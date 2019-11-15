Афиша Томска.

Выходные: 16 и 17 ноября 2019 года

15 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

В эти выходные томичей ждет много музыки и танцев: от progressive house до гитарной акустики, от танцевального спектакля до балета в кино.

А также полнокупольное шоу в планетарии, выставка масок и мастер-класс по изготовлению новогодних подарков. Эти и другие события — в традиционной афише на выходные.

Мастер-класс «Новогодние фотошары»

Первый музей славянской мифологии приглашает сделать своими руками декоративный шар на новогоднюю елку. Внутрь прозрачного шара вы поместите свою фотографию, а противоположную сторону украсите новогодними декоративными элементами. Такой подарок придется по душе как взрослым, так и детям.

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Когда и где: 16 ноября Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 16.00, 550 рублей

Аудитория: 6+

Драма «Хороший лжец»

Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.

В главных ролях: Хелен Миррен, Иэн Маккеллен, Джим Картер, Рассел Тови, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Фил Данстер, Марк Льюис Джонс, Lily Dodsworth-Evans, Майкл Калкин, Селин Бакенс

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Когда и где: с 14 ноября в «Киномаксе»

Аудитория: 18+

Танцевальный спектакль «Мафия»

«Меня зовут Али Джонс. Я „гроза“ Каирской мафии... Я родился на улице Мохаммеда Али, в голодные 30-е годы, где праздник каждый день, где гангстеры правили миром. Еще ребенком я вошел в преступный мир мафии. Но историю, которую я вам открою сегодня не о преступниках, это история о любви».

Танцевальный спектакль с участием звезд мировой сцены и лучших танцоров Сибири состоится в рамках Международного фестиваля восточных и индийских танцев «Мир танца. Сердцем на восток».

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Когда и где: 16 ноября в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 19.00, 500 рублей

Аудитория: 6+

Физический спектакль «Деревья не слышат слов»

Физический спектакль, созданный от того, что мы слишком много говорим. Хроники глобального тренинга коммуникации.

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Когда и где: 16 ноября в школе «Виртуозы»

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 рублей

Аудитория: 16+

Выставка «Маски сброшены, господа!»

На экспозиции представлены почти 50 масок, привезенных из различных регионов России и стран мира. Маски различного цвета, из разнообразных материалов — экспонаты удивляют своим многообразием. Представленные предметы составляют частную коллекцию Натальи Габдикеевой.

Кроме того, гости экспозиции смогут посетить выставку «Туфелька для Золушки», где представлено более 200 коллекционных туфелек, сапог, кед, и другой обуви.

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Когда и где: до конца ноября в Доме искусств

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, 60 — 80 рублей

Аудитория: 6+

Полнокупольное шоу «Рождение и жизнь во Вселенной»

Вы совершите виртуальное путешествие в пространстве и времени. Перенесётесь на миллиарды лет назад, узнаете, что было при зарождении нашей Вселенной, как образовались звёзды и планеты, какая связь между небесными катастрофами и происхождением жизни на Земле. Кроме того, вы станете свидетелями вспышки сверхновой в 1006 году и взрыва Тунгусского космического тела в 1908 году…

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Когда и где: 16 ноября в Томском планетарии

Время и стоимость билетов: 14.00, 150 — 250 рублей

Аудитория: 8+

Тематическое занятие «Осенние праздники в русской избе»

Осень с давних времен была богата на разные праздники. Почему так сложилось? Заканчивалась пора земледелия, все собирали урожай; полные закрома и свободное время давали людям возможность отдохнуть. На занятии мы попробуем разобраться, какой из осенних праздников был посвящен домашним хлопотам, когда наши предки устраивали «похороны мух», когда отмечали «курьи именины»... и когда «поминали» осень!

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Когда и где: 16 ноября в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 12.00, 100 рублей

Аудитория: 5+

Выступление проекта Mantra

Mantra — это progressive house проект, основанный с целью открыть это звучание с качественно новой стороны. История проекта mantra началась с вечеринок в DJ-баре Stories, инициатором которых стал Митя Волков и мы в очередной раз убедились в том, что progressive house — это музыка больших танцполов и опенэйров. Этой музыке нужно больше свободы! ⠀

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Когда и где: 16 ноября в пространстве Flat

Время и стоимость билетов: 23.00, 400 рублей

Аудитория: 18+

Акустический концерт Михаила Зайцева

Музыкант выступает с концертами по всей стране и в каждом, даже самом маленьком городе, находит своего преданного слушателя, чтобы вернуться вновь с новыми песнями и новыми историями. Наконец, он у нас здесь, в Томске, в 2+КУ.

Трудно найти такого человека, не только искусно владеющего гитарой, но делающего любую песню вкусной, с ноткой свободолюбивых 60-х. Каждое его произведение звучит по-новому, наполняясь нотами джаза и босса-новы, а одна гитара звучит, как целых три. Как это возможно? Это искусство, здесь возможно всё.

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Когда и где: 16 ноября в театре «2+ку»

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 рублей

Аудитория: 6+

Квартирник «Приходите, кто хотите»

В областном Доме искусств вновь пройдет квартирник. На этот раз мероприятие объединит томских музыкантов, которые порадуют собравшихся неповторимым звучанием живой музыки.

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Когда и где: 17 ноября в Доме искусств

Время и стоимость билетов: 17.00, 70 рублей

Аудитория: 16+

«Большой балет в кино: Корсар»

Многолюдный, яркий, шумный, веселый «Корсар» — балет удивительной красоты и невероятного темперамента. Экзотический как восточный базар, пряный как специи, динамичный как лучшие образцы жанра историй про пиратов, «Корсар» станет подарком как для тех, кто обожает белую классику, так и для тех, кто не мыслит жизни без приключений.

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Когда и где: 17 ноября в «Киномаксе»

Время и стоимость билетов: 18.00, 450 рублей

Аудитория: 12+

Вечер блюза Charles Burton (USA)

Уроженец Лос-Анджелеса гитарист Чарльз Бёртон играет блюз и кантри уже больше 45 лет. Его энергичный стиль хорошо знаком поклонникам этой музыки в Америке: Бёртон объехал с гастролями всю страну. Кроме того, он — постоянный участник крупнейших блюзовых фестивалей в Европе, в том числе в Скандинавии и Великобритании. В 2009 году Чарльз Бёртон выиграл конкурс гитаристов Сан-Диего King of the Blues.

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Когда и где: 17 ноября в джаз-клубе «Синатра»

Время и стоимость билетов: 20.00, 950 рублей

Аудитория: 6+

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