Афиша Томска. Ожидаемые мероприятия декабря — 2019

3 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Декабрь — это не только время подготовки к Новому году (хотя и к нему тоже). В этом месяце нас ждет много других захватывающих событий.

Концерт Пелагеи, сдача ЁГЭ, Geek-ярмарка, завершение саги «Звездные войны» — подробности в афише на месяц!

Спектакли

Легендарный спектакль по роману «Мастер и Маргарита», созданный в мастерской Марка Захарова (ГИТИС) режиссером-постановщиком Сергеем Алдониным, был включен в постоянный репертуар Московского драматического театра им Станиславского, а позже стал одним из самых ярких спектаклей в репертуаре театра им. М.А. Булгакова.

Действие построено по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу: бешеный темпоритм, сменяющиеся мизансцены по принципу кинокадра, яркая визуальная форма, оригинальный сценарий…

Зрительный зал и сцена превращаются в мистическое пространство, где зритель не знает, откуда появляются и куда исчезают герои. Действо опустится на вас со всех сторон, как со страниц книги, — из окон и тёмных проёмов обрушатся на зрителя персонажи великого романа и заставят прожить таинственную трагикомедию великого Мастера.

Когда и где: 8 декабря в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1300-2500 рублей

Аудитория: 16+

На творческом вечере Александра Яковлевича вы сможете узнать любимого актера как интересного рассказчика, незаурядного чтеца и замечательного певца и музыканта. Аккомпанируя себе на гитаре, Александр Михайлов исполнит русские народные песни, романсы, песни времен гражданской и Отечественной войн, а также песни современных авторов. Вы сможете увидеть отрывки из полюбившихся фильмов, задать вопросы артисту и провести вечер в непринужденной атмосфере теплой, домашней беседы.

Когда и где: 13 декабря в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 19.00, 800 — 2000 рублей

Аудитория: 12+

Известный актер театра и кино Максим Аверин прочтет текст знаменитой на весь мир сказки Э. Гофмана, погрузив зрителей вместе с главными героями — Мари и прекрасным Принцем-Щелкунчиком в путешествие по чудесному миру с Марципановым замком, озером Миндального молока и Леденцового луга. Фантастические сны оживут благодаря неповторимой музыке Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра.



История о смелости и благородстве, страшном проклятье и любви, разрушающий злые чары, увлечет зрителей в мир сказочных грёз и подарит незабываемые впечатления!

Когда и где: 20 декабря в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 800 — 2800 рублей

Аудитория: 6+

Всем известно, что под Новый год волшебство приходит даже к тем, кто в него не верит. Так и случилось с семьей башмачника, который однажды утром обнаружил, что за него кто-то сделал его работу! И у него теперь есть отличные башмаки для продажи и много свободного времени. Он был безмерно благодарен тому, кто совершил чудо. Но любопытство не оставляло его...

Владимир Бутаков, артист нашего театра и режиссер спектакля «Маленькие человечки» по братьям Гримм, расскажет эту знаменитую европейскую сказку языком игрового и теневого театра. Откуда в жизни простого (надо заметить, взрослого!) человека появляется волшебство? Зрители узнают большую тайну маленьких существ, которые скрытно посещают наши дома.

Когда и где: 21, 22 и 29 декабря в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 11.00, 300 рублей

Аудитория: 6+

Новогоднее шоу «Тайна северного сияния»

Новогодние герои приглашают зрителей отправится вместе с ними в увлекательное новогоднее путешествие, окунуться в атмосферу волшебного мира сказки, веселых игр и разгадать тайну северного сияния.

Когда и где: 23, 24, 27 и 28 декабря в ДНТ «Авангард»

Время и стоимость билетов: 11, 14.00, 200 рублей

Аудитория: 0+

Концерты

Певица Пелагея с шести лет на профессиональной сцене — от Кремлевского дворца и Красной Площади в Москве до лондонского Альберт-Холла.

«Этнический рок группы „Пелагея“, названной так по имени солистки — подлинное украшение в мировом сегменте world music, ушедший в абсолютно параллельное измерение от пошлого лубка а-ля рюс в исполнении толстых „тетушек“ — примитивного наследия официального безликого искусства», — говорится в афише.

Когда и где: 7 декабря в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1200 — 4500 рублей

Аудитория: 6+

Под Новый год Томский академический симфонический оркестр и маэстро Михаил Грановский рассказывают сказки, причём с выраженным восточным колоритом! А помогают в этом скрипачка из Москвы Татьяна Поршнева и уже знакомые томской публике певцы из Новосибирска — Анна Даттай и Виктор Дитенбир.

В программе вечера объединяется знаменитое и неизвестное: «Шехеразады» Римского-Корсакова и Равеля соседствуют с увертюрой к сказочной опере Вебера «Абу Гассан», вместо севильского цирюльника нас ждёт багдадский, а Иоганн Штраус будет представлен и вовсе раритетным вальсом, который и дал название всему вечеру — «Тысяча и одна ночь».

Когда и где: 14 декабря в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 800 рублей

Аудитория: 12+

В Органном зале филармонии у зрителей будет уникальная возможность соприкоснуться с искрящейся прозой Гоголя и гениальной музыкой великих русских композиторов. В программе: повесть Гоголя, оригинальные русские и украинские напевы, композиторские обработки

Когда и где: 24 декабря в органном зале Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 500 рублей

Аудитория: 12+

Древний, но всегда современный библейский сюжет будет звучать в окружении прекрасной рождественской музыки из Европы и России. В программе — орган, голоса, духовые и струнные инструменты. А также в «Рождественском вертепе» история Рождества оживет под руками художницы Полины Лебедевой, работающей в жанре песочной анимации.

Когда и где: 25 декабря в органном зале Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 500 рублей

Аудитория: 6+

Веселый и стильный вечер в Органном зале вместе с Томским академическим симфоническим оркестром, маэстро Немировичем-Данченко и солистами филармонии. В программе произведения Моцарта, Стравинского, Стамица. Солист — Андрей Чудаков (альт).

Когда и где: 29 декабря в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 450 — 800 рублей

Аудитория: 18+

Накануне Нового года у зрителей есть редкая возможность спеть вместе с артистами ТЮЗа. Текст песен будет появляться на большом экране, как в караоке. Актеры исполнят любимые вещи, а один раз зал сможет выбрать композицию на свой вкус. Также в планах — стендапы на тему года театра в Томском ТЮЗе и другие ироничные номера. Принять участие в празднике можно только 30 декабря — вечер будет буквально неповторимым.

Когда и где: 30 декабря в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 19.00, 350 600 рублей

Аудитория: 12+

Кино

Криминальная драма «Сиротский Бруклин»

Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решается начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него есть лишь несколько зацепок и сила разума, одержимого поставленной целью, чтобы распутать клубок тщательно скрываемых тайн, которые сохраняют баланс сил в самом Нью-Йорке. Расследование заводит его в джазовые клубы Гарлема, где рекой течет джин, опасные трущобы Бруклина и, наконец, позолоченные залы политической элиты мегаполиса. Он бросает вызов гангстерам, коррупции и самому опасному человеку в городе, чтобы очистить имя своего друга и спасти женщину, которая может спасти его самого.

В главных ролях: Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро, Алек Болдуин, Брюс Уиллис, Бобби Каннавале, Уиллем Дефо, Итан Сапли, Черри Джонс, Даллас Робертс, Джош Пэйс

Когда и где: с 5 декабря в «Киномаксе», Goodwin Cinema и Kinopolis

Аудитория: 12+

Фэнтези «Джуманджи: Новый уровень»

Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.

В главных ролях: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Мэдисон Айсмен, Эшли Скотт, Джек Блэк, Алекс Вулф, Дэнни ДеВито, Аквафина, Кевин Харт, Даня Рамирес

Когда и где: с 12 декабря в «Киномаксе», Goodwin Cinema и Kinopolis

Аудитория: 12+

Мультфильм «Тайна Мосли»

В далеком-далеком прошлом удивительные животные Торифанты восстают против жизни в рабстве людей и отправляются в опасное путешествие в поисках… свободы. Ведь их прошлое хранит невероятную тайну.

В главных ролях: Кирби Эткинс, Люси Лоулесс, Джон Рис-Дэвис, Темуэра Моррисон, Риз Дэрби, Джей Саймон, Дэрил Хабрейкен, Тимоти Рэби, Курт Клонингер, Леа Эткинс

Когда и где: с 12 декабря в «Киномаксе»

Аудитория: 6+

Фантастика «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»

Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

В главных ролях: Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Билли Лурд, Лупита Нионго, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Кери Рассел, Донал Глисон, Иен Макдермид, Оскар Айзек

Когда и где: с 19 декабря в «Киномаксе», Goodwin Cinema и Kinopolis

Аудитория: 16+

Опера в кино «Волшебная флейта»

Специальный повтор первого спектакля Мет, показанного на экранах кинотеатров (2006). «Волшебная флейта» Джули Теймор, хотя и исполнена по-английски, буквально воссоздает указанные в либретто Эммануэля Шиканедера обстоятельства — Тамино здесь в самом деле японский принц, а само действие представлено как калейдоскоп волшебных фигур и колоратурных пассажей, с ростовыми куклами и завораживающей акробатикой полотен.

Когда и где: с 22 декабря в «Киномаксе»

Аудитория: 16+

Выставки

Шерстяная акварель — искусство, возникшее на заре XX века в Германии. Путём многослойного и последовательного выкладывания волокон цветной овечьей шерсти на основу картины создаются волшебные эффекты, тени, цветовые переливы, которые порой трудно достичь краской.

Когда и где: до конца декабря в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 30 — 60 рублей

Аудитория: 0+

В рамках уникального выставочного проекта музей предлагает познакомиться с историей новогодних открыток и погрузиться в смыслы, которые хранят в себе старинные почтовые карточки. Небольшие картонные листочки, которые у многих из нас лежат в старых коробках с письмами высоко на полках шкафов, и манят нас яркими цветными изображениями зайчиков и белок, букетами цветов, новогодними ветками елок, видами старого Томска или даже Кремля и Москвы, могут стать настоящим историческим документом, в котором понимающий сможет увидеть мировоззрение и символы каждой эпохи. Открытки, представленные на выставке, расскажут не только об эстетике, дизайне и художниках, их создававших, но и о власти, обществе, науке, прогрессе, технологиях и людях своего времени.

Когда и где: весь декабрь в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, 80 рублей

Аудитория: 0+

Виталий Касаткин является первым российским художником, который уже давно профессионально и успешно работает нефтью. Автор хочет показать, что использование нефти, этого удивительного продукта природы, может быть гораздо шире привычного и совершенно экологически чистым.

Когда и где: до 20 декабря в СФ ГМВЦ «РОСИЗО»

Время и стоимость билетов: 11.00 — 18.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Общество

Музей славянской мифологии приглашает на необычный мастер-класс по украшению новогоднего шара в лоскутной технике.

Когда и где: 8 декабря в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 13.00, 170 — 200 рублей

Аудитория: 6+

«Шило на мыло» — обмен хорошими, но уже ненужными вещами. Подарим вещам вторую жизнь и пополним гардероб без похода в магазин. Это большой шаг навстречу осознанному потреблению.

Вы можете принести 3 вещи, достойные жизни в хороших руках! Вещи, которые не найдут своих новых хозяев, можно будет оставить на вечеринке. Их отвезут в городские приюты. Главное требование: всё должно быть в хорошем состоянии (чистое, без пятен, дыр, сломанных молний). Также гостей ждет развлекательная программа.

Когда и где: 14 декабря в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 16.00, 300 рублей

Аудитория: 6+

Что такое ЁГЭ?..Формально от единого государственного экзамена его отличают только две точки, но суть принципиально иная. Для ЁГЭ темы выбираются самые легкомысленные: фильмы, сериалы, мультики, еда, одежда, котики и так далее. Но содержание тестов должно основываться на строгих научных данных и содержании школьной программы. Для примера вы можете сдать ЁГЭ по Шреку, русскому рэпу, мультфильмам «Утиные истории», сказкам Чуковского, пицце или сериалу «Теория Большого взрыва».

Принять участие в акции может любой желающий, начиная с 14-летнего возраста. Это могут быть школьники, студенты и их родители.

Когда и где: 7 декабря в ИЦАЭ

Время и стоимость билетов: 15.00, вход свободный

Аудитория: 12+

На этот вечер приглашаются все, кто когда-либо ходил или уже занимается в студии, а также все те, кто любит танцевать или только планирует заняться танцами, чтобы весело провести время в отличной компании и зарядиться волшебными настроем перед главным событием года!

Танцевальный вечер обещает быть легким с пересечением всех направлений студии, и каждый сможет найти танец из своего любимого направления.

Когда и где: 18 декабря в танцевальном зале

Время и стоимость билетов: 18.00, 400 рублей

Аудитория: 18+

В программе конкурс образов из Good Omens: парад Кроули в чёрных брюках и Азирафаэль с излюбленными книжками. А также просмотр «Благих знамений», настольные игры, пицца и небольшая интеллектуальная бойня.

Когда и где: 7 декабря в пространстве «Просто лампа»

Время и стоимость билетов: 21.00, 350 рублей

Аудитория: 18+

Geek-ярмарка приготовила множество приятных сюрпризов и, как обычно, собрала все самое лучшее для тебя и твоих друзей!

Когда и где: 8 декабря во Дворце зрелищ и спорта

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

В этом году будут бесплатные мастер-классы, рождественский квиз на английском языке, киноклуб на английском языке, традиционная рукодельная ярмарка, глинтвейн и угощения.

Когда и где: 22 декабря в школе иностранных языков «Друзья»

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 6+

На новогоднем маркете можно приобрести оригинальные, эксклюзивные подарки для себя и своих любимых, а также поучаствовать в бесплатных мастер классах.

Когда и где: с 21 по 30 декабря в торговой галерее «Красный экспресс»

Время и стоимость билетов: 10.00, вход свободный

Аудитория: 0+

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