Ночь искусств — 2019 в Томске: самое интересное

2 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Маша Аникина

В Ночь искусств можно погрузиться в пушкинскую эпоху, приготовить съедобные картины и поучаствовать в квесте по старинной усадьбе.

Что еще приготовили томские музеи и другие учреждения культуры в Ночь искусств, которая состоится в воскресенье 3 ноября, читайте в нашем гиде.

Шедевры в краеведческом музее

На Ночи искусств в Томском областном краеведческом музее горожан будут ждать концерт органной музыки, лекции об искусстве, перфоманс от арт-группы «Цвет ночи». Также все желающие смогут смастерить съедобную картину по мотивам живописи Вермеера, Ван Гога, Мунка, поработать в гончарной мастерской Андрея Салтана, порисовать по ткани с художницей Татьяной Беглюк.

Подробнее

Когда и где: 3 ноября в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 19.00, 200 — 300 рублей

Аудитория: 0+

Пушкинский вечер в художественном музее

В залах музея гостей ждут салонные развлечения XIX века: игра в фанты, пасьянсы, упражнения в каллиграфии при помощи гусиного пера, язык веера.

В программе концерт студентов и преподавателей музыкального колледжа им. Э. В.Денисова и музыкально — поэтический вечер с участием известного чтеца Владимира Сурина и композитора Анастасии Луниной. В антракте гостей ждет «свободный микрофон».

Дети смогут поучаствовать в мастер-классе «Болдинская осень» и уроке живописи на английском языке от мисс Джаксон. Спектакль по мотивам сказок и мифов Алтая представит театр теней «Старый чемодан».

Подробнее

Когда и где: 3 ноября в художественном музее

Время и стоимость билетов: 17.00, 100 — 250 рублей

Аудитория: 0+

«Радости жизни» в Доме искусств

В доме Шишкова развернется музыкальная гостиная, в которой томские музыканты, певцы, композиторы познакомят томичей со своим творчеством. В поэтической гостиной молодые авторы прочитают собственные стихи. Кроме того, гости вечера по желанию смогут посетить все экспозиции Дома искусств, принять участие в мастер-классах по акварели и созданию аромасаше и попробовать силы в экскурсии-квесте по старинной усадьбе, в которой расположен Дом искусств.

Подробнее

Когда и где: 3 ноября в Доме искусств

Время и стоимость билетов: 15.00, вход свободный

Аудитория: 6+

Живопись и танцы в Доме ученых Академгородка

Гостей ожидают два мастер-класса: по художественной росписи камня от Светланы Петровской, художника и педагога, и по народному танцу от Ларисы Быстрицкой и Алисы Щетининой из Школы хореографического искусства «Академия танца».

Впервые любителям рисовать будет предоставлена зона свободного рисования: всё для творчества бесплатно! В выставочном зале экспонируется новая выставка разножанровых работ молодых художников «Томск глазами молодых», открытая для просмотра всем желающим также совершенно бесплатно. Завершит программу выступление артистов Маленького академического театрика Дома ученых с несколькими готовыми эпизодами нового музыкального спектакля «Однажды в …».

Подробнее

Когда и где: 3 ноября в Доме ученых Академгородка

Время и стоимость билетов: 19.00, вход свободный

Аудитория: 6+

Спектакль с Леонтием Усовым в детско-юношеской библиотеке

В программе Ночи искусств, представленной Томской областной детско-юношеской библиотекой, музыкальная гостиная, встреча с представителями национальнo-культурных автономий г. Томска, театральная викторина-карусель, теневой театр с участием зрителей и многое другое. А также поэтический спектакль «Времена года» с Леонтием Усовым.

Подробнее

Когда и где: 3 ноября в ТОДЮБ

Время и стоимость билетов: 18.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Космос и искусство в томском планетарии

Обширную программу представляет томский планетарий. Детей ждет интерактивное театрализованное представление «В поисках волшебного цветка» и песочное шоу «Маленький принц». Для взрослых — лекции-презентации о космосе в живописи, кино и литературе от артистов и искусствоведов. При условии ясной погоды состоится наблюдение звездного неба в телескоп.

Подробнее

Когда: 3 ноября в Томском планетарии

Время и стоимость билетов: 16.30, 150 — 250 рублей

Аудитория: 6+

Тэги/темы: