Профилактика ВИЧ, интерактив и язык поколения: о чем шла речь на проектной конференции Preventi в Томске

25 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Preventi-2019

В Томске завершилась проектная конференция по профилактике ВИЧ Preventi 2019.

В течение двух дней представители медицинских учреждений, органов власти и некоммерческого сектора обсуждали новые форматы работы с молодежью.

Профилактика и интерактив

Выступая на дискуссионной панели конференции, главный врач Томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Александр Чернов рассказал об истории распространения ВИЧ-инфекции в Томской области и о мерах, которые центр «АнтиСПИД» за свою 30-летнюю историю предпринимал для борьбы с эпидемией. Он остановился на том, что с самого начала и до сих пор профилактика сводится к двум основным моментам: информированию и обеспечению средствами защиты:

— Важно вооружить человека информацией и знаниями, чтобы он свое рискованное поведение сделал менее рискованным. И второе — дать ему средства профилактики, чтобы тот образ жизни, который он проповедует, был бы безопасен как для него, так и для его окружения.

— На Томскую область мы смотрим с большим интересом: она известна как регион, где накал профилактической работы был максимальным, — отметила Наталья Ладная, заведующая отделом эпидемиологии Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. — Поэтому мне особенно приятно присутствовать на конференции в Томске — надеюсь, здесь мы сможем придумать что-то новое.

Наталья Ладная подчеркнула важность выбора новых форм и каналов для работы с молодой аудиторией.

— Мы понимаем, что если снимем видеоролик и покажем его даже на 1 канале, мы не достигнем целевой аудитории, — сказала представительница Роспотребнадзора. — У нас даже есть «напоминалочка»: ТВ воздействует на людей 50+. А если мы хотим воздействовать на молодежь, то и должны делать это с молодежью. Действует принцип: «Ничего о нас без нас». Внушает оптимизм то, что на конференции сегодня много молодых лиц, и я уверена, что мы достигнем успеха в своей работе.

Татьяна Соломатина, депутат Государственной Думы от Томской области, член комитета ГД по охране здоровья: — Идея проведения такой конференции витает в воздухе, так как в Томске много вузов, много студентов. В комитете по охране здоровья Государственной Думы мы многое делаем для того, чтобы остановить распространения ВИЧ. Но сколько бы мы ни выделяли лекарств, без профилактики ничего сделать невозможно. Соломатина пожелала участникам конференции плодотворной работы, уточнив, что ждет от них резолюции, в том числе и на законодательном уровне. «Все, что возможно, попробуем поменять», — пообещала депутат.

Отвечая на вопрос модератора панели, декана факультета журналистики НИ ТГУ Ильи Мясникова, Наталья Ладная отметила: несмотря на различия регионов России в уровне жизни и экономической занятости населения, нельзя говорить о том, что те же самые меры профилактики где-то работают, а где-то нет. Просто в разных регионах порой их понимают по-разному.

— В двух регионах программа низкопороговых центров (легкодоступных для уязвимых групп населения, — прим.ред.) не произвела вообще никакого эффекта, — привела пример Ладная. — Но при рассмотрении выяснилось, что вся деятельность программы была сведена только к покупке инъекционного оборудования и выплате зарплаты персоналу. Наверное, такие действия и не могли никакого эффекта оказать, потому что эта программа комплексная. Она должна включать в себя также вовлечение персонала в оказание медицинской помощи, диагностику, лечение не только ВИЧ, но и гепатита, и инфекций, передаваемых половым путем. Это и пропаганда безопасного поведения, и обеспечение презервативами потребителей наркотиков и их половых партнеров… Конечно, каждая из программ, о которых мы будем сегодня разговаривать, показывает свою эффективность, если осуществляется правильно, если люди этим занимаются с интересом, с душой.

Наталья Ладная назвала число ВИЧ-инфицированных граждан России: на сегодняшний день эта цифра составляет около 1 миллиона 300 тысяч человек. Это больше 1% от взрослого населения. Количество новых случаев выявления ВИЧ-инфекции в России в целом (и в Томской области в частности) в последнее время снижается. Но, по словам Ладной, это не повод расслабляться: Россия до сих пор занимает 3 или 4 место в мире по выявлению новых случаев заражения.

По видеосвязи к открытию конференции присоединился Виней Салдана, директор Группы региональной поддержки для Восточной Европы и Центральной Азии UNAIDS, международной организации по противодействию эпидемии СПИДа.

— Не случайно, что конференция Preventi проводится в Томске, — сказал он. — В отличие от других субъектов РФ, вам удалось удержать количество новых случаев ВИЧ-инфекции на прежнем уровне. Мы очень надеемся, что ситуация стабилизировалась. Тем не менее, я хочу напомнить, что есть целый ряд стран, городов и даже целых областей в мире, которые резко добились снижения количества случаев ВИЧ-инфекции. Это происходит во многом благодаря грамотно поставленной профилактической работе.

Также Виней Салдана напомнил о важности достижения показателя UNAIDS 90-90-90.

Заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев, выступая на конференции, отметил: — Как и в России, так и в целом мире не осталось территории, свободной от ВИЧ-инфекции, и тема профилактики невероятно актуальна. В 2019 году в Томской области было зарегистрировано порядка 900 новых случаев ВИЧ, но заболеваемость удалось немного снизить по сравнению с 2018 годом. Чтобы снижение заболеваемости продолжалось и дальше, профилактические меры должны охватить людей всех возрастов и социальных слоев, но особое внимание уделять молодежи и группам риска.

О новых форматах профилактической работы участникам конференции также рассказал советник ЮНЕСКО по образованию в области здоровья и ВИЧ Тигран Епоян. В том числе, о мобильном приложении для подростков «LoveLogs: Дневник отношений», созданном при участии ИИТО ЮНЕСКО — оно помогает найти ответы на ряд вопросов, волнующих молодых людей.

Все эксперты отметили важность профилактики ВИЧ среди молодежи как группы населения, наиболее подверженной риску заражения. Координатор проектов фонда социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА» Станислав Мыров уверен:

— Несмотря на то, что информированность молодежи о ВИЧ-инфекции высока, это не отражается на ее поведении. Поэтому мировые тенденции профилактических программ сегодня нацелены на изменения в образе действий. Подростки и молодые люди хорошо знают, как расшифровываются ВИЧ и СПИД, но не имеют понятия о распространенности заболевания. И когда им говоришь, что в их городе или районе не один-два ВИЧ-инфицированных человека, а сотни и тысячи, у них начинают лезть глаза на лоб. Но когда они выходят из помещения, где проходила встреча, у них эта информация теряется.

Станислав особо отметил — сейчас важно подавать информацию в позитивном ключе. Говорить не о том, что ВИЧ — это плохо, а о том, как можно себя защитить. Также, по его словам, в работе с молодежью обязателен интерактив и воздействие на эмоциональное состояние участников.

— Это может быть проигрывание ролевых моделей, различных ситуаций, подробное изучение последствий того или иного принятого решения, — пояснил Мыров. — И очень важно, чтобы участники самостоятельно делали эти выводы, а не получали их в виде готовых инструкций. Молодым важно достигать свои собственные цели и они очень ценят, когда с ними разговаривают на равных.

Галина Мосалова, «Такие дела»

Как сегодня работают новые форматы, участникам Preventi рассказала продюсер портала «Такие дела» Галина Мосалова. Интерактивный фильм «Все сложно» о девушке Кате, живущей с ВИЧ, был снят порталом совместно с фондом «Нужна помощь». Он не просто рассказал зрителям историю героини, но и позволил принять участие в ее судьбе. Делая выбор за Катю в той или иной ситуации, зритель во-первых, влиял на развитие сюжета картины, во-вторых, мог параллельно почитать карточки, разъясняющие самые разные вещи, касающиеся ВИЧ, и поделиться ими в социальных сетях. В проекте безвозмездно приняли участие молодые актеры Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов, а также звезды российского кино — Чулпан Хаматова и Алена Бабенко. По словам Галины, в основу проекта легли документальные интервью, на их материале и был написан сценарий картины. Главное, что удалось создателям «Все сложно» — вызвать эмпатию у зрителей, дать возможность переживать за персонажа фильма.

Роль НКО в современных методах профилактики ВИЧ и новые форматы этой работы обсуждали на специальной тематической панели Превенти-2019 представители организаций Томска, Новосибирска и других городов Сибири:

TikTok, Инстаграм и поиск языка поколения

На проектной сессии «Профилактика: новые подходы», в течение двух дней проходившей на конференции, участники погрузились в разработку новых форматов профилактики ВИЧ.

— Мы попробовали сделать то, чего обычно не хватает на конференциях: вовлечь экспертов, которые занимаются профилактикой, в саму эту работу, и эффект превзошел все ожидания, — рассказывает модератор проектной сессии, декан факультета журналистики ТГУ Илья Мясников.

Участники разбились на группы, каждая из которых должна была найти способ «достучаться» до своей возрастной категории. Это школьники, студенты, люди от 25 до 40 лет и от 40 до 50 лет. У каждой группы выявились свои специфические проблемы.

Работа на проектной сессии

— Оказалось важно понять уникальность каждой аудитории, — поясняет Илья Мясников. — Например, у школьников это невозможность о многом говорить напрямую, потому что приходится затрагивать чувствительные темы, связанные с 18+, у студентов — их максимализм, отказ от идеалов. У молодых людей после университетов — тотальная занятость, а у людей за 40 есть устоявшийся опыт и нежелание переделывать свои привычки.

При этом модератор отметил, что, хотя стратегии успеха были разными, их многое объединяло. Во-первых, все пришли к выводу, что невозможно больше действовать в стратегии запугивания, запрета, напряжения. Нужно распространять определенный стиль поведения и осознание ценности собственной жизни, чего не хватает и молодым, и более старшим людям. Во-вторых, все участники решили, что следует опираться на цифровые коммуникации, и чтобы обратить на себя внимание в этом информационном пространстве, потребуется большая изобретательность.

— Все сошлись во мнении, что профилактика одинаково работает во все времена: нужно вооружить человека знаниями. Но во время групповой работы стало ясно, что не все одинаково понимают, какими знаниями надо вооружить людей, и что вообще значит «вооружить»? У нас ведь в голове много разных знаний, которые мы не спешим применять, — сказал Мясников.

Выход, который нашли участники — заходить через эмоциональную сферу. Но не навязывать аудитории какие-то эмоции, а сначала выяснить, что люди сами хотели бы испытывать, говоря о профилактике ВИЧ. Потому что важно говорить не только о стигматизации инфицированных вирусом иммунодефицита, но и о том, что сама тема оказывается под негласным запретом как слишком тяжелая и неприятная.

Станислав Мыров рассказал участникам проектной сессии о работе проекта фонда «Фокус-Медиа» Journey4Life:

Об опыте томского профилактического «Проекта Свипер» — один из его разработчиков, Руслан Фатиханов:

Среди проектов, которые предложили участники — интерактивный сериал в Инстаграме, в котором участники должны сами выбрать стратегию поведения героев. Предполагается, что сниматься такой сериал будет силами непрофессиональной команды и на местном материале. Школьники видят необходимым создание бренда или хештэга, который объединил бы, с одной стороны, информационные материалы (например, ролики на платформе TikTok), а с другой стороны — молодежный бренд одежды. А те, кто постарше, считают важным, чтобы ВИЧ-положительные люди выходили из тени, открыто и без стыда заявляя о себе. Для этого они предлагают создать интернет-платформу, на которой можно было бы делиться личными историями.

В спектре решений групп оказались многообразные формы работы: это интерактивный молодежный инстаграм-сериал, посвященный осознанному образу жизни молодого человека, молодежные бренды одежды, интернет-плафторма для свободного обмена опытом, клубный проект «Безопасная пятница», конкурс молодежных проектов по профилактике ВИЧ/СПИД, система работы НКО с сообществами по интересам, в которых состоят взрослые (байк-клубы, спортивные, охотничьи, рыбацкие и другие коммьюнити).

— Мне кажется, именно те группы достигли успеха, которые эти современные настроения почувствовали лучше всех, — считает модератор. — вывод можно сделать такой: в профилактике не могут участвовать только профессионалы, это дело для всех. И нужно найти язык, на котором тему ВИЧ могли бы без стеснения обсуждать между собой люди разных возрастов, а также разных поколений. Разные аудитории — разные стратегии успеха. Проекты, оказавшиеся среди лучших, многое объединяет: это ставка на цифровые коммуникации, интерактивность, необходимость передать роль коммуникатора самой аудитории, отказ от установки барьеров и стигматизации тематики ВИЧ/СПИД в пользу позитивного подкрепления и продвижения безопасного образа жизни. Профилактика больше не является делом для немногих, для особого времени и места — она идет за своей аудиторией, в ее образ жизни и планы на будущее.

В дальнейшем все эти проекты могут быть воплощены как в Томске, так и в других городах России. По словам Ильи Мясникова, конференция Preventi стала «не точкой отчета, а точкой отсчета» для нового этапа работы по профилактике ВИЧ и СПИД.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Preventi-2019

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