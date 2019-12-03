Театральный обзор: какие спектакли стоит посмотреть в декабре

3 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Евгения Нагапетян

АВТОР Мария Симонова

Нынешний декабрь удивительно для Томска насыщен театральными событиями.

О тех, что связаны с Новым годом (а здесь есть, чем себя порадовать и детям, и взрослым) расскажем отдельно позже. Пока же — обзор неповторимых, разноплановых и очень привлекательных театральных событий декабря!

Гастроли Центра имени Вс. Мейерхольда. Спектакль «Солнечная линия»

Фото: Евгения Нагапетян

6 декабря, 19:00. Томский драматический театр

Периодически эта пьеса звучит в Томске — в прошлом году «Солнечную линию» Ивана Вырыпаева дважды представляли в форме читок, а потом привозили на гастроли из Красноярска. Теперь снова гастроли, и для Томска очень желанные. В нынешней «Солнечной линии», постановке Виктора Рыжакова в московском Центре имени Мейерхольда, играют Юлия Пересильд и Андрей Бурковский. Посмотреть на «звезд» современного театра всегда интересно. А посмотреть, каким неординарным артистом стал тот самый Андрей Бурковский, что когда-то был «звездой» томской КВН-команды «Максимум», в наших краях хочется многим.

Герои «Солнечной линии» Барбара и Вернер — супруги, темпераментно выясняющие свои отношения после семи лет брака. Но Иван Вырыпаев не считался бы одним из главных драматургов нашего времени, если бы писал простые бытовые истории. За простым сюжетом скрывается философская глубина. И вот уже история из семейного скандала и бесконечного, часто очень смешного баттла, превращается в разговор на вечные темы.

Перформативное действие «Страшно. Смотреть до конца»

7 декабря, 18:00. Томский ТЮЗ

Организация творческого процесса «ОткрытО» нынешней осенью затеяла актерскую детскую лабораторию ОткрытО_school. Ребята 8-11 лет два месяца разбирались со своими страхами под руководством Ольги Райх, актрисы Томского ТЮЗа и одного из создателей проекта «ОткрытО». Одними актерскими тренингами в лаборатории не ограничились — сотрудничали еще и с психологами, хореографами, декораторами. Постепенно участники лаборатории научились осознавать свои страхи, проговаривать их и работать с ними. Результат своих исследований они представят в перформативной форме. На «Страшно. Смотреть до конца» лучше приходить всей семьей — тогда перформанс может стать поводом для важного разговора о страхах дома. Ведь делиться страхами не стыдно, а часто очень полезно! Как и другие перформансы, проект лаборатории ОткрытО_school «Страшно. Смотреть до конца» случится только один раз.

Гастроли Омского театра куклы, актера и маски «Арлекин»

«Время играть»

6 декабря, 10:30 и 16:00, 7 декабря, 11:00 и 16:00. Театр куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох»

Это один из самых фестивальных и активно гастролирующих спектаклей «Арлекина» для малышей. Он идет с прошлого года, но уже побывал в Оренбурге и Воронеже, а сразу из Томска отправится в еще одно путешествие.

«Время играть» появилось благодаря случайной встрече — актриса Ирина Сергеева увидела у друзей книжку современной английской писательницы Джулии Дональдсон, прочла сказку «Бумажные куклы». И почувствовала: «Надо ставить!». Эта работа стала ее первым спектаклем, причем английскую сказку Сергеева соединила с историями из книги Корнея Чуковского «От двух до пяти». Получился моноспектакль о путешествии — по миру и во времени, переносящий в детство, история о взаимоотношениях ребенка и мамы, о семейных традициях.

«Время играть» — спектакль трогательный, но не слезливый. Разговор с малышами здесь ведется на равных, на одном языке, без снисходительности и «сюсюкания». Смотреть сказку можно с самых ранних лет.

«Волк и семеро козлят»

6 декабря, 11:30 и 7 декабря, 12:00. Театр куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох»

Историю волка и козлят в омском спектакле рассказывают… два мима! В сказке много музыки: волк поет, коза играет на рояле. Давно всем известная и на первый взгляд незамысловатая сказка «Волк и семеро козлят» в «Арлекине» оказывается утонченной, даже эстетской постановкой. Она впечатляет своими похожими на акварели декорациями, неординарным решением пространства. На столах — деревья, над ними «летят» облака, и все они сделаны… из шерсти! Такое визуальное решение сочинила известный очень известный в мире театра кукол художник Ольга Веревкина, а спектакль поставил Борис Саламчев, оба — лауреаты национальной премии «Золотая Маска». Кстати, Борис Саламчев, уже долгие годы — главный режиссер омского «Арлекина», однажды сотрудничал со «Скоморохом». В 2005 году здесь была премьера его «Снегурочки» по сказке братьев Гримм. Тот спектакль запоминался юмором, причем порою черным.

«Соломенный бычок»

8 декабря, 11:00 и 16:00. Театр куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох»

Сказка для малышей «Соломенный бычок» создана в традициях игрового бэйби-театра. У зрителей будет возможность принять в спектакле режиссера Бориса Саламчева непосредственное участие. Все придут в театральный зал, а окажутся… на сказочном хуторе в пору сбора урожая. Именно в этот красочный, насыщенный плодами и цветами край, приезжает в гости к дедушке и бабушке внучка Ладушка. Для нее дед и создает соломенного бычка. Удивительно, но этой кукле доведется защитить своих хозяев от незваных гостей.

Художник спектакля — Наталья Войдак, это она придумала для сказки ярких валяных кукол. А пьесу написал Дмитрий Войдак, актер и одновременно драматург, чьи тексты любят ставить в театрах. Он в Томске, кстати, бывал не раз — и на прошлых гастролях «Арлекина», и на фестивале «Сказочный балаганчик», где в 2018 году играл свой моноспектакль «Папа Мучительная — папам Учительная сказка».

«Северная сказка»

8 декабря, 12:00 и 14:00. Театр куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох»

Историю с этническим колоритом про маленького, но умного чукчу и большого и очень глупого великана в Омске поставил Эдуард Ураков, артист и режиссер, легенда омской сцены (в том числе и буквально — в Омске вручают такую премию). Когда-то он приезжал в Томск — в далеком 2002 году артист играл на международном фестивале в «Скоморохе» моноспектакль «Еврейское счастье». Эдуарда Уракова не стало пять лет назад, но его спектакли живут в репертуаре, и зал «Арлекина», где играют истории для малышей, носит его имя. Что абсолютно не случайно — именно Эдуард и Ирина, его жена и по совместительству художник многих спектаклей, были среди соавторов этой площадки.

«Северная сказка» — спектакль ироничный, что неудивительно: режиссер славился своим чувством юмора. История про умного юного чукчу, обманувшего великанов, артисты рассказывают в чуме. Герои выглядят колоритно: у великанов, артистов в «мимирующих», подвижных масках и теплых шубах, «кукольные» руки и ноги непропорционально больших размеров. А хитрый мальчишка — это тростевая кукла с очень обаятельной внешностью.

Вечер памяти Олега Афанасьева

10 декабря, 19:00. Томский областной драматический театр

В нынешнем году он мог бы праздновать 80-летие. Олег Афанасьев с 70-х был одной из самых ярких фигур томской театральной жизни. Огромный внешне — настоящий богатырь! И с огромным талантом — и как режиссер, и как актер, и как поэт. Олег Афанасьев служил актером и режиссером в Томской драме (его вдова Ольга Мальцева и сегодня одна из ведущих актрис этого театра), на несколько лет уезжал в Тулу, затем вернулся в Томск. Был актером и режиссером ТЮЗа, но иногда играл и в спектаклях драмы. Много лет занимался народным театром дома ученых.

Присыпкин в «Клопе», Сирано в «Сирано де Бержераке», Жевакин в «Женитьбе», Лев Гурыч Синичкин в одноименном водевиле, Акки в «Ангеле приходит в Вавилон», режиссер культовых спектаклей, как «Из племени Кедра», «Дальше... Дальше... Дальше» — это только несколько работ Олега Афанасьева, ставших легендами томского театра.

Афанасьев на съемках с Олегом Янковским

Успел артист и сняться в нескольких фильмах. На вечере памяти «Оставь незапертыми двери…» удастся увидеть фрагменты этих кинокартин, а также записей некоторых спектаклей. Томские театры представят посвященные Олегу Афанасьеву номера. Друзья поделятся воспоминаниями (а с этим артистом связано немало смешных баек). Скульптор и актер Леонтий Усов, а также другие друзья, почитают стихи Афанасьева.

Вспомнить Олега Афанасьева и узнать о нем больше удастся и на выставке в фойе театра, где будут представлены фотографии, рисунки, программки к спектаклям, рукописи.

Тэги/темы: