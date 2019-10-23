Планы и мечты Томского ТЮЗа: восточная повесть, театр для подростков и новое здание

23 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Пресс-завтраки в ТЮЗе уже стали традицией — третий год о планах и жизни театра осенью говорят именно в таком формате.

В прошлом сезоне ждали ирландской комедии «Лейтенант с острова Инишмор», и это определяло «зеленый» колорит встречи. Премьера «Повести о Ходже Насреддине» в нынешнем октябре настраивала на восточный лад.

Премьера октября

Сцена из спектакля «Повесть о Ходже Насреддине» Фото: Томский ТЮЗ

Действие истории происходит в Бухаре. И новый директор ТЮЗа, заслуженный артист России Андрей Сидоров, принимал гостей в образе восточного правителя. В начале пресс-завтрака он передал слово «правой руке театра», главному режиссеру Павлу Зобнину.

— Прежде всего, я хочу похвастаться! — признался Павел. — Моя личная главрежская гордость — мы в сентябре наш лучший, на мой взгляд, спектакль «Крестьяне о писателях» свозили на один из главных российских фестивалей «Реальный театр». Он очень успешно там прошел. Я горжусь ребятами! Нам сложно выехать на фестиваль, это очень дорогое дело, а в Екатеринбурге побывали почти всей труппой (в «Крестьянах о писателях» занято 19 артистов ТЮЗа). Теперь все, кто видел спектакль на фестивале, знают: у нас замечательные артисты! Сейчас две трети труппы заняты в новой постановке — «Повесть о Ходже Насреддине» репетирует Тимур Насиров.

Премьера истории — 26-го и 27-го октября. Работы режиссера Тимура Насирова зрители ТЮЗа прекрасно знают. Его трепетная и лиричная «Музыка ночью» в репертуаре театра уже 10 лет! А другая постановка, «Дубровский», позволяющая взглянуть на текст Пушкина свежим взглядом, стала одним из главных хитов ТЮЗа. Билеты на этот спектакль надо покупать очень заранее. Теперь Тимур Насиров решил поставить в Томске одну из самых своих любимых историй — «Повесть о Ходже Насреддине» Леонида Соловьева. Книга, если кто помнит, выглядит очень внушительно, в спектакль войдет не всё, но он все равно будет масштабным. В основе работы Тимура — его собственная инсценировка по мотивам книги Леонида Соловьева.

Главный герой спектакля, Ходжа Насреддин, чем-то напоминает супергероя из фильма. Он совершает чудеса, поддерживает тех, кому нелегко, помогает не впасть в тоску, вдохновляет и помогает найти силы для жизни, в которой так много несправедливых вещей и сложных проблем.

Наполеоновские планы

Сцена из спектакля «Мальчик с зелеными пальцами» Фото: Томский ТЮЗ

До первых показов «Повести о Ходже Насреддине» всего несколько дней. Затем начнутся репетиции следующей работы:

— К Новому году Радион Букаев поставит на большой сцене пьесу Светланы Баженовой «Легенда о Чиполлино», — рассказывает Павел Зобнин. — Радиона Букаева вы знаете по спектаклю «Дети и эти». В марте премьера у Димы Гомзякова. В прошлом сезоне он поставил «Чайку» (и она победила в зрительском голосовании в номинации «Лучшая премьера сезона» — прим. М.С.), а теперь хочет сделать спектакль по мотивам «Портрета» Гоголя. Летом мы показывали самостоятельные актерские работы под названием «Дыши свободно. Дети». Проект получился очень удачным, три эскиза из четырех, как мне кажется, есть смысл довести до ума и включить в репертуар. В ноябре, вероятно, у нас будет премьера работы Леши Шитикова «Сказки волшебного круга». В ней занято четыре наши замечательные возрастные актрисы. «Маленьких человечков», постановку Вовы Бутакова, надеемся выпустить в январе–феврале. Думаем, как поступить с работой Кати Костиной, с ее эскизом «Мальчик с зелеными пальцами», там есть еще что придумывать. Идет разговор и о моей постановке на малой сцене. Именно на малой, я люблю этот формат. На большой сцене нам важно, чтобы спектакль был кассовым. Я не очень кассовый режиссер, поэтому сейчас не имею права как главреж пустить режиссера Зобнина на большую сцену. В мае у нас, возможно, будут обменные гастроли с хабаровским ТЮЗом, если нашу заявку поддержат в министерстве культуры. Еще в мае в Томск приедет Дамир Салимзянов, прекрасный режиссер (номинант на национальную премию «Золотая маска») и замечательный человек. Одно удовольствие с ним работать и общаться! Он в ТЮЗе будет ставить композицию, которую сам пишет по сказкам Михаила Салтыкова-Щедрина. Ее премьеру ждем в следующем сезоне, в сентябре. Такие у нас наполеоновские планы на ближайшее время. Есть мысли и о других проектах. Что удастся воплотить, будет зависеть от финансовых возможностей, от того, какие гранты мы сможем выиграть.

У главного режиссера спросили, какие новые спектакли ТЮЗ поставит для самого сложного зрителя — для подростков. Павел Зобнин уточнил, что именно на такую публику рассчитана работа Екатерины Костиной «Мальчик с зелеными пальцами». Но искать общий язык с подростками для театра всегда непросто:

— У нас была интересная ситуация со спектаклем «Братец Лис и/или Братец Кролик», — поведал главный режиссер. — Он всем зрителям, кто его смотрел, нравился. Только зрителей было мало. Спектакль шел днем, когда подростки не хотят ходить в театр, поскольку они уже не дети. Попробовали показывать его вечером, и продажи значительно увеличились. Сейчас спектакль временно «заморожен», Кролик-Леша Шитиков ушел служить в армию. Вероятно, для подростков надо ставить вечерние спектакли. «Дубровский» как раз для такой публики история, о «Ходже Насреддине» мы сразу говорили с режиссером, что спектакль будет для возраста 12+. О том же сейчас договариваемся с Салимзяновым. Он, кстати, сказал хорошую вещь, когда я сетовал, что у нас мало работ для подростков. Что надо не для них спектакль ставить, а с ними. Поделюсь одной из наших важных идей — существует проект Class Act, он предполагает, что группы подростков под руководством профессиональных драматургов пишут пьесы. Потом проводят лабораторию, где актеры театра играют в эскизах по текстам ребят. Когда подростки сами поучаствовали в театральном проекте, они уже «наши», уже иначе относятся к спектаклям. Обсуждаем Class Act в ТЮЗе с международным фестивалем-школой современного искусства «Территория», если они нас поддержат, непременно его проведем.

Возможно, в формате, близком к Class Act, пройдет и уже известный фестиваль ТЮЗа «Театр в кармане». По условиям проекта, участники должны представлять спектакли не длиннее 12 минут. В итоге многие просто показывают отрывки из своих «длинных» постановок. Есть задумка привезти драматургов и помочь подросткам сочинить 12-минутные пьесы о себе самих.

Достроить здание

Открытие сезона в ТЮЗе Фото: Томский ТЮЗ

Конечно, много вопросов было к новому руководителю Томского ТЮЗа Андрею Сидорову. Он стал директором театра совсем недавно, в сентябре. Одной из острых проблем Андрей Александрович считает нехватку площадок: большую и малую сцены в театре можно использовать только по очереди, другого не позволяет акустика пространства.

— В Иркутске в драматическом театре имени Охлопкова 4 площадки, они играют более 60 спектаклей в месяц, в красноярском ТЮЗе за счет увеличения количества площадок стал гораздо больше поток зрителей, растут доходы, у театра есть развитие, — поясняет Андрей Сидоров. — В томской драме можно играть одновременно на двух площадках. Возле нашего ТЮЗа — долгострой, он стоит с 2000 года. Начали проект, а потом деньги закончились... Сегодня точную цифру не назову, но в 2016 году для завершения работ нужно было 67 миллионов рублей. Теперь надо проводить ревизию, оценивать, в каком состоянии здание. Самое страшное, что его крыша от дождей постепенно проваливается. Через несколько лет она может просто рухнуть. Конечно, хотелось бы доделать проект. Планировалось театральное здание, где бы разместились цеха (а мы на их нынешнем месте сделали бы фойе для зрителей, где они могли бы настраиваться на спектакль), гаражи, гостиничные номера, где жили бы приглашенные режиссеры. Возможно, в новом здании открыли бы малую сцену, у нас бы появились дополнительные площадки и совсем другие возможности для постановок, для экспериментов. Достроить здание для нас очень важно. Я уже и у мэра побывал с этим вопросом, и у заместителя губернатора. Но пока просто обещают когда-нибудь помочь. Будем думать, как можно привлечь к нам внимание власти. Хорошие спектакли, к примеру, попадающие на «Золотую Маску», один из вариантов.

Также новому директору хочется, чтобы зрителям в театре было комфортно. Это предполагает много деталей — и горячие блюда в буфете, и общение с детьми, помогающее им успокоиться и настроиться на спектакль, и многое другое.

Текст: Мария Симонова

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