Мусорная война: евроконтейнеры против сеток

13 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

На прошлой неделе в Томске представители компаний «Чистый мир» и «Планета без мусора» провели встречу для СМИ и жителей города, в ходе которой рассказали, почему считают свою деятельность законной, а действия САХ в их отношении — нет.

Напомним, что 25 октября компания по переработке вторсырья «Чистый мир» получила от Спецавтохозяйства (САХ), являющегося региональным оператором по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) в Томске и Томском районе, письмо с требованием убрать сетки для раздельного сбора отходов, места которых займут 300 евроконтейнеров, закупленных на внебюджетные средства. Предприятие заявило, что по закону заниматься вывозом и сортировкой твердых коммунальных отходов может только региональный оператор и его подрядчики.

В конце октября Спецавтохозяйство в самом деле стало вывозить желтые и зеленые сетки «Чистого мира» и «Планеты без мусора» (бренд «Новосибирского перерабатывающего комбината») с контейнерных площадок. Заместитель директора САХ, Михаил Курилов, посчитал действия Спецавтохозяйства законными, сказав, что заниматься сбором мусора может только компания, заключившая договор с регоператором, а также назвал вывезенное оборудование не соответствующим стандартам территориальной схемы обращения с ТКО в Томской области. «Чистый мир», по словам Курилова, занимался сбором именно твердых коммунальных отходов, на которые у компании не было прав, тем самым нарушая сегодняшнее законодательство в сфере обращения с мусором. Сетки сейчас находятся на площадке муниципального предприятия под охраной.

Руководство Спецавтохозяйства обратилось в прокуратуру с просьбой проверить деятельность «Чистого мира» и «Планеты без мусора».

Компания «Чистый мир», в свою очередь, подала заявление в полицию по поводу кражи желтых сеток, но, по словам Марии Дериглазовой (представительницы экологической организации «Зеленый Луч», сотрудничающей с «Чистым миром» по поводу желтых сеток), в возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления.

История «Чистого мира»

Пикет в защиту «Чистого мира» прошел 10 ноября Фото: Владимир Дударев

Евгений Каверзин, директор «Чистого мира», считает, что региональный оператор просто пытается убрать с рынка небольшие компании, по-настоящему приучающие людей к раздельному сбору мусора.

«Скандал начался не с нас, он начался тогда, когда вытеснили основного конкурента — ООО „Сорнет“, но это замалчивается», — добавил Евгений Николаевич. По его словам, из 8-12 компаний, которые работали в этом направлении, осталось лишь две: САХ и АБФ-логистик — остальные с рынка уже исчезли.

— Должно быть какое-то предписание, — сказал Каверзин. — Вообще приставы должны изымать, если существует закон — вот нормальное решение вопроса.

Дериглазова согласилась, сказав, что когда «Чистый мир» получает письмо от САХ с какими-то личными требованиями, особого значения оно и не имеет, так как САХ не является государственным органом и не имеет права принимать такие решения, в точности также как «Чистый мир» не может потребовать от САХ убрать их контейнеры.

— Если мы сами их уберем, то это будет также противозаконно, как деятельность САХ. Если они считали, что наши сетки незаконны, то должны были обратиться с жалобой в соответствующие органы — департамент природных ресурсов, прокуратуру и т. д. — которые проводят проверку и выносят предписание. У нас есть, например, договор с ТГУ на установление сеток возле корпусов и общежитий, но, тем не менее, САХ и это не смущает — сетки, установленные на частной территории ТГУ, также убрали.





Письмо от Спецавтохозяйства Копия: «Чистый мир»



— Мы тихонько работали и работаем, делаем свое дело, а тут приходят люди… Говорят, что мы должны были участвовать в конкурсах. В каких? Мы даже не вывозящая компания. Мы никогда не занимались ТКО, у нас даже ни одного мусоровоза нет, — рассказывает Каверзин. — Общество стало вступаться за нас — мы не являемся организаторами петиций и пикетов, мы никого ни во что не втягиваем. Мы только у себя в группе разместили информацию, чтобы люди понимали, что когда не будет желтых сеток — это не наша вина, это требование САХ (именно САХ, а не, к примеру, прокуратуры). Мы это опубликовали, и общественность сама поднялась.

Мария Дериглазова разъяснила хронологию событий: регоператором по обращению с ТКО в Томске и Томском районе по итогам конкурса стало САХ лишь с 1 июля этого года (до этого в Томске вывозом мусора занимались несколько компаний, но раздельным сбором мусора только две — «Чистый мир» и «АБФ-Логистик»), в тот момент и начались проблемы. Изначально, еще с далекого 2015, у «Чистого мира» с САХ было заключено соглашение о сотрудничестве:

— Мы тогда проводили эксперимент, и на Буревестнике поставили самую первую сетку, — поделился руководитель «Чистого мира». — Буквально через две недели появилась зеленая, парни («Планета без мусора») также решили расставлять свои сетки. Тогда же мы и пошли к САХ. Мы сосуществовали пять лет и никогда не имели никаких претензий, на сетках даже значилось «САХ и Чистый мир». Количество мусора ведь не ограничено, и САХ сейчас нам это показало переполненными контейнерами.

Мария Дериглазова также заметила, что соглашение с 2015 не расторгнуто, никаких уведомлений не было.

— Когда Спецавтохозяйство стало региональным оператором мы решили перезаключить соглашение — уже как с регоператором. Это не являлось договором подряда, как пишут многие.

ТКО или не ТКО? Вот в чем вопрос

Пикет в защиту «Чистого мира» Фото: Владимир Дударев

Новый вариант договора о сотрудничестве, отправленный в августе, остался без ответа, а 25 октября пришло письмо с требованием убрать желтые, а также зеленые сетки (не имеющие отношения к «Чистому миру»).

— Просили убрать сетки, потому что мы не являемся региональным оператором и не имеем права собирать твердые коммунальные отходы. Но мы и не работаем с ТКО, — объяснила Мария. — То, что мы собираем в сетки, является другим видом отходов. Кроме закона с расплывчатым обозначением того, что является отходом, у нас есть полный перечень так называемых твердых коммунальных отходов по определению Всероссийского классификатора отходов, там есть раздел, посвященный ТКО.

Письмо федеральной службы по надзору в сфере природопользование также гласит, что к ТКО относятся отходы, начинающиеся с кода 7, как и говорится в классификаторе. То, с чем имеет дело «Чистый мир» — отходы с кодом 4, относящиеся к другим видам отходов.





Документ, предоставленный Марией Дериглазовой Фото: Лилия Валиулина

— Региональный оператор не отвечает за все виды отходов — не собирает же он ядерные и опасные отходы, батарейки, лампочки и ртутные градусники? Они имеют право обращаться только с твердыми коммунальными отходами, — заключила представительница экоорганизации «Зеленый луч». — В законе об отходах информации о том, что только региональный оператор может заниматься раздельным сбором, попросту нет. В новом соглашении о сотрудничестве, которое мы прислали САХ, были прописаны все коды. Мы не работаем с твердыми коммунальными отходами — это как раз там причина, по которой мы не можем заключить с САХ договор как подрядчики — мы не имеем дело с ТКО, в отличие от них.

Новый договор с июля «Чистый мир» и САХ так не перезаключили, сейчас отходы хранятся на складе в дробленном и прессованном виде, где имеют право хранится еще одиннадцать месяцев.

Последствия

Пикет в защиту «Чистого мира» Фото: Владимир Дударев

Нахождение желтых сеток недавно стало известно: по словам Марии, 6 ноября пришло письмо (сейчас компании общаются только через официальные документы, никакие договоренности больше в расчет не идут) от САХ с адресами сеток.

Но забирать сетки, пока проблема не решилась, «Чистый мир» не планирует.

— Это убытки, которые мы понесли, и понесём, когда будем забирать их, — пояснила Мария. — Нет техники, манипуляторов — мы сетки возили на «ГАЗели», в которую входят две штуки, а увезли у нас сорок. За это никто не заплатит. Второй вопрос: а куда нам их ставить? Вернуть на те адреса, чтобы люди из САХ их опять забрали? Мы не знаем. Нам нужно четкое решение со стороны администрации. Ждем.

По мнению замдиректора САХ Михаила Курилова, «Чистый мир» не забирает свои сетки, так как у компании нет документов на имущество. Мария Дериглазова его предположение опровергла, сказав, что все документы присутствуют.



Несмотря на это, владельцам и желтых, и зеленых сеток пришло письмо из областной прокуратуры, которое гласит, что в отношении них будет проведена проверка по обращению САХ.

Представитель «Планеты без мусора» (зеленые сетки) Владислав Сиваковский, на претензию САХ по поводу «непрозрачной деятельности» и «хвостов» (мусор, не подлежащий дальнейшей переработке) сказал, что компании вполне прозрачно вывозят и сортируют мусор по максимуму — как раз чтобы этих хвостов было меньше.

— От САХ была претензия — куда мы деваем свои «хвосты», — поддержала тему Мария Дериглазова. — У нас есть договор от 2018 года с САХ, счет-фактура и квитанции. Кому мы сдавали остающиеся «хвосты»? Именно САХ.

В то время как представители САХ говорят о непрозрачной деятельности «Чистого мира», простые горожане опасаются, что именно Спецавтохозяйство может захоранивать часть отходов на полигоне в Сурово-Сухоречье.

— Подобно «Чистому Миру» действуют и флагманы по раздельному сбору в Москве и Санкт-Петербурге, эти компании говорят, что у них из собранного на переработку идет 90-95% мусора, — рассказала Галина Сосновских, представительница инициативной группы. — В последних новостях САХ и АБФ отчитались, что из собранных 30 тонн на полигон отправили девять. Это тридцать процентов и это очень много.

Галина также объяснила, что инициативная группа самоорганизовалась после постов на тему этой «мусорной войны», а петицию в поддержку «Чистого мира» создала она лично без договоренности с кем-либо, чтобы привлечь внимание к проблеме. В настоящий момент петицию подписали более 2450 человек.

Также томичи подали уведомление о проведении пикета, и его согласовали в мэрии на воскресенье, 10 ноября, с 12 до 14 часов. Пикет прошел у фонтана перед зданием бывшего «Киномира» в это воскресенье, в акции приняли участие более ста человек.

Текст: Лилия Валиулина

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