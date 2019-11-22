Афиша Томска.
Выходные: 23 и 24 ноября 2019 года
Концерт английского гитариста, мастер-класс по базовой реанимации, бесплатная лекция по теории музыки, большой фестиваль современной культуры от ZEN — эти и другие мероприятия в традиционной афише на выходные.
Моноспектакль «Бозон Хиггса, или Трудно быть Гогой» из Мариинска
Монолог-рассуждение об окружающем мире, смысле жизни, боге и, конечно, любви. Все роли исполняет Петр Зубарев, актер, режиссер, основатель театра «Желтое окошко» в Мариинске. Зубарев приглашает зрителей вместе с ним попытаться разгадать загадки мироздания. Несколько сюжетных линий, присущий актеру юмор и легкий слог не дадут заскучать. Каждый найдет в этой постановке что-то личное, откровенное.
Когда и где: 22 ноября в «Аэлите»
Время и стоимость билетов: 19.00, 300 рублей
Аудитория: 18+
Открытая бесплатная лекция «Инструментальные музыкальные жанры»
На этой встрече Вероника Кривопалова расскажет об инструментальных жанрах. Концерт. Симфония и другие симфонические жанры (симфоническая увертюра, симфоническая поэма, симфоническая картина и др. Соната. Сюита. Скерцо, баллада, поэма). Инструментальный «театр».
Когда и где: 22 ноября в ТГУ
Время и стоимость билетов: 18.25, вход свободный
Аудитория: 0+
Квест для детей «Зимняя присказка»
Участники пройдут испытания и найдут Солнце, заглянут в гости к сказочным персонажам, разгадают загадки и под песенки-колядки поводят хоровод! После квеста распишут новогодних героев.
Когда и где: 22 ноября в Первом музее славянской мифологии
Время и стоимость билетов: 14.00, 250 рублей
Аудитория: 6+
Встреча с журналистом Андреем Лошаком
В Томске Андрей представит свой новый документальный сериал «Холивар. История Рунета». После показа состоится публичная дискуссия о прошлом и будущем российского интернета, которому в этом году исполнилось 25 лет.
Когда и где: 23 ноября в пространстве Flat
Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный
Аудитория: 16+
Концерт Лео Абрахамса
Лео Абрахамс — английский гитарист, композитор, аранжировщик и саунд-продюсер, крайне плодотворно работающий в диаметрально противоположных музыкальных направлениях. Среди тех, с кем он сотрудничал в разное время — Мэриэн Фейтфул, Ник Кейв, Брайан Ино, Адель, Эд Ширан, Энни Леннокс, Брайан Ферри и другие.
Музыка с его участием звучит в множестве известных фильмов — среди них такие блокбастеры, как франшиза о «друзьях Оушена», «Код 46», «Милые кости», ряд европейских работ. К середине 2019 года дискография Абрахамса, творческая карьера которого к тому моменту едва насчитывала два десятилетия, включает более 350 работ.
Когда и где: 23 ноября в «Аэлите»
Время и стоимость билетов: 19.00, 500 рублей
Аудитория: 6+
Мастер-класс «Сам себе парфюмер»
Это возможность почувствовать себя настоящим парфюмером и самостоятельно создать собственный уникальный аромат. Каждый участник мастер-класса заберет с собой 3 мл собственноручно сделанных духов. Для участия приглашаются дети и их родители.
Когда и где: 23 ноября в музее «Точка гравитации»
Время и стоимость билетов: 11.00, 700 рублей
Аудитория: 6+
Демо-день Infinity
Infinity — один из самых интересных и сложных скирмиш-варгеймов! Уникальная игровая механика в научно-фантастической вселенной. Огромное пространство для тактических решений, интересные и разнообразные миссии, красивые высоко детализированные миниатюры. А также развитое сообщество и активная поддержка официального производителя.
Приходите, и попробуйте сыграть демо-игру! Мы выдадим вам миниатюры и все необходимое. Если хотите попробовать — записывайтесь заранее. Если хотите просто познакомиться, посмотреть и задать вопросы — запись необязательна.
Когда и где: 23 ноября в тайм-кафе Time4friends
Время и стоимость билетов: 14.00, 150 рублей
Аудитория: 18+
Фантастика «Малыш Джо»
Мать-одиночка Элис, сотрудница отдела по выведению новых видов растений, создаёт необычный цветок — если за ним правильно ухаживать, он делает своего владельца счастливым. Но всё не так просто, и оказывается, что за счастье, даже сиюминутное, придётся заплатить, а цена может оказаться слишком высокой.
В главных ролях: Эмили Бичем, Бен Уишоу, Керри Фокс, Кит Коннор, Феникс Броссар, Лиэнн Бест, Эндрю Раджан, Дэвид Уилмот, Горан Костич, Яна Янежич
Когда и где: с 19 ноября в «Киномаксе»
Аудитория: 16+
Бесплатный мастер-класс по базовой реанимации «Запусти сердце»
На мастер-классе «Запусти сердце», который пройдет в рамках форума волонтеров #Aboutmyexperience, каждый желающий сможет узнать о самых важных принципах оказания первой помощи, опытные инструкторы ответят на все вопросы и отработают с вами приёмы реанимации на симуляционном манекене.
Когда и где: 23 ноября в ТГУ
Время и стоимость билетов: 14.15, вход свободный
Аудитория: 12+
Мастер-класс по скетчингу
Скетчинг прекрасно подходит для тех, кто желает научиться рисовать, навыков профессионального художника не потребуется. В «Точке гравитации» вместе с Татьяной Милюковой можно научиться рисовать скетчи акварелью.
Когда и где: 24 ноября в музее «Точка гравитации»
Время и стоимость билетов: 12.00, 350 рублей
Аудитория: 12+
Данила Поперечный «Спешл фо кидс»
Самый грязный, скандальный и популярный комик страны едет в тур по крупнейшим площадкам России со своей новой программой «Спешл фо кидс», то ли спекулируя на теме возраста своей аудитории в интернете, то ли издеваясь над главным аргументом мастеров пропаганды: «А что, если дети увидят?»
Стендап Поперечного, как сыр с плесенью — со временем все дороже и более вонючий. Рискнёте ли и вы прикоснуться к комедийному феномену, который приходится по вкусу далеко не всем?
Когда и где: 23 ноября во Дворце зрелищ и спорта
Время и стоимость билетов: 19.00 — 1000 рублей
Аудитория: 18+
Фестиваль современной культуры «Юнити»
ZEN готовит большой фестиваль. Цель — объединить вместе людей, которые создают новую культуру здесь и сейчас.
Электронная и живая музыка, современные формы искусства, локальные бренды, знания и развлечения — «Юнити» станет точкой слияния всего самого актуального и интересного, местом вдохновения и творчества.
Информация о месте проведения будет опубликована в группе позже.
Когда: 23 ноября
Время и стоимость билетов: 17:05 — 400/500 рублей
Аудитория: 16+