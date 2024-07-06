Новые «Лики Сибири» появятся в Горном Алтае

6 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Павел Колесников

Еще три маски пополнят коллекцию проекта «Лики Сибири». Сегодня, 6 июля, их на глазах у зрителей распишут художники фестиваля «Окрашено». На этот раз темой станет Горная Шория. Новые арт-объекты разместят на территории горнолыжного курорта, сообщают организаторы.

Проект стартовал в прошлом году в Томске. Теперь эстафету приняли Алтай и Горная Шория. В выходные в Шерегеше пройдет выставка больших масок Шахояна «Лики Алтая». Арт-объекты созданы художниками из разных регионов страны в рамках арт-резиденции, прошедшей на Алтае весной 2024 года.

— ЛИКИ — это всегда про вдохновение смыслами, это понимание локального себя в настоящем глобальном мире, это способ прощупать корни локальности. И это всегда про переживания и внутренний голос художника, который, не перегружая сознание, несёт в себе саму суть нашей истории и культуры, — отмечает куратор Елена Ухарцева.

«ЛИКИ» — паблик-арт фестиваль, выросший из выставочного проекта российского скульптора и ювелира Юрия Шахояна «Игра с вечностью». Он объединяет межрегиональное креативное и арт-сообщество, создаёт арт-сеть, где молодые и талантливые художники могут обмениваться опытом, реализовывать творческий потенциал и профессионально расти как мастера новой уличной волны. Соорганизатор фестиваля — томский Музей славянской мифологии.

Первый фестиваль «Лики Сибири» прошел в Томске в мае 2023 года. Посетителям представили 11 барельефов в виде масок. На них художники из разных регионов изобразили свой взгляд на историю и культуру сибирского края.

Фото: Лики Сибири

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