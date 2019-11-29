Афиша Томска.

Выходные: 30 ноября и 1 декабря 2019 года

29 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Концерт «Пересека» и благотворительный гиг в Hall Bar, продолжение мультфильма «Холодное сердце» и мистический моноспектакль, премьера полнокупольного фильма в планетарии и выставка шерстяной акварели — все это ждет нас в ближайшие дни.

Эти и многие другие мероприятия — в традиционной афише на выходные.

Концерт Å+Ку (песни группы «Аквариум»)

Вторая часть большого проекта Å+Ку, среди участников которого Татьяна Стукалова, Ирина Рубан, Ольга Носенко, Глеб Дворяткин, Игорь Кропотин и другие известные томские музыканты.

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Когда и где: 30 ноября в театре «2+ку»

Время и стоимость билетов: 19.00, 250 рублей

Аудитория: 12+

Мультфильм «Холодное сердце — 2»

Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

В главных ролях: Джейсон Риттер, Кристен Белл, Джонатан Грофф, Эван Рэйчел Вуд, Идина Мензел, Стерлинг К. Браун, Рэйчел Мэттьюз, Джош Гад, Марта Плимптон, Сантино Фонтана.

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Когда и где: с 28 ноября в «Киномаксе», Goodwin Cinema и Kinopolis

Аудитория: 6+

Мистический моноспектакль

Музей приглашает на настоящий спектакль в жанре мистики. История основана на древних легендах и сказаниях, которые находят отражение в настоящем времени. Вы узнаете как бороться с оборотнями, упырями и вурдалаками и чем опасно приворотное зелье.

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Когда и где: 30 ноября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 18.00, 150 — 200 рублей

Аудитория: 16+

Открытая бесплатная лекция по психологии «От планов к действию»

Организуем подготовку смыслообразующего дела так, чтобы оно воплощалось в жизнь и приносило удовлетворение. Как при этом сочетать рациональность и спонтанность? На каком этапе и с кем выстраивать взаимодействие для реализации планируемой деятельности? Где брать необходимые ресурсы? Делаем первые шаги в реализации выбранных смыслообразующих дел, помня, что не боги горшки обжигают, но дело мастера боится.

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Когда и где: 30 ноября в ТГУ

Время и стоимость билетов: 14.20, вход свободный

Аудитория: 12+

Первая иммерсивная бизнес-ночь

Мы так часто слышим «прилизанные» истории успеха, что уже перестали в них верить. Именно поэтому бизнес-ночь — это принципиально иное мероприятие. На нем вы услышите только искренние, открытые, не всегда простые, но честные истории бизнеса значимых предпринимателей Томска.

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Когда и где: 30 ноября в ресто-баре «Капиталъ»

Время и стоимость билетов: 20.30, 1900 рублей

Аудитория: 18+

Премьера полнокупольного фильма «Солнце. Звезда нашей жизни»

Солнце светило в нашем мире четыре с половиной миллиарда лет. Свет, который согревает нашу кожу сегодня, ощущался каждым человеком, который когда-либо жил на планете Земля. Несмотря на то что Солнце типичная карликовая звезда, оно потребляет 600 миллионов тонн водорода каждую секунду и в 500 раз массивнее всех планет вместе взятых. Тайны Солнца — в полнокупольном фильме Европейской южной обсерватории.

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Когда и где: 30 ноября в Томском планетарии

Время и стоимость билетов: 14.00, 150 — 300 рублей

Аудитория: 12+

Выставка «Теплая картина мира»

Тёплое искусство, или шерстяная акварель — искусство, возникшее на заре XX века в Германии. Путём многослойного и последовательного выкладывания волокон мягкой цветной овечьей шерсти на основу картины создаются волшебные эффекты, тени, цветовые переливы, которые порой трудно достичь краской.

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Где: в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 30 — 60 рублей

Аудитория: 0+

Концерт ансамбля «Пересек» «Песни деревни Большая Галка»

«Пересек» представит зрителям хороводные, лирические и свадебные песни из репертуара коллектива деревни Большая Галка конца семидесятых годов двадцатого столетия. Кроме этого, присутствующие услышат живую историю создания фольклорного ансамбля деревни Большая Галка и его руководителе Татьяне Машениной.

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Когда и где: 1 декабря в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 17.00, 200 рублей

Аудитория: 6+

Спектакль «Осенние корабли»

Это спектакль по одноименному рассказу советского писателя — сказочника Сергея Козлова. Его наиболее известные произведения — рассказ и сценарий к одноимённому мультфильму Юрия Норштейна «Ежик в тумане», а также смешные и трогательные рассказы о Ёжике и Медвежонке, истории о Львёнке и Черепахе.

Неразлучные друзья и герои историй о Ёжике и Медвежонке давно перебрались со страниц книжек в кадры мультфильмов, которые знают и любят все дети. На этот раз они придут и на театральную сцену «Аэлиты».

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Когда и где: 1 декабря в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 15.00, вход свободный

Аудитория: 6+

Показ документальных фильмов SiberiaDOC 2020

Программа проводится в рамках запуска образовательных семинаров для режиссеров и продюсеров документального кино при поддержке Фонда Президентских грантов.

Во время показов состоится встреча с куратором SiberiaDOC, Николаем Бемом (Красноярск). Вы сможете узнать, как стать участником образовательной программы, как правильно подготовить заявку, задать вопросы куратору, посмотреть фильмы, чьи сценарии были в предыдущих сценарных мастерских SiberiaDOC.

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Когда и где: 1 декабря в коворкинге «Точка кипения»

Время и стоимость билетов: 12.30, вход свободный по предварительной регистрации

Аудитория: 18+

Мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы со СПИДом

В программе: «Форум-театр», розыгрыш призов, танцевальные батлы от SKILLZ (номинации: breaking 1×1 и hip-hop 1×1), фотовыставка и завершающая вечеринка с гостями из Новосибирска — PARADIGMA Art. Плюс анонимное бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ.

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Когда и где: 30 ноября в пространстве Flat

Время и стоимость билетов: 17.30, вход свободный

Аудитория: 18+

Благотворительный гиг

Опасное лето, Саша Огородников, Смех зелибобы и другие музыканты проводят благотворительный гиг в поддержку бездомных животных. Все деньги, заработанные с этого концерта, поступят в фонд «Зоозащита».

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Когда и где: 1 декабря в Hall Bar

Время и стоимость билетов: 19.00, 150 — 200 рублей

Аудитория: 18+

Открытие пространства «Просто лампа»

В «Просто лампу» стоит прийти, если вы еще не видели новую локацию или просто давно не виделись; если вы хотите хорошо провести вечер с тортом в руках, за настолками, с песнями и с хорошими людьми; если вы готовы целый вечер слушать (и/или рассказывать) истории разных лет о Лампе. В программе — чай с тортом, настольные игры, песни и истории, и очень необычные чтения.

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Когда и где: 1 декабря в пространстве «Просто лампа»

Время и стоимость билетов: 17.00, 200 — 500 рублей

Аудитория: 12+

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