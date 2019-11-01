Афиша Томска.

Выходные: 2, 3 и 4 ноября 2019 года

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2019 // Фото: PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В эти длинные выходные томичей ждут вечеринки в честь Дня всех святых, балет «Щелкунчик», новый «Терминатор».

Эти и другие интересные мероприятия — в традиционной афише.

Halloween party «Жуть»

Пространство Flat предлагает не костюмированную вечеринку под стандартную клубную музыку, а плотно насыщенный по-настоящему жутким содержанием хэллоуин. В программе открытие выставки нового искусства «Сибирская жуть», специальный готический выпуск киноклуба, живая премьера нового томского музфеномена — группы «Кладбище», все грани пугающей музыки на танцполе, коллекция классических хорроров и ужастиков — всю ночь на большом экране.

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Когда и где: 1 ноября в пространстве Flat

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 рублей

Аудитория: 18+

Межэтнический фестиваль «Капустки»

Уже несколько лет подряд фольклорно-этнографический ансамбль «Пересек» знакомит томичей и гостей города с народными традициями рубки и засолки капусты. Будут песни, хороводы, игры, мастер-классы по русским кадрилям. Желающие смогут принять участие в рубке капусты по всем правилам наших бабушек, а также отведать капустный пирог с чаем на травах, с добавлением лаванды.

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Когда и где: 2 ноября в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 18.00, 100 рублей

Аудитория: 6+

Балет «Щелкунчик»

Русский классический балет «Звезды Москвы» (театр классического балета «Moscow State Ballet»), несмотря на «юный» возраст, известен и любим почитателями балета как в России, так и во многих странах мира. Балетная труппа состоит из выпускников лучших хореографических школ России.

Приоритетными направлениями деятельности балетного театра «Звезды Москвы» является возрождение былого величия русской классической школы балета, а также развитие её современных направлений.

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Когда и где: 2 ноября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 800 — 1900 рублей

Аудитория: 6+

Фантастика «Терминатор: Темные судьбы»

Новый фильм известной франшизы является прямым продолжением «Терминатора» и «Терминатора 2: Судный день», игнорируя событиях всех других картин, а в своих ролях вернутся Арнольд Шварценеггер (киборг T-800) и Линда Хэмилтон (Сара Коннор). Над миром нависла новая угроза, предотвратить которую способна лишь одна девушка. Теперь Сара Коннор встаёт на её защиту вместе с новоявленной героиней из будущего Грейс, которая является идеальным солдатом.

«Терминатор: Темные судьбы» (Terminator: Dark Fate) — научно-фантастический боевик, снятый режиссёром «Дэдпула» Тимом Миллером. Фильм является шестым во франшизе «Терминатор».

В главных ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Эдвард Ферлонг, Кассандра Старр, Наталия Рейес, Том Хоппер, Гэбриел Луна, Бретт Азар, Стивен Кри

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Когда и где: с четверга в «Киномаксе», Kinopolis, «Октябре» и Goodwin Cinema

Аудитория: 16+

Образовательный семейный фестиваль ScoomilyFEST

В дружеской атмосфере фестиваля есть возможность задать вопросы экспертам, познакомиться с единомышленниками, самостоятельно выбирать наиболее важные для себя темы и составлять своё расписание лекториев и практикумов.

В фестивале примут участие 45 томских неформальных школ, садов, кружков и других проектов, эксперты из Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска и Кемерово. Также гостей ждет уникальная детская программа — картонный MINECRAFT, вечерний музыкальный квартирник, утренние телесные практики.

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Когда и где: 2 ноября в ресторане Two Chefs

Время и стоимость билетов: 11.00, 2500 рублей

Аудитория: 6+

Лекторий «ЛекЦикоН | Городская среда»

Большой межрегиональный лекторий посвящен решениям проблем в городской среде, включающих в себя вопросы в архитектуре, транспорте, экологии, формировании городских сообществ. Участники — урбанисты, защитники архитектурного наследия, экоактивисты и комьюнити-менеджеры из Томска, Кемерова и Новосибирска.

Каждый гость сможет услышать и предложить идеи по развитию городской среды, найти единомышленников и внести свой вклад в формирование жизни своего города.

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Когда и где: 2 ноября в пространстве Flat

Время и стоимость билетов: 14.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Вечеринка «Шабаш-2019»

Новая площадка станет пристанищем для демонического слияния электронной музыки и актуального искусства. Действие развернется параллельно на нескольких сценах. Таинственные локации, невероятные существа, феерия звука и света, кинохолл с леденящими кровь ужасами, и сотни ярких людей на танцполе.

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Когда и где: 2 ноября, о месте проведения сообщат позже

Время и стоимость билетов: 23.00, 500 рублей

Аудитория: 18+

Выставка «Пятый угол-2019»

В рамках IV Всероссийского форума молодых дизайнеров «Пятый угол-2019» открывается выставка работ участников конкурса из Новосибирской, Свердловской, Тюменской, Томской областей, республики Чувашия, так же свои работы представили дизайнеры из Китая и Казахстана.

На форуме представлены образы, концепции, решающие проблему организации пространств в театре, в городской среде, на детской площадке не только для театральных постановок, но и для различных культурно-массовых мероприятий.

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Когда и где: до 10 ноября в художественном музее

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 0+

Премьера спектакля «Осенние корабли»

Спектакль по одноименному рассказу советского писателя — сказочника Сергея Козлова. Его наиболее известные произведения — рассказ и сценарий к одноимённому мультфильму Юрия Норштейна «Ежик в тумане», а также смешные и трогательные рассказы о Ёжике и Медвежонке, истории о Львёнке и Черепахе.

Неразлучные друзья и герои историй о Ёжике и Медвежонке давно перебрались со страниц книжек в кадры мультфильмов, которые знают и любят все дети. На этот раз они придут и на театральную сцену «Аэлиты».

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Когда и где: 3 ноября в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 18.00, вход свободный

Аудитория: 6+

Благотворительная ярмарка-раздача котов и гаражная распродажа

Как сообщают организаторы, на гаражной распродаже томичи смогут найти для себя новые или бывшие в употреблении вещи (но в отличном состоянии): одежду, украшения, книги, аксессуары, бижутерию, хендмейд. Кроме того, гостей ждут чай, лимонад, свежее печенье, лотерея, сувениры от Содружества и музыкальное сопровождение.

Все вырученные средства пойдут на помощь котам и собакам, которые находятся на попечении Томской организации защиты животных Содружество. И самое главное, вы можете забрать любого котика себе домой.

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Когда и где: 3 и 4 ноября в ТЦ «Город»

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Хаус-вечеринка «Мike Spirit и друзья»

Майк Спирит начал свою карьеру еще в середине 90-х в легендарных московских клубах «Эрмитаж» и Relax. Сегодня, без малого 20 лет спустя, он по-прежнему находится в авангарде клубной культуры, являясь одним из самых известных отечественных диджеев, за плечами которого — множество выступлений не только в России, но и в Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Испании, США и Канаде.

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Когда и где: 3 ноября в пространстве Flat

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 400 рублей

Аудитория: 18+

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