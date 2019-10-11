Афиша Томска.
Выходные: 12 и 13 октября 2019 года
Рисование в музеях, совместное чтение с детьми, музыкальное шоу в филармонии — осенние выходные в Томске наполнены культурными событиями.
Эти и другие интересные мероприятия — в традиционной афише на выходные.
Каннские короткометражки — 2019
Для демонстрации в «Аэлите» отобраны лучшие картины Международного Каннского кинофестиваля. Все представленные фильмы будут показаны в России впервые на языке оригинала с русскими субтитрами.
Томских зрителей ждут японский артхаус, социальная притча из Венгрии, анимационная психоделика из Франции и истории о ярких героях и их жизнях из Америки, Израиля и Албании. В программу показа также вошёл фильм-победитель Cinéfondation, который заставляет вспомнить, какое значение в отношениях занимает доверие и как легко его потерять.
Когда и где: с 11 октября в «Аэлите»
Стоимость билетов: 190 рублей
Аудитория: 16+
Полнокупольная программа «Детям о звездах и планетах»
Главный герой этого шоу — гном Любознайка. Глядя на небо, он задается вопросами о солнце и звездах, созвездиях и планетах. Его учитель, гном Волшебник, не только отвечает ему на эти вопросы, но даже приглашает его совершить путешествие на звездолёте к Луне и некоторым планетам.
В доступной и популярной форме в шоу представлены основные понятия о строении Солнечной системы, звездах и созвездиях, расстоянии до Солнца и звезд, о температуре и размере Солнца.
Когда и где: 13 и 26 октября в Томском планетарии
Время и стоимость билетов: 11.00, 150 — 250 рублей
Аудитория: 6+
Мелодрама «Дождливый день в Нью-Йорке»
Он — из состоятельной семьи Нью-Йорка, она — из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…
В главных ролях: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Джуд Лоу, Селена Гомес, Келли Рорбах, Ребекка Холл, Сьюки Уотерхаус, Лив Шрайбер, Диего Луна, Аннали Эшфорд
Когда и где: с 10 октября в «Киномаксе»
Аудитория: 12+
Мастер-класс по скетчингу
Для участников проведут интереснейшую экскурсию по залу музея, где они увидят и смогут опробовать в действии уникальные экспонаты. Затем, вооружившись кистями (или карандашами), нарисуют прекрасные скетчи под руководством Татьяны Миляковой.
Когда и где: 13 октября в музее «Точка гравитации»
Время и стоимость билетов: 12.00, 350 рублей
Аудитория: 16+
Викторина «60 секунд»
Викторина в формате «Что? Где? Когда?». Несколько команд из шести человек отвечают на вопросы. За время игры ведущий задаёт 30 вопросов, на ответ у команды есть 1 минута.
В известной телепередаче, послужившей прототипом игры, знатокам не требуется иметь специальных знаний — стоит лишь включить голову и выстроить логическую цепочку. Вся информация, необходимая для поиска правильного ответа, уже есть в тексте вопроса.
Когда и где: 13 октября в караоке-клубе «Капиталъ»
Время и стоимость билетов: 19.00. 300 рублей
Аудитория: 12+
Мастер-класс «Интуитивная живопись»
Рисовать? Легко! Хотите разбудить свою креативность? Тогда интуитивное рисование это то, что вам нужно! Благодаря уникальной методике вы нарисуете картину, даже если никогда не брали кисточку в руки. Специальная методика правополушарного рисования раскроет ваши творческие способности. Все материалы предоставляются.
Когда и где: 13 октября в Первом музее славянской мифологии
Время и стоимость билетов: 17.00, 500 рублей
Аудитория: 6+
Встреча с редактором «Томского Обзора»: «#OldTownChallenge: как рассказать о старом городе так, чтобы вдохновить горожан»
Институт искусств и культуры ТГУ приглашает на лекцию главного редактора «Томского Обзора» Елены Фаткулиной.
На встрече Елена расскажет, из чего состоит работа медиа над статьями про старую архитектуру, городские артефакты и культурное наследие Томска. А еще — почему авторы издания больше исследователи, чем журналисты, и что делать, если люди отказываются с тобой разговаривать.
Когда и где: 12 октября в Институте искусств и культуры
Время и стоимость билетов: 16.30, вход свободный
Аудитория: 16+
Образовательная выставка «Навигатор поступления»
Лучшие вузы Томска, России и мира соберутся на одной площадке. Участников ждут уникальные мастер-классы и лекции по ЕГЭ и ОГЭ-2020, поступлению на бюджет, профессиям, подбор вузов и профориентация для учеников 10-11 классов и многое другое.
Когда и где: 12 октября во Дворце зрелищ и спорта
Время и стоимость билетов: 10.00, вход свободный
Аудитория: 12+
«сНЕЖНОЕ шоу Славы Полунина»
Это шоу получило множество самых престижных театральных наград. О нём писали газеты и журналы от Бродвея до Новой Зеландии, критика назвала его «театральной классикой», а Славу Полунина — «лучшим клоуном мира».
«сНЕЖНОЕ шоу Славы Полунина» объездило почти всю планету. И везде аншлаг, успех и слова благодарности, и детский восторг в глазах зрителей всех возрастов.
Неизвестно, кто получает большее удовольствие, когда в конце спектакля огромные воздушные шары летят в зал. Взрослые становятся снова детьми, а дети с наслаждением и азартом лепят из бумажного снега снежки, не желая уходить после спектакля.
Когда и где: 11, 12 и 13 октября в Театре драмы
Стоимость билетов: от 2000 рублей
Аудитория: 6+
ЧИ ЧТЕНИЯ: читаем, исследуем, творим. Занятный разговор о важном
«А давайте соберёмся и почитаем хорошую книгу? Так, чтобы и посмеяться вдоволь, и вопросы серьезные (буквально: мирового масштаба!) порешать, и сотворить что-то эдакое — например, настоящую инсталляцию?», — говорится в анонсе к мероприятию.
В программе: совместное чтение, много открытых вопросов и ни одного однозначного ответа, основа для разговора с ребенком на важные темы, исследование и творчество.
Когда и где: 12 октября творческой лаборатории «Хитрая штука»
Время и стоимость билетов: 11.00, 400 рублей
Аудитория: 6+
Экскурсия по особняку золотопромышленника
В 1842 году золотопромышленник Иван Асташев построил особняк, чуть позже появился весь комплекс — усадьба, конторы, конюшня. Сейчас в этом здании находится Томский областной краеведческий музей. Посетителей проведут по самым тайным местам усадьбы и расскажут секреты старинного дома.
Когда и где: 12 октября в краеведческом музее
Время и стоимость билетов: 12.00, 150 рублей
Аудитория: 6+
Андрей Константинов и квартет Павла Писанко
Современные, талантливые и энергичные молодые музыканты со стильной программой современной джазовой музыки. Превосходный состав — участники престижных международных джазовых фестивалей и конкурсов. Авторские аранжировки и импровизации — эти слагаемые дают в сумме наполненный фантастическим джазом вечер.
Когда и где: 12 октября в джаз-кафе Underground
Время и стоимость билетов: 20.00, 550 — 750 рублей
Аудитория: 12+
Видеопоказ спектакля «История одной куклы»
Спектакль создавался для всех, но, как оказалось, взрослых трогает больше. Место действия — кафе, где за бокалом вина погружённый в свои мысли кукольник начинает мечтать. Прекрасная музыка и вся атмосфера кафе делает мечты реальностью...
Когда и где: 12 октября в театре «2+ку»
Время и стоимость билетов: 18.00, 100 — 500 рублей
Аудитория: 12+
Шоу трех роялей Bel Suono
Фортепианное трио Bel Suono представит Томску грандиозное шоу «Магия трёх роялей» и впервые выступит на сцене Большого концертного зала филармонии. Вивальди и Оффенбах, Моцарт и Россини, Глинка и Бетховен, танго из кинофильма «Запах женщины» и русская Калинка, а также другие великие произведения прозвучат в авторской обработке Bel Suono.
Когда и где: 13 октября в БКЗ Томской филармонии
Время и стоимость билетов: 19.00, 1200 — 3400 рублей
Аудитория: 6+