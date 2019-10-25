Афиша Томска.

Выходные: 26 и 27 октября 2019 года

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2019 // Фото: delo с сайта Pixabay

Тем, кто интересуется русской народной культурой, в эти выходные придется выбирать между концертом в стиле фолк-фьюжн, вечеркой с хороводами и русским чаепитием.

Но и по другим темам будет много ярких событий: в пространстве Flat выступит немецкий диджей, в ТЮЗе покажут премьерный спектакль, а в клубе «Варяг» споет Гречка. Эти и другие мероприятия — в нашей афише.

Экскурсии по «Профессорской квартире»

В интерьере квартиры деревянного дома стиля модерн воссоздан быт томской профессуры начала XX века. Подлинные предметы мебели и быта, фотографии, картины, уникальные свидетельства эпохи позволят ощутить дух времени. И всё это в интерактивном формате — никаких табличек «руками не трогать» и заграждений.

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Когда и где: всю неделю в музее

Стоимость билетов: 200 — 300 рублей

Аудитория: 0+

Томская вечёрка

В гости к «Томским вечеркам» приезжает Мира Шумигай — виртуоз в проведении хороводов, народных игр и забав. Мира поделится своими знаниями о хороводах, а также техникой безопасности в них. «Да, да и такая есть, потому что хороводы — не просто развлечение, а коллективная энергетическая практика!», — утверждают организаторы мероприятия.

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Когда и где: 26 октября в Центре русских боевых искусств «Белая рысь»

Время и стоимость билетов: 16.00, 100 — 200 рублей

Аудитория: 0+

Комедийный боевик «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

Беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.

В главных ролях: Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Билл Мюррей, Зои Дойч, Розарио Доусон, Дэн Эйкройд, Люк Уилсон, Томас Миддлдитч

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Когда и где: с 24 октября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Выступление немецкого диджея Delta Funktionen

Delta Funktionen — известный техно-диджей из Германии. Голландец Нильс Люненбург начинал свою дорогу в электронную музыку в одном из музыкальных магазинов Амстердама — и за 10 лет прошёл путь до техно-продюсера, топового диджея, основателя своего лейбла и резидента ведущих клубов Берлина.

Поддержку гостю окажет диджейская группировка «Кедровый Саунд» и музыкант из Барнаула Sasha Tolstoy.

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Когда и где: 26 октября в пространстве Flat

Время и стоимость билетов: 2200, 400 — 500 рублей

Аудитория: 18+

Арт-проект «Васильев вечер» с программой «Русские сны»

Где границы между мечтой и реальностью, памятью и мыслью, сном и воспоминаниями? Могут ли песни забытых деревень жить сегодня, в самом сердце города с его сумасшедшими ритмами? Наши предки оставили нам удивительную культуру, а современники продолжают созидать ее здесь и сейчас. Фолк — незыблемость традиции. Фьюжн — эксперимент, сплав стилей, поиск и непредсказуемость. Для вас прозвучат необычные трактовки традиционных песен поселенцев и русских старожилов Сибири.

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Когда и где: 27 октября в джаз-кафе Underground

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 — 400 рублей

Аудитория: 6+

Премьера спектакля «Ходжа Насреддин. Возмутитель спокойствия»

В ТЮЗе — колоритная премьера «Ходжа Насреддин. Возмутитель спокойствия» по прекрасной повести Леонида Соловьева. Режиссирует спектакль знакомый томским театралам по спектаклям «Музыка ночью» и «Дубровский» Тимур Насиров.

Миф о народном герое даёт силы жить. Великий хитрец, мастер перевоплощений, искусный спорщик, любитель яркого солнца, запахов базара и приключений, защитник справедливости — был ли такой Ходжа? Герои спектакля уверены, даже если не был, то он очень нужен.

Слава о нём шагала далеко впереди него самого. Его имя приводило в трепет богачей и чиновников, которым он не давал пощады. Ведь в сердце его жила вера в то, что человек от природы свободен.

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Когда и где: 26 и 27 октября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 — 600 рублей

Аудитория: 12+

Тематическое занятие «Посидим у самовара»

Для тех, кто любит русское чаепитие и хотел бы попробовать истинно русский чай, в Музее истории Томска состоится тематическое занятие «Посидим у самовара».

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Когда и где: 27 октября в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 16.00, 200 рублей

Аудитория: 12+

Встреча с актером Александром Буреевым

В Доме искусств вновь состоится встреча с известным актером Александром Буреевым, который работал на одной съемочной площадке с самыми легендарными отечественными актерами и режиссерами, в том числе с Сергеем Бодровым.

Одна из самых сложных ролей, по воспоминаниям актера, это роль без слов в фильме «Кавказский пленник». Тема встречи: «Тайны жизни. В чем смысл?»

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Когда и где: 26 октября в Доме искусств

Время и стоимость билетов: 15.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Концерт Гречки

Давно выбравшаяся за пределы андерграунда певица Гречка даст большой сольный концерт в Томске, где презентует свой новый состав, новые песни, а так же исполнит главные хиты с предыдущих альбомов.

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Когда и где: 26 октября в клубе «Варяг»

Время и стоимость билетов: 19.00, 500 — 1000 рублей

Аудитория: 16+

Спектакль «Груффало и Дочурка Груффало»

Две истории писателя Джулии Дональдсон, ставшими абсолютными бестселлерами во многих странах мира, теперь и у нас. Это признанный образец детского юмора для малышей. Поговаривают, что перевод Марины Бородицкой даже лучше оригинала. Исполняет — Ксения Синегубова, театр теней «Старый чемодан».

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Когда и где: 26 октября в театре «2+ку»

Время и стоимость билетов: 10.30, 100 — 200 рублей

Аудитория: 0+

Занятие «Электронный конструктор»

А знаете ли вы, какая связь между электричеством и янтарём? Вы знаете, кто такие Фарадей, Араго, Гальвани и Вольт? Можете собрать лейденскую банку и разобрать электрофорную машину? Все это можно узнать на занятии по электронным конструкторам.

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Когда и где: 27 октября в музее «Точка гравитации»

Время и стоимость билетов: 13.00, 350 рублей

Аудитория: 12+

Просветительская лекция «Проект Прорыв»

Чтобы сократить объём отработавшего ядерного топлива, можно не просто утилизировать его в специальных хранилищах, как мусор, а перерабатывать и повторно использовать в реакторах! Атомщики называют это замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ).

Прозрачно о проекте «Прорыв» и быстром реакторе со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 — в лекции «из первых рук» от ведущих сотрудников опытно-демонстрационного энергетического комплекса АО «Сибирский химический комбинат» ЗАТО Северск.

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Когда и где: 26 октября в Информационном центре по атомной энергии

Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный

Аудитория: 16+

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