«Врачи без границ» в Томске: как попасть на работу в одну из самых известных гуманитарных организаций мира
В начале октября в Томске побывали представители известной международной организации «Врачи без границ» — Médecins Sans Frontières.
Визит был ознакомительным — рассказать томичам об организации, понять, что люди уже знают о MSF, наладить связи — на случай, если кто-то захочет присоединиться к организации как сотрудник или как жертвователь.
О том, как устроены «Врачи без границ», чем они занимаются и как к ним попасть, мы поговорили с представителями MSF — пресс-секретарем организации в России Анастасией Андреевой, хирургом Павлом Усаниным и сотрудником японского офиса MSF Такуро Матсумото.
«Запрещается запрещать»
1968-й был сложным годом. На побережье Южно-Китайского моря продолжалась Вьетнамская война, в Лос-Анджелесе убили Роберта Кеннеди, боевики Народного фронта освобождения Палестины впервые в истории захватили самолет с заложниками, в Нигерии боролась за независимость республика Биафра. В Чехословакии бушевала Пражская весна, а в Париже студенты и рабочие требовали 40-часовой рабочей недели, пенсии в 60 и освобождения человечества, приправив все это лозунгами в духе «Запрещается запрещать» или «Ни Бога, ни господина».
В этот момент французские врачи, волонтеры Красного Креста, попали в кровавый водоворот Биафры. Молодому врачу Максу Рекамье и вчерашнему студенту-медику Бернару Кушнеру, для которого эта миссия стала первой, пришлось оперировать в полевых условиях, регулярно становясь мишенью для правительственных войск нигерийцев. Видя убийства мирных жителей и их смерти от голода, врачи выступили с публичной критикой действий как правительства Нигерии, так и Красного Креста — за его «соглашательскую» позицию.
В последующие три года волна гуманитаризма — нового движения, которое задавало неудобные вопросы, отвергало политические и религиозные границы и ставило во главу угла благополучие тех, кто страдает, только нарастала. Кушнер позднее сказал по этому поводу: «Все, на самом деле, просто: будь там, где пациенты. Кажется очевидным, но в то время это было революционно».
Поэтому, когда в 1971-м журналисты из медицинского издания «Тонус» Раймонд Борель и Филипп Бернье выступили с призывом организовать группу врачей для оказания помощи людям, пострадавшим в результате ЧС, вооруженных конфликтов или стихийных бедствий, медики охотно поддержали идею. Так появились «Врачи без границ» — организация, не только спасавшая, но и собиравшая свидетельства жертв, и предававшая их гласности по всему миру.
Официальной датой ее основания стало 22 декабря 1971 года. На тот момент организация состояла из 300 волонтеров, врачей, медсестер, журналистов и представителей других профессий.
— «Красный Крест» оказывает медицинскую помощь, но они не занимаются адвокацией, не занимаются артикуляцией проблем, то есть ставят себе задачу активно бороться за разрешение самой гуманитарной проблемы, — объясняет Анастасия Андреева, пресс-секретарь MSF в России. — А мы вместе с медицинской помощью занимаемся еще и этим. Одна из наших задач — привлекать внимание к проблеме, пытаться добиться того, чтобы она была решена. У нас есть коммуникаторы на местах, в задачу которых входит задача ходить в больницу, разговаривать с пациентом, записывать эту информацию и распространять ее по всему движению. Я работаю в коммуникации — соответственно, у нас есть открытые письма к правительствам, которые мы публикуем в СМИ, мы собираем свидетельства пациентов, которые рассказывают что с ними случилось. Мы информируем о том, как страдают люди, рассказываем, что происходит.
На одну страну, где работает MSF, обычно приходится 2-3 специалиста по коммуникациям (чаще всего они приходят из журналистики) и пресс-секретарь.
— А еще разница между нами и «Красным Крестом» в финансировании. У MSF финансирование только частное — больше 99%. «Красный Крест» принимает деньги от государства и от крупных организаций. У нас — принцип независимости, поэтому мы не берем деньги от правительств стран, — объясняет пресс-секретарь.
Коммерческие компании могут перечислить деньги «Врачам без границ» — но они будут приняты на общих основаниях, как и любые другие частные пожертвования.
В первую очередь мы приходим туда, где ситуация представляет непосредственную опасность. Тот факт, что организация существует, в основном, на частные пожертвования позволяет нам сохранять независимость — мы не полагаемся на финансирование от государств и институций.
Принципы Médecins Sans Frontières
По словам Анастасии, не брать деньги от правительств стран — решение обусловленное. «Врачи без границ» работают на любых территориях: если могут договориться с теми, кто держит контроль на конфликтной территории (и это не обязательно будет правительство страны). Безопасность сотрудникам миссии MSF в таком случае обеспечивает именно приглашающая сторона.
— Несмотря на военный конфликт и на то, что местные люди вокруг вооружены, нас с оружием никто не сопровождает, — рассказывает Павел Усанин, хирург из Екатеринбурга, весной 2019 года отправившийся в составе миссии «Врачей без границ» в Йемен. — В миссии нет охраны, кроме круглосуточного сторожа. Правда, территория госпиталя, где мы работали, была обнесена оградой и въезд закрывался. Но военизированной охраны не было. В таком месте если ты несешь оружие — ты сам представляешь опасность. Поэтому тут договариваются: если авторитетные силы готовы принять MSF на этой территории [и обеспечить безопасность], миссия работает. Конечно, опасно может быть везде, никто не даст 100% гарантии и абсолютную защиту. Но престиж организации, ее работа, которая совершенно открыта, является гарантом безопасности.
Перед отправкой в миссию с врачами проводят серию брифингов, посвященных вопросам безопасности. По приезду на место инструктажи для персонала продолжаются, сотрудникам рассказывают, что происходит в стране для общего понимания ситуации.
— Акцентировали внимание на том, что не нужно носить очки, не закрывать лицо, не носить шляпы, не вести себя вызывающе. Мне это напоминало какой-то военный боевик, — рассказывает Павел. И добавляет — когда ехал обратно, ощущение от вооруженных людей, которых он встречал на постах в Йемене, было совсем другим. Интерес в глазах был вполне обычным, по-человечески понятным, не угрожающим.
Будучи добровольцами, члены организации осознают риски и опасности тех миссий, которые они выполняют, и не выдвигают иных требований о компенсации для себя и своих правопреемников, чем та, которую могла бы им предоставить ассоциация.
Из Хартии Médecins Sans Frontières
Йемен в огне
Южная Аравия была заселена человеком более миллиона лет назад. Здесь, на полуострове, омываемом Красным и Аравийским морями, сменяли друг друга древние царства с непривычными названиями — Катабан, Хадрамаут, Саба…
В последние два тысячелетия судьба этой территории не была легкой: от иранского завоевания к исламскому периоду, от турецкого покорения к британскому владычеству. В ХХ веке получивший независимость от турок и британцев Йемен провалился в череду вооруженных конфликтов между Севером и Югом. В 2004 году шиитская группировка хуситов «Ансар Аллах» подняла вооруженное восстание против правительства Йемена. Конфликт погасили, а уже в 2011 году до страны докатилась арабская весна со всеми вытекающими. С 2014 года хуситы снова попытались взять власть в Йемене. С тех пор вооруженный конфликт не прекращается. В него включено множество активных игроков, как локальных, так и глобальных — от правительства Йемена, «Ансар Аллах», Саудовской Аравии и Аль-Кайеды, до США.
Йемен — одна из самых бедных стран мира. Главная статья доходов — нефть, которую здесь добывают и экспортируют, но уровень запасов падает. К тому же, нефтепереработка становится целью атак хуситов, что сказывается на сокращении добычи нефти. Другие статьи экспорта — кофе, сушеная и соленая рыба — слишком невелики, чтобы спасти бюджет страны. В результате — гуманитарная катастрофа и десятки тысяч детей, умерших в Йемене от голода за последние четыре года.
Организация «Врачи без границ» принимает решение о работе в той или иной стране или кризисной ситуации, если в этом существует необходимость, а не под влиянием государственной, политической или религиозной повестки.
Из Хартии Médecins Sans Frontières
В миссии «Врачей без границ» в Йемене Павел Усанин отработал два месяца — с середины марта до середины мая 2019-го, после очередного возобновления в стране боевых действий (непродолжительное прекращения огня продлилось с декабря 2018-го лишь до 5 января 2019 года). Это был его первый опыт работы с MSF. Говорит, хотелось увидеть, как работают зарубежные коллеги, как относятся к своей профессии и своему делу.
— Интересно было повзаимодействовать. Может, это звучит немного отстраненно. Ведь цели и задачи самой организации — это помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Но я не разделяю работу здесь и там, потому что цели мы, как врачи, преследуем везде одинаковые, разницы никакой нет, — немногословно объясняет хирург.
Для специалистов его профиля миссия обычно длится не очень долго. Но за такой срок врач успевает сделать очень много. Работа организована в зависимости от того, сколько и каких специалистов есть в миссии. В Йемене с Павлом было еще два хирурга.
— У нас день был поделен надвое. Как правило, с утра работали все. В ночное время пациентов поступает меньше, поэтому выезжал один хирург. Если был необходим ассистент–помощник, конечно же, он приглашал коллегу, — уточняет Павел. — Зачастую в миссии работает один хирург. В силу того, что есть военные конфликты и количество пациентов велико — я не знаю, как [в такой ситуации] он справляется. Его подменить некому. Мы-то мы работали посменно, у нас было время отдохнуть.
За два месяца Павел провел порядка 250 оперативных вмешательств — но говорит, это еще немного, потому что апрель выдался довольно спокойным. Палаточный мобильный госпиталь MSF был хорошо оборудованным, но компактным, поэтому принимали там наиболее тяжелых пациентов — больше не позволяла вместимость. Жили врачи в арендованном двухэтажном доме. Из удобств — спортзал, оборудованный на крыше дома, хорошая связь, позволяющая звонить домой, и интернет. Кроме занятий спортом, в часы отдыха Павел читал. Говорит, в основном, профессиональную литературу: из-за того, что у пациентов было много нетипичных для него, как для хирурга, скелетных и сосудистых травм.
— Смена обстановки у нас все-таки была — можно было съездить на машине в магазин, — смеется Павел.
На вопрос, что было самым сложным, Усанин отвечает — «небольшой дефицит общения».
— Я английским не очень владею, ну и себя через него выразить — это тяжело давалось. Не было душевности из-за языка.
По истечению работы в миссии, врачи возвращаются домой. Сразу по возвращению в MSF им рекомендуют взять неделю-две отпуска:
— Человек может не объективно оценивать себя, и не понимать, насколько он устал, — говорит Павел. — Но физически нет никаких запретов, можно поехать в следующую миссию.
За прошедшие с момента основания организации почти 50 лет, MSF оказали помощь более чем 100 000 000 пациентов. За год проводится порядка 800 000 амбулаторных консультаций.
Стереть границы
Как попадают в MSF врачи и кто занимается их поиском, распределением и приемом? Такуро Матсумото, сотрудник японского офиса «Врачей без границ», отвечает как раз за подбор персонала:
— Мы набираем врачей, и не только их, но и других специалистов, которые нам нужны, по всему миру. Японский офис MSF отвечает за поиск сотрудников в Японии, а также в восточной части России — то есть, на территории от Урала и до Дальнего Востока. Специалисты из Томска как раз попадают в нашу сферу ответственности. Потом набранных сотрудников распределяют, в зависимости от необходимости, по всему миру.
У «Врачей без границ» есть пять операционных центров — в Париже, Брюсселе, Амстердаме, Женеве, а также в Барселоне-Афинах (это один центр). У этих пяти операционных центров есть в подчинении офисы в разных странах, так, например, Япония относится к операционному центру Париж. Всего в мире открыто 28 офисов MSF, под началом которых работает 37 000 человек.
— Операционные центры решают, где мы работаем, и, в зависимости от того, какие у нас проекты в той или иной стране, офисы на местах помогают с набором людей и дальше направляют их туда, куда требуется, — объясняет обаятельный и улыбчивый Такуро.
Он из тех, кто давно в MSF и хорошо представляет, как устроена работа «Врачей без границ» с разных точек зрения. Для организации чрезвычайно важна отлаженная логистика, подтверждает менеджер, ведь в ежедневном режиме необходимо разруливать потоки специалистов по всему миру.
— Но это не только люди, это и поставка медицинского оборудования, и вакцин. Необходимость привезти все на место — палатки для проживания, для палаточного госпиталя, специальное оборудование, гуманитарную помощь, организовать хранение вакцин, — рассказывает Матсумото.
Если работа миссии идет в пустыне или в отдаленной местности, где нет водопровода и электроэнергии, то все вопросы, вплоть до туалетов, генераторов, воды и так далее, также решают логисты.
— Я сам работал «в полях» 10 лет, был логистом, обеспечивал весь фронт работ, который помогает медикам работать. Год назад закончил с «полем» — женился, у меня появился маленький ребенок, поэтому сейчас мне важно быть дома, в Японии. Но я хочу сохранять связь с этой работой, она мне очень важна, и она мне нравится. Сейчас, когда я занимаюсь набором персонала в проекте, мне очень отрадно видеть, как много людей хотят работать с «Врачами без границ», — говорит Такуро.
Он своего рода старожил в MSF. Для большинства из тех, кто сотрудничает с проектом, это определенный этап в жизни, который не длится долго — работа сложная. Но бывает и по-другому, все истории индивидуальны, отмечает Такуро.
Врачи могут самостоятельно предложить свою кандидатуру в MSF, правда, требуется наличие не менее трех лет опыта работы.
— Мы смотрим на резюме врача, на его опыт, его компетенции, навыки, умения. Потом сравниваем с тем запросом, который приходит к нам из миссии — какой медицинский профиль, какой врач требуется. Сравниваем, и если все совпадает — то мы отправляем туда врача.
В Томск «Врачи без границ» приехали впервые. Пока врачей-сибиряков в MSF нет — есть медики с Урала и Дальнего Востока. На встречу с представителями организации, которая проходила на площадке СибГМУ, пришло 22 человека. По словам Анастасии Андреевой, первое знакомство прошло хорошо — было много медицинских специалистов:
— Они задавали подробные вопросы, интересовались деталями и необходимыми компетенциями. Поэтому конечно же, надеемся, что скоро наши ряды пополнятся специалистами из Сибири, — прокомментировала пресс-секретарь MSF итоги работы в Томске.
Фото: Владимир Дударев, из архива MSF