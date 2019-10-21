«Я обнимаю вас музыкой». Сбербанк организовал лекцию-концерт Михаила Казиника для воспитанников детских учреждений в Томске

21 октября 2019 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба томского филиала ПАО «Сбербанк»

В органном зале Томской филармонии прошла лекция-концерт из серии «Я обнимаю вас музыкой» для детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках проекта, организованного Сбербанком совместно с известным скрипачом и культурологом Михаилом Казиником, на концерте собрались воспитанники детских учреждений почти со всей области.

О том, как это было — в нашем материале.

Обнять всех

Проект «Я обнимаю вас музыкой» стартовал в октябре прошлого года и за это время получил прекрасные отзывы от детей и представителей администраций Центров помощи детям. С тех пор Михаил Казиник вместе с помощниками объездил множество городов, где давал концерты для детей, оставшихся без попечения родителей.

«Мы с Германом Грефом сели за стол и обсудили, что мы можем сделать, и придумали этот проект — всюду, где мы будем ездить, давать концерты для детей из детских домов. Греф сразу поддержал эту идею и все организовал. Сбербанк очень серьезная организация», — отмечает маэстро.

«Мы давно дружим с Михаилом Семеновичем. Благодаря этой дружбе во многих городах страны состоялись замечательные лекции-концерты „Я обнимаю вас музыкой“ — это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург и другие. Наконец-то Михаил Семенович появился у нас в Сибири, — отмечает управляющий Томским отделением Сбербанка Алексей Зарубин. — Сбербанку это нужно, потому что это нужно детям, которые обделены вниманием родителей. Для нас важно, чтобы они почувствовали прелесть музыки, это восхитительное состояние. Для нас важно, чтобы дети радовались».

Михаил Казиник выступает перед детьми сразу в нескольких ипостасях: как душевный и очень хороший актер, потрясающий музыкант, исполняющий сложнейшие, а потому и потрясающие, произведения мировой классики, а также учитель, рассказывающий об истории гениальных композиторов. Маэстро уверен, что таким образом он сумеет дать положительный импульс в становлении маленьких личностей, а кроме того, убережет их от влияния криминальной среды.

«Эти дети воспринимают все острее, чем дети, пришедшие с мамами и папами. У них нет родителей, дома, своих игрушек, поэтому они чутки ко всему доброму, любящему, эмоциональному. Музыка — это величайшая из действующих сил, которая только может быть. А та музыка, которую мы выбираем, — совсем особая, — считает Михаил Казиник. — Моя программа посвящена детству, чудесам, юмору. Этот духовный выстрел, который происходит на концертах, может резко повернуть дальнейшую судьбу этих детей. У них нет мам, пап, дедушек, бабушек... Я музыкой пытаюсь заменить им их. Поэтому дети с моих концертов не хотят уходить».

Скрипящие двери и первая импровизация

В Томске маэстро со своими помощниками, подыгрывающими на скрипке и рояле, помог прикоснуться к прекрасному почти двум сотням детей из детских учреждений, находящихся в городе и области. Нарядные, шумными колоннами они в предвкушении поднимались в органный зал, еще не подозревая, что некоторым из них доведется сыграть здесь свои первые мелодии под чутким руководством одного из лучших музыкантов страны.

Свою «лекцию» Михаил Семенович начал с того, что познакомил ребят со скрипкой, представив ее не как серьезный инструмент, а как озорную девчонку, которая умеет подражать мяуканью потерянного котенка, жужжанию комара, скрипу несмазанной двери или ворчанию недовольного дядьки. Постепенно маэстро погрузился в историю инструмента, поначалу использовавшегося для увеселения толпы на ярмарках.

С первых минут концерта дети начали улыбаться или вовсе смеяться в голос (что не очень характерно для органного зала). Харизма и бурный темперамент Казиника буквально приковали внимание детей. Они неотрывно слушали истории о жизни гениальных Моцарта и Вивальди и разевали рты, когда маэстро с компанией виртуозно исполнял классические произведения.

Более того, к середине выступления дети смогли буквально прикоснуться к музыке. Несколько раз маэстро приглашал ребят из зала (иногда даже одновременно двоих) и импровизировал вместе с ними на рояле. Перед началом Михаил Семенович предлагал ребятам выбрать тему.

«Дети, которые со мной играют, спускаются со сцены другими. Он сыграл в зале филармонии. Мог ли он вчера об этом мечтать», — считает маэстро.

В конце лекции Михаил Семенович настоятельно рекомендовал ребятам почаще возвращаться в зал филармонии и никогда не забывать о музыке и о том, что она может им дать. Дети далеко не сразу начали выходить из зала. Многие пошли на сцену, чтобы еще немного пообщаться с улыбчивым и добрым дядькой со скрипкой. И Михаил Семенович с удовольствием пообщался с ребятами и сделал с ними несколько десятков фотографий.

А на выходе детей ждали памятные подарки от Сбербанка.

Фото: пресс-служба томского филиала ПАО "Сбербанк".

Тэги/темы: