Афиша Томска. Ожидаемые мероприятия ноября — 2019

Этот ноябрь в Томске — месяц гастролей. Нас ждет спектакль Валерия Золотухина и концерт группы «Пикник»; в город приедут балет «Тодес» и Игорь Губерман, а также другие известные артисты.

Есть что посмотреть и в кино: продолжение кинговского «Сияния», «Аббатство Даунтон» на большом экране, а для маленьких зрителей — вторая часть истории про «Холодное сердце». Подробности — в афише на месяц.

Спектакли

Новая комедия «Палата бизнес-класса» от драматурга Александра Коровкина, автора сценария к популярным телесериалам «Марш Турецкого», «Бедная Настя» и других — мощный антидепрессант в холода и кризисы, отличный вариант незабываемого вечера! Два часа заразительного хохота и полное удовлетворение от торжества справедливости — этого так не хватает нам в повседневной жизни! Не пейте таблетки, покупайте билеты на спектакль!

Когда и где: 9 ноября в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 19.00, 1000 — 3500 рублей

Аудитория: 0+

Театральное трио: Лариса Окишева, Илья Гваракидзе, Ирина Шишлянникова с новой программой по рассказам классика русской литературы Ивана Бунина в нашем театре.

Когда и где: 10 ноября в театре «2+ку»

Время и стоимость билетов: 18.00, 500 рублей

Аудитория: 16+

Как сообщают организаторы, «#Продолжение» — новая программа для всех, кто мечтает испытать полный спектр непередаваемых эмоций, от страсти до восторга, от до предвкушения до эстетического удовольствия.

«В удивительных танцевальных зарисовках каждый узнает себя, вспомнит о важном, переживет самые яркие впечатления. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию», — говорится в анонсе.

Когда и где: 11 ноября в БКЗ Томкой филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1500 — 2500 рублей

Аудитория: 6+

Спектакль по мотивам повести М.Булгакова «Собачье сердце» ожил в новой постановке известного московского актера и режиссера Валерия Золотухина.

Действие начинается с выхода Шарикова, который великолепен как в собачьем, так и в человеческом облике. В костюме, отделанном мехом повышенной лохматости, актер от души куражится на сцене.

Профессор Преображенский предстает в своем, индивидуальном образе, отличном от того, который создал Евгений Евстигнеев в кино. Профессор до поры до времени весьма сдержан и несколько флегматичен, словно его и не раздражают наглые выходки Шарикова. Зато в гневе Преображенский страшен и ироничен в своих знаменитых монологах.

Когда и где: 12 ноября в театре драмы

Время и стоимость билетов: 19.00, 500 — 1200 рублей

Аудитория: 16+

Все роли в спектакле исполняет Петр Зубарев, актер, режиссер, основатель театра «Желтое окошко» в Мариинске.

Это ещё одна творческая попытка постичь тайну устройства мира. Кто-то ищет истину в книгах, кто-то — в окружающем его мире вещей и явлений, кто-то копается внутри себя, кто-то пишет стихи, а кто-то строит адронный коллайдер в надежде разобрать механизм Вселенной на мелкие детали.

Когда и где: 22 ноября в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 рублей

Аудитория: 18+

Концерты

Поэзия Губермана — явление во многом уникальное. В ёмких четверостишиях удивительным образом сочетаются лаконизм японской танки, трагически веселое зазеркалье обэриутов и афористичная сочность русской частушки.

В программе вы услышите как новые, так и старые гарики, уже ставшие классикой русского фольклора, в перерыве можно подписать автограф и сфотографироваться на память, ожидаются новые книжки.

Когда и где: 12 ноября в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 19.00, 700 — 1900 рублей

Аудитория: 18+

«Пикник» представляет концертную программу «В руках великана». Тоже название получил и выходящий в сентябре новый альбом. Сейчас музыканты репетируют те песни из альбома, которые органично впишутся в контекст представления. Предполагаются к исполнению следующие композиции: «Счастливчик», «В руках великана» (в этой песне снова запоет электрический рот), «Лиловый корсет», «Сияние» (эту песню «Пикник» уже исполнял несколько раз на своих концертах) и «Карма».

По заведённой традиции «Пикник» готовит концептуальный видео арт. Задействованы аниматоры из разных стран. Художники и инженеры работают над оформлением сцены и новыми персонажами, которые поразят воображение самых искушенных поклонников «Пикника».

Когда и где: 14 ноября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1400 — 3000 рублей

Аудитория: 6+

Вместе с оркестром на сцену выйдет мастер джаза, заслуженный артист России и давний друг музыкантов Владимир Толкачев. Известный джазмен из Новосибирска, человек-легенда, вошедший в историю сибирского джаза, покорил многих своим талантом.

Творческому союзу Джаз-оркестра «ТГУ-62» и Владимира Толкачева уже 20 лет, поэтому зрителей ждет масштабная концертная программа.

Когда и где: 14 ноября в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 500 рублей

Аудитория: 6+

В новом гастрольном сезоне «Сурганова и Оркестр» презентует программу «На контрасте». Светлана — желанный гость в ключевых теле- и радиоэфирах, хэдлайнер главных рок-фестивалей страны, а также фаворит поэтического Пушкинского фестиваля, спикер музея Цветаевой, гость «Своей колеи» Высоцкого. Победитель караоке ТВ-шоу «Живой звук» и тонкий интерпретатор поэзии Серебряного века на сцене БДТ.

Когда и где: 21 ноября во ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 19.00, 1200 — 3000 рублей

Аудитория: 6+

Лео Абрахамс — английский гитарист, композитор, аранжировщик и саунд-продюсер, крайне плодотворно работающий в диаметрально противоположных музыкальных направлениях. Среди тех, с кем он сотрудничал в разное время ряд лидеров, в отношении которых рекомендации пояснения попросту не нужны — Мэриэн Фейтфул, Ник Кейв, Брайан Ино, Адель, Эд Ширан, Энни Леннокс, Брайан Ферри и другие…

Музыка с его участием звучит в множестве известных фильмов — среди них такие блокбастеры, как франшиза о «друзьях Оушена», «Код 46», «Милые кости», ряд европейских работ. К середине 2019-го года дискография Абрахамса, творческая карьера которого к тому моменту едва насчитывала два десятилетия, включает более 350 работ.

Когда и где: 23 ноября в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 19.00, 500 рублей

Аудитория: 6+

Кино

Фильм ужасов «Доктор Сон»

Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы охотников за одарёнными детьми.

В главных ролях: Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей, Карел Стрёйкен, Клифф Кёртис, Эмили Элин Линд, Брюс Гринвуд, Зан Маккларнон, Джоселин Донахью, Карл Ламбли

Когда и где: с 7 ноября в «Киномаксе», Goodwin Cinema и Kinopolis

Аудитория: 18+

Драма «Хороший лжец»

Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.

В главных ролях: Хелен Миррен, Иэн Маккеллен, Джим Картер, Рассел Тови, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Фил Данстер, Марк Льюис Джонс, Lily Dodsworth-Evans, Майкл Калкин, Селин Бакенс

Когда и где: с 14 ноября в «Киномаксе»

Аудитория: 18+

Драма «Аббатство Даунтон»

Главное событие в жизни каждого аристократа — прием правящего монарха в родовом гнезде. Однако в череде изысканных раутов и светских церемоний кто-то из обитателей роскошного особняка готовит покушение на короля.

В главных ролях: Мэттью Гуд, Таппенс Мидлтон, Мэгги Смит, Мишель Докери, Элизабет Макговерн, Кейт Филлипс, Аллен Лич, Лаура Кармайкл, Джоанн Фроггатт, Имелда Стонтон

Когда и где: с 21 ноября в «Киномаксе»

Аудитория: 18+

Фантастика «Малыш Джо»

Мать-одиночка Элис, сотрудница отдела по выведению новых видов растений, создаёт необычный цветок — если за ним правильно ухаживать, он делает своего владельца счастливым. Но всё не так просто, и оказывается, что за счастье, даже сиюминутное, придётся заплатить, а цена может оказаться слишком высокой.

В главных ролях: Эмили Бичем, Бен Уишоу, Керри Фокс, Кит Коннор, Феникс Броссар, Лиэнн Бест, Эндрю Раджан, Дэвид Уилмот, Горан Костич, Яна Янежич

Когда и где: с 19 ноября в «Киномаксе»

Аудитория: 16+

Мультфильм «Холодное сердце 2»

Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

В главных ролях: Джейсон Риттер, Кристен Белл, Джонатан Грофф, Эван Рэйчел Вуд, Идина Мензел, Стерлинг К. Браун, Рэйчел Мэттьюз, Джош Гад, Марта Плимптон, Сантино Фонтана

Когда и где: с 28 ноября в «Киномаксе», Goodwin Cinema и Kinopolis

Аудитория: 6+

Выставки

Выставка посвящена жизни и творчеству представителей двух томских семей — Мако и Тюменцевых. В конце XIX — 1-й половине XX века они были хорошо известны в Томске, а некоторые из них обрели отечественную, европейскую известность. Впервые на одной выставочной площадке представлены работы всех художников семьи Мако, хранящиеся в разных музеях.

Также впервые посетители выставки смогут увидеть высокотехничные сибирские фотопейзажи Константина Гавриловича Тюменцева и другие интересные материалы из архива Елены Мако — Тюменцевой, хранящиеся в Томском областном краеведческом музее.

Где: в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 60 — 150 рублей

Аудитория: 6+

Более 200 декоративных миниатюрных ботинок, сапожек, лаптей, туфелек, выполненных в самых разных техниках из стекла, фарфора, керамики, дерева, металла и шерсти представлены на выставке «Туфельки для Золушки» в Доме искусств (ул. Шишкова, 10). Все они привезены в Томск коллекционером Ниной Флигинских.

Экспонаты из Англии, Германии, Китая, США, Голландии, Кореи, Турции, Египта, Румынии, Монголии и других государств формируют уникальную личную коллекцию, которая впервые представлена широкой общественности в Доме искусств.

Когда и где: до 20 января в Доме исуксств

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, 60 — 80 рублей

Аудитория: 6+

В рамках IV Всероссийского форума молодых дизайнеров «Пятый угол — 2019» открывается выставка работ участников конкурса из Новосибирской, Свердловской, Тюменской, Томской областей, республики Чувашия, так же свои работы представили дизайнеры из Китая и Казахстана.

Основной площадкой форума молодых дизайнеров в 2019 году вновь стал Томский областной художественный музей. В экспозиционных залах будут демонстрироваться работы молодых дизайнеров.

На форуме представлены образы, концепции, решающие проблему организации пространств в театре, в городской среде, на детской площадке не только для театральных постановок, но и для различных культурно-массовых мероприятий.

Когда и где: до 10 ноября в художественном музее

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 0+

Общество

Это увлекательное семейное времяпровождение, возможность почувствовать себя настоящим парфюмером и самостоятельно создать собственный уникальный аромат.

Каждый участник мастер-класса заберёт с собой 3 мл собственноручно сделанных духов. Для участия приглашаются дети и их родители.

Когда и где: 9 и 23 ноября в музее «Точка гравитации»

Время и стоимость билетов: 11.00, 700 рублей

Аудитория: 6+

Викторина в формате «Что? Где? Когда?». Несколько команд из 6 человек отвечают на вопросы. За время игры ведущий задаёт 30 вопросов, на ответ у команды есть 1 минута.

В известной телепередаче, послужившей прототипом игры, знатокам не требуется иметь специальных знаний — стоит лишь включить голову и выстроить логическую цепочку. Вся информация, необходимая для поиска правильного ответа, уже есть в тексте вопроса.

Когда и где: 12, 19 и 26 ноября

Время и стоимость билетов: 19.00, 200 рублей

Аудитория: 12+

Приближается Новый год, а вы уже начали заготавливать подарки? Приглашаем сделать своими руками чудесный декоративный шар на новогоднюю елку. Внутрь прозрачного шара вы поместите свою фотографию, а противоположную сторону украсите новогодними декоративными элементами. Такой подарок придется по душе как взрослым, так и детям. Порадуйте себя или своих близких оригинальным оформлением новогоднего шара!

Когда и где: 16 ноября Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 16.00, 550 рублей

Аудитория: 6+

Infinity — один из самых интересных и сложных скирмиш-варгеймов! Уникальная игровая механика в научно-фантастической вселенной. Огромное пространство для тактических решений, интересные и разнообразные миссии, красивые высоко детализированные миниатюры. А также развитое сообщество и активная поддержка официального производителя.

Приходите, и попробуйте сыграть демо-игру! Мы выдадим вам миниатюры и все необходимое. Если хотите попробовать — записывайтесь заранее. Если хотите просто познакомиться, посмотреть и задать вопросы — запись необязательна.

Когда и где: 23 ноября в тайм-кафе Time4friends

Время и стоимость билетов: 14.00, 150 рублей

Аудитория: 18+

Музей приглашает на настоящий спектакль в жанре мистики. История основана на древних легендах и сказаниях, которые находят отражение в настоящем времени. Вы узнаете как бороться с оборотнями, упырями и вурдалаками и чем опасно приворотное зелье.

Когда и где: 30 ноября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 18.00, 150 — 200 рублей

Аудитория: 16+

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