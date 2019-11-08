Афиша Томска.

Выходные: 9 и 10 ноября 2019 года

8 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Афанасьева

Послушать рассказы Бунина вслух, сделать живое новогоднее украшение, посетить акустический концерт лидера группы «Торбы-на-Круче» — все это ждет нас в ближайшие дни в Томске.

Эти и другие интересные события — в традиционной афише на выходные.

Спектакль «Чемодан для моря и других полезных вещей»

Если долго хранить несбывшиеся мечты в чемодане на антресолях, то их может съесть моль. Но иногда, в исключительных случаях, в чемодане может завестись кот, который спасёт самую заветную мечту от проедания в ней плеши и поможет найти ключ к её воплощению.

Подробнее

Когда и где: 9 и 10 ноября в театре «2+ку»

Стоимость билетов: 100 — 200 рублей

Аудитория: 6+

Фильм ужасов «Доктор Сон»

Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы охотников за одарёнными детьми.

В главных ролях: Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей, Карел Стрёйкен, Клифф Кёртис, Эмили Элин Линд, Брюс Гринвуд, Зан Маккларнон, Джоселин Донахью, Карл Ламбли

Подробнее

Когда и где: с 7 ноября в «Киномаксе», Goodwin Cinema и Kinopolis

Аудитория: 18+

Концерт Макса Иванова

В преддверии выпуска нового альбома «Торбы-на-Круче» лидер группы едет с акустическими концертами в города Урала и Сибири.

На сольных концертах Макса ИвАнова всегда особая атмосфера. Здесь зачастую даже нет полностью спланированного сет-листа — может быть исполнена и просьба из зала.

Со сцены можно не раз услышать анекдот или историю из жизни, получить ответ на давно интересующий вас вопрос, иногда под страшным секретом узнать то, что еще никогда и никому не говорили.

Подробнее

Когда и где: 9 ноября в камеди-пабе «Конец Фрунзе»

Время и стоимость билетов: 19.00, 600 — 800 рублей

Аудитория: 6+

Открытая лекция по психологии «Творчество повседневности»

Творчество как образ жизни — это не только череда самоценных моментов, но и основание для сохранения психологического здоровья.

Видеть творческое начало в простых делах, находить вдохновение и чувствовать удовлетворение от их выполнения. Получить опыт создания эмоционального состояния, в котором персональные смыслы становятся более очевидными, и появляется решимость их реализовывать. Понять, почему эти процессы так важны, и вдохновиться на небольшие, но очень важные изменения в Жизни.

Подробнее

Когда и где: 9 ноября в главном корпусе ТГУ

Время и стоимость билетов: 14.20, вход свободный

Аудитория: 6+

Мастер-класс «Сам себе парфюмер»

Это увлекательное семейное времяпровождение, возможность почувствовать себя настоящим парфюмером и самостоятельно создать собственный уникальный аромат.

Каждый участник мастер-класса заберёт с собой 3 мл собственноручно сделанных духов. Для участия приглашаются дети и их родители (возрастное ограничение 7 лет).

Подробнее

Когда и где: 9 ноября в музее «Точка гравитации»

Время и стоимость билетов: 11.00, 700 рублей

Аудитория: 7+

Мастер-класс «Новогодняя композиция из живой пихты»

Музей славянской мифологии приглашает сделать новогоднюю композицию из живой пихты в деревянном ящичке для своего дома. Руководить процессом создания уникального новогоднего украшения будет опытный флорист, декоратор и руководитель студии «Greenery» Алена Ядыкина.

Подробнее

Когда и где: 9 ноября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 17.00, 1000 рублей

Аудитория: 6+

Комедия «Палата бизнес-класса»

Новая комедия «Палата бизнес-класса» от драматурга Александра Коровкина, автора сценария к популярным телесериалам «Марш Турецкого», «Бедная Настя» и других — мощный антидепрессант в холода и кризисы, отличный вариант незабываемого вечера! Два часа заразительного хохота и полное удовлетворение от торжества справедливости — этого так не хватает нам в повседневной жизни! Не пейте таблетки, покупайте билеты на спектакль!

Подробнее

Когда и где: 9 ноября в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 19.00, 1000 — 3500 рублей

Аудитория: 0+

Театральный вечер с книгой «Бунин вслух»

Театральное трио: Лариса Окишева, Илья Гваракидзе, Ирина Шишлянникова с новой программой по рассказам классика русской литературы Ивана Бунина в нашем театре.

Подробнее

Когда и где: 10 ноября в театре «2+ку»

Время и стоимость билетов: 18.00, 500 рублей

Аудитория: 16+

Tribute to Amy Winehouse

Лера Филиппова и ее команда — один из самых интересных и плодовитых на идеи проектов, сделали трибьют к творчеству Эми Уайнхаус. С претенциозной программой участники коллектива справились, переработав аранжировки под изящную вокальную подачу Леры.

Подробнее

Когда и где: 10 ноября в джаз-кафе Underground

Время и стоимость билетов: 29.00, 340 — 420 рублей

Аудитория: 6+

Живая игра «Дагон»

Добро пожаловать на игру «Дагон», основанную на произведениях Г.Ф. Лавкрафта. Это игра о роке и необратимости, о встрече с неизвестным и нечеловеческим, включая нечеловеческое внутри себя.

Это игра про неприятное и непонятное, про темные тайны, про чудовищ среди нас, про нас среди чудовищ, про превращения, про предательство, про преступление, про похороны, смерть и перерождение.

Подробнее

Когда и где: 10 ноября в тайм-кафе Time4friends

Время и стоимость билетов: 17.00, 350 рублей

Аудитория: 18+

Тэги/темы: