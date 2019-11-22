Афиша Томска.

Выходные: 23 и 24 ноября 2019 года

22 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Концерт английского гитариста, мастер-класс по базовой реанимации, бесплатная лекция по теории музыки, большой фестиваль современной культуры от ZEN — эти и другие мероприятия в традиционной афише на выходные.

Моноспектакль «Бозон Хиггса, или Трудно быть Гогой» из Мариинска

Монолог-рассуждение об окружающем мире, смысле жизни, боге и, конечно, любви. Все роли исполняет Петр Зубарев, актер, режиссер, основатель театра «Желтое окошко» в Мариинске. Зубарев приглашает зрителей вместе с ним попытаться разгадать загадки мироздания. Несколько сюжетных линий, присущий актеру юмор и легкий слог не дадут заскучать. Каждый найдет в этой постановке что-то личное, откровенное.

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Когда и где: 22 ноября в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 рублей

Аудитория: 18+

Открытая бесплатная лекция «Инструментальные музыкальные жанры»

На этой встрече Вероника Кривопалова расскажет об инструментальных жанрах. Концерт. Симфония и другие симфонические жанры (симфоническая увертюра, симфоническая поэма, симфоническая картина и др. Соната. Сюита. Скерцо, баллада, поэма). Инструментальный «театр».

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Когда и где: 22 ноября в ТГУ

Время и стоимость билетов: 18.25, вход свободный

Аудитория: 0+

Квест для детей «Зимняя присказка»

Участники пройдут испытания и найдут Солнце, заглянут в гости к сказочным персонажам, разгадают загадки и под песенки-колядки поводят хоровод! После квеста распишут новогодних героев.

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Когда и где: 22 ноября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 14.00, 250 рублей

Аудитория: 6+

Встреча с журналистом Андреем Лошаком

В Томске Андрей представит свой новый документальный сериал «Холивар. История Рунета». После показа состоится публичная дискуссия о прошлом и будущем российского интернета, которому в этом году исполнилось 25 лет.

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Когда и где: 23 ноября в пространстве Flat

Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Концерт Лео Абрахамса

Лео Абрахамс — английский гитарист, композитор, аранжировщик и саунд-продюсер, крайне плодотворно работающий в диаметрально противоположных музыкальных направлениях. Среди тех, с кем он сотрудничал в разное время — Мэриэн Фейтфул, Ник Кейв, Брайан Ино, Адель, Эд Ширан, Энни Леннокс, Брайан Ферри и другие.

Музыка с его участием звучит в множестве известных фильмов — среди них такие блокбастеры, как франшиза о «друзьях Оушена», «Код 46», «Милые кости», ряд европейских работ. К середине 2019 года дискография Абрахамса, творческая карьера которого к тому моменту едва насчитывала два десятилетия, включает более 350 работ.

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Когда и где: 23 ноября в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 19.00, 500 рублей

Аудитория: 6+

Мастер-класс «Сам себе парфюмер»

Это возможность почувствовать себя настоящим парфюмером и самостоятельно создать собственный уникальный аромат. Каждый участник мастер-класса заберет с собой 3 мл собственноручно сделанных духов. Для участия приглашаются дети и их родители.

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Когда и где: 23 ноября в музее «Точка гравитации»

Время и стоимость билетов: 11.00, 700 рублей

Аудитория: 6+

Демо-день Infinity

Infinity — один из самых интересных и сложных скирмиш-варгеймов! Уникальная игровая механика в научно-фантастической вселенной. Огромное пространство для тактических решений, интересные и разнообразные миссии, красивые высоко детализированные миниатюры. А также развитое сообщество и активная поддержка официального производителя.

Приходите, и попробуйте сыграть демо-игру! Мы выдадим вам миниатюры и все необходимое. Если хотите попробовать — записывайтесь заранее. Если хотите просто познакомиться, посмотреть и задать вопросы — запись необязательна.

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Когда и где: 23 ноября в тайм-кафе Time4friends

Время и стоимость билетов: 14.00, 150 рублей

Аудитория: 18+

Фантастика «Малыш Джо»

Мать-одиночка Элис, сотрудница отдела по выведению новых видов растений, создаёт необычный цветок — если за ним правильно ухаживать, он делает своего владельца счастливым. Но всё не так просто, и оказывается, что за счастье, даже сиюминутное, придётся заплатить, а цена может оказаться слишком высокой.

В главных ролях: Эмили Бичем, Бен Уишоу, Керри Фокс, Кит Коннор, Феникс Броссар, Лиэнн Бест, Эндрю Раджан, Дэвид Уилмот, Горан Костич, Яна Янежич

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Когда и где: с 19 ноября в «Киномаксе»

Аудитория: 16+

Бесплатный мастер-класс по базовой реанимации «Запусти сердце»

На мастер-классе «Запусти сердце», который пройдет в рамках форума волонтеров #Aboutmyexperience, каждый желающий сможет узнать о самых важных принципах оказания первой помощи, опытные инструкторы ответят на все вопросы и отработают с вами приёмы реанимации на симуляционном манекене.

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Когда и где: 23 ноября в ТГУ

Время и стоимость билетов: 14.15, вход свободный

Аудитория: 12+

Мастер-класс по скетчингу

Скетчинг прекрасно подходит для тех, кто желает научиться рисовать, навыков профессионального художника не потребуется. В «Точке гравитации» вместе с Татьяной Милюковой можно научиться рисовать скетчи акварелью.

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Когда и где: 24 ноября в музее «Точка гравитации»

Время и стоимость билетов: 12.00, 350 рублей

Аудитория: 12+

Данила Поперечный «Спешл фо кидс»

Самый грязный, скандальный и популярный комик страны едет в тур по крупнейшим площадкам России со своей новой программой «Спешл фо кидс», то ли спекулируя на теме возраста своей аудитории в интернете, то ли издеваясь над главным аргументом мастеров пропаганды: «А что, если дети увидят?»



Стендап Поперечного, как сыр с плесенью — со временем все дороже и более вонючий. Рискнёте ли и вы прикоснуться к комедийному феномену, который приходится по вкусу далеко не всем?

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Когда и где: 23 ноября во Дворце зрелищ и спорта

Время и стоимость билетов: 19.00 — 1000 рублей

Аудитория: 18+

Фестиваль современной культуры «Юнити»

ZEN готовит большой фестиваль. Цель — объединить вместе людей, которые создают новую культуру здесь и сейчас.

Электронная и живая музыка, современные формы искусства, локальные бренды, знания и развлечения — «Юнити» станет точкой слияния всего самого актуального и интересного, местом вдохновения и творчества.

Информация о месте проведения будет опубликована в группе позже.

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Когда: 23 ноября

Время и стоимость билетов: 17:05 — 400/500 рублей

Аудитория: 16+

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