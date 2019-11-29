Афиша Томска.
Выходные: 30 ноября и 1 декабря 2019 года
Концерт «Пересека» и благотворительный гиг в Hall Bar, продолжение мультфильма «Холодное сердце» и мистический моноспектакль, премьера полнокупольного фильма в планетарии и выставка шерстяной акварели — все это ждет нас в ближайшие дни.
Эти и многие другие мероприятия — в традиционной афише на выходные.
Концерт Å+Ку (песни группы «Аквариум»)
Вторая часть большого проекта Å+Ку, среди участников которого Татьяна Стукалова, Ирина Рубан, Ольга Носенко, Глеб Дворяткин, Игорь Кропотин и другие известные томские музыканты.
Когда и где: 30 ноября в театре «2+ку»
Время и стоимость билетов: 19.00, 250 рублей
Аудитория: 12+
Мультфильм «Холодное сердце — 2»
Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.
В главных ролях: Джейсон Риттер, Кристен Белл, Джонатан Грофф, Эван Рэйчел Вуд, Идина Мензел, Стерлинг К. Браун, Рэйчел Мэттьюз, Джош Гад, Марта Плимптон, Сантино Фонтана.
Когда и где: с 28 ноября в «Киномаксе», Goodwin Cinema и Kinopolis
Аудитория: 6+
Мистический моноспектакль
Музей приглашает на настоящий спектакль в жанре мистики. История основана на древних легендах и сказаниях, которые находят отражение в настоящем времени. Вы узнаете как бороться с оборотнями, упырями и вурдалаками и чем опасно приворотное зелье.
Когда и где: 30 ноября в Первом музее славянской мифологии
Время и стоимость билетов: 18.00, 150 — 200 рублей
Аудитория: 16+
Открытая бесплатная лекция по психологии «От планов к действию»
Организуем подготовку смыслообразующего дела так, чтобы оно воплощалось в жизнь и приносило удовлетворение. Как при этом сочетать рациональность и спонтанность? На каком этапе и с кем выстраивать взаимодействие для реализации планируемой деятельности? Где брать необходимые ресурсы? Делаем первые шаги в реализации выбранных смыслообразующих дел, помня, что не боги горшки обжигают, но дело мастера боится.
Когда и где: 30 ноября в ТГУ
Время и стоимость билетов: 14.20, вход свободный
Аудитория: 12+
Первая иммерсивная бизнес-ночь
Мы так часто слышим «прилизанные» истории успеха, что уже перестали в них верить. Именно поэтому бизнес-ночь — это принципиально иное мероприятие. На нем вы услышите только искренние, открытые, не всегда простые, но честные истории бизнеса значимых предпринимателей Томска.
Когда и где: 30 ноября в ресто-баре «Капиталъ»
Время и стоимость билетов: 20.30, 1900 рублей
Аудитория: 18+
Премьера полнокупольного фильма «Солнце. Звезда нашей жизни»
Солнце светило в нашем мире четыре с половиной миллиарда лет. Свет, который согревает нашу кожу сегодня, ощущался каждым человеком, который когда-либо жил на планете Земля. Несмотря на то что Солнце типичная карликовая звезда, оно потребляет 600 миллионов тонн водорода каждую секунду и в 500 раз массивнее всех планет вместе взятых. Тайны Солнца — в полнокупольном фильме Европейской южной обсерватории.
Когда и где: 30 ноября в Томском планетарии
Время и стоимость билетов: 14.00, 150 — 300 рублей
Аудитория: 12+
Выставка «Теплая картина мира»
Тёплое искусство, или шерстяная акварель — искусство, возникшее на заре XX века в Германии. Путём многослойного и последовательного выкладывания волокон мягкой цветной овечьей шерсти на основу картины создаются волшебные эффекты, тени, цветовые переливы, которые порой трудно достичь краской.
Где: в краеведческом музее
Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 30 — 60 рублей
Аудитория: 0+
Концерт ансамбля «Пересек» «Песни деревни Большая Галка»
«Пересек» представит зрителям хороводные, лирические и свадебные песни из репертуара коллектива деревни Большая Галка конца семидесятых годов двадцатого столетия. Кроме этого, присутствующие услышат живую историю создания фольклорного ансамбля деревни Большая Галка и его руководителе Татьяне Машениной.
Когда и где: 1 декабря в «Аэлите»
Время и стоимость билетов: 17.00, 200 рублей
Аудитория: 6+
Спектакль «Осенние корабли»
Это спектакль по одноименному рассказу советского писателя — сказочника Сергея Козлова. Его наиболее известные произведения — рассказ и сценарий к одноимённому мультфильму Юрия Норштейна «Ежик в тумане», а также смешные и трогательные рассказы о Ёжике и Медвежонке, истории о Львёнке и Черепахе.
Неразлучные друзья и герои историй о Ёжике и Медвежонке давно перебрались со страниц книжек в кадры мультфильмов, которые знают и любят все дети. На этот раз они придут и на театральную сцену «Аэлиты».
Когда и где: 1 декабря в «Аэлите»
Время и стоимость билетов: 15.00, вход свободный
Аудитория: 6+
Показ документальных фильмов SiberiaDOC 2020
Программа проводится в рамках запуска образовательных семинаров для режиссеров и продюсеров документального кино при поддержке Фонда Президентских грантов.
Во время показов состоится встреча с куратором SiberiaDOC, Николаем Бемом (Красноярск). Вы сможете узнать, как стать участником образовательной программы, как правильно подготовить заявку, задать вопросы куратору, посмотреть фильмы, чьи сценарии были в предыдущих сценарных мастерских SiberiaDOC.
Когда и где: 1 декабря в коворкинге «Точка кипения»
Время и стоимость билетов: 12.30, вход свободный по предварительной регистрации
Аудитория: 18+
Мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы со СПИДом
В программе: «Форум-театр», розыгрыш призов, танцевальные батлы от SKILLZ (номинации: breaking 1×1 и hip-hop 1×1), фотовыставка и завершающая вечеринка с гостями из Новосибирска — PARADIGMA Art. Плюс анонимное бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ.
Когда и где: 30 ноября в пространстве Flat
Время и стоимость билетов: 17.30, вход свободный
Аудитория: 18+
Благотворительный гиг
Опасное лето, Саша Огородников, Смех зелибобы и другие музыканты проводят благотворительный гиг в поддержку бездомных животных. Все деньги, заработанные с этого концерта, поступят в фонд «Зоозащита».
Когда и где: 1 декабря в Hall Bar
Время и стоимость билетов: 19.00, 150 — 200 рублей
Аудитория: 18+
Открытие пространства «Просто лампа»
В «Просто лампу» стоит прийти, если вы еще не видели новую локацию или просто давно не виделись; если вы хотите хорошо провести вечер с тортом в руках, за настолками, с песнями и с хорошими людьми; если вы готовы целый вечер слушать (и/или рассказывать) истории разных лет о Лампе. В программе — чай с тортом, настольные игры, песни и истории, и очень необычные чтения.
Когда и где: 1 декабря в пространстве «Просто лампа»
Время и стоимость билетов: 17.00, 200 — 500 рублей
Аудитория: 12+