на этап реализации. Отчасти поэтому реальность зачастую контрастирует с первоначальной концепцией общественных пространств. Чтобы этого избежать, специалисты Центра развития городской среды активно включились в работу с подрядчиками, ежедневно осуществляя авторский надзор. И, как выяснилось, не зря.

«В первую очередь — Театральный сквер. Бывало, по целому дню мы проводили там время вместе с подрядчиками, потому что возникали вопросы, которые приходилось решать на площадке», — рассказал Константин Казанцев.

Работы в Театральном сквере Фото: Центр развития городской среды Томской области

Подрядчики порой не смотрели в чертежи, не разбирались в том, как уложена плитка в проекте, а иногда путали цвета или что-то чрезмерно домысливали. Естественно, строителям не очень нравилось, когда им говорят под руку и указывают на ошибки. В отдельных случаях доходило до открытых конфликтов, однако в итоге специалисты центра все же нашли общий язык со строителями.

«Просто люди делают, как привыкли делать, а если видят что-то сложнее... Например, пришлось им ставить опалубку для подпорных стенок. Три объекта у нас с подпорными стенками: Усова—Белинского, Кирова—Красноармейская и Фрунзе. И все три сделаны с разными опалубками! — рассказал Константин Казанцев. — Это самая большая сложность — не упустить архитектурное решение в реализации. Была уйма ситуаций, когда обычная лавочка, которая вся вычерчена, заармирована по проекту, делалась неправильно. Вот, например, бетон обрабатывали гидроизоляцией. На чертеже она указана, но не написано, какого именно цвета. Бетон по умолчанию должен был быть серым, ребята решили покрасить черной гидроизоляцией. Но вроде ничего, симпатично получилось. В Театральном сквере такое решение неплохо смотрится».

Этап 5. Приемка

Заместитель губернатора Томской области Евгений Паршуто с ведущим архитектором Центра развития городской среды Евгением Евлаховым на объезде благоустраиваемой территории по ул. Красноармейской Фото: Центр развития городской среды Томской области

Когда проект завершен, стартует финальный этап любого благоустройства — приемка. Это процесс сверки, когда заказчик проверяет соответствие объекта заявленным в документации характеристикам. Помимо непосредственного заказчика, работу принимают и представители государственного строительного надзора. Они появляются на площадке на каждом этапе благоустройства — от подготовки площадки до финального этапа, отмечая нарушения, если такие имеются.

Выездное совещание, посвященное благоустройству общественных пространств Томска., 20 сентября 2019 года Фото: Центр развития городской среды Томской области

Если заказчику не понравится качество работ, то подрядчик будет их переделывать. При этом ответственность со строителей не снимается и после приемки: проект находится на гарантии. Проектировщики также не оставят пространство без внимания после его окончательного ввода в эксплуатацию. Дело в том, что при проектировании закладывается не только облик и малые архитектурные формы, но и различные функции. Пространство должно получить культурное программирование.

Работы на объектах благоустройства велись с середины лета, и на сегодняшний день они закончены на всех площадках.

«Большая проблема, что почти все объекты мы не увидели в завершенном виде. Успели завершить Театральный сквер, остальное ушло „в снег“. Замерла общественная жизнь, невозможно что-то переделать. Но в идеале, каждое пространство должно получить культурное программирование. Оно должно жить, — объясняет Константин Казанцев. — например, в Театральном сквере мы заложили возможность для ярмарочной площадки. На набережной Томи планируется сделать помост, где хотелось бы организовывать занятия спортом».

Центр развития городской среды за небольшое время своего существования успел подготовить успешные работы. Так проект площадки «ЭкоКедр» в Кедровом, сопровождением которого занимался Центр, вошел в число победителей Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. На воплощение этого проекта Кедровый получит 40 млн рублей.

Сейчас в Центре ведутся работы над проектами, которые будут реализованы в следующем году. В их числе сквер Пушкина на пр.Ленина в Томске, сквер по ул. Кирова в Колпашеве, вторая очередь Усова-Белинского, парк семейного отдыха в с. Бакчар «Сад жимолости», проекты в Асино, Белом Яре, Нарыме, Кожевниково и на других территориях в областном центре и в районах.

Текст: Егор Хворенков

Тэги/темы: