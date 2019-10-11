Афиша Томска.

Выходные: 12 и 13 октября 2019 года

Томский Обзор / Фото: 11 октября 2019 // Фото: bodobe с сайта Pixabay

Рисование в музеях, совместное чтение с детьми, музыкальное шоу в филармонии — осенние выходные в Томске наполнены культурными событиями.

Эти и другие интересные мероприятия — в традиционной афише на выходные.

Каннские короткометражки — 2019

Для демонстрации в «Аэлите» отобраны лучшие картины Международного Каннского кинофестиваля. Все представленные фильмы будут показаны в России впервые на языке оригинала с русскими субтитрами.

Томских зрителей ждут японский артхаус, социальная притча из Венгрии, анимационная психоделика из Франции и истории о ярких героях и их жизнях из Америки, Израиля и Албании. В программу показа также вошёл фильм-победитель Cinéfondation, который заставляет вспомнить, какое значение в отношениях занимает доверие и как легко его потерять.

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Когда и где: с 11 октября в «Аэлите»

Стоимость билетов: 190 рублей

Аудитория: 16+

Полнокупольная программа «Детям о звездах и планетах»

Главный герой этого шоу — гном Любознайка. Глядя на небо, он задается вопросами о солнце и звездах, созвездиях и планетах. Его учитель, гном Волшебник, не только отвечает ему на эти вопросы, но даже приглашает его совершить путешествие на звездолёте к Луне и некоторым планетам.

В доступной и популярной форме в шоу представлены основные понятия о строении Солнечной системы, звездах и созвездиях, расстоянии до Солнца и звезд, о температуре и размере Солнца.

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Когда и где: 13 и 26 октября в Томском планетарии

Время и стоимость билетов: 11.00, 150 — 250 рублей

Аудитория: 6+

Мелодрама «Дождливый день в Нью-Йорке»

Он — из состоятельной семьи Нью-Йорка, она — из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Джуд Лоу, Селена Гомес, Келли Рорбах, Ребекка Холл, Сьюки Уотерхаус, Лив Шрайбер, Диего Луна, Аннали Эшфорд

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Когда и где: с 10 октября в «Киномаксе»

Аудитория: 12+

Мастер-класс по скетчингу

Для участников проведут интереснейшую экскурсию по залу музея, где они увидят и смогут опробовать в действии уникальные экспонаты. Затем, вооружившись кистями (или карандашами), нарисуют прекрасные скетчи под руководством Татьяны Миляковой.

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Когда и где: 13 октября в музее «Точка гравитации»

Время и стоимость билетов: 12.00, 350 рублей

Аудитория: 16+

Викторина «60 секунд»

Викторина в формате «Что? Где? Когда?». Несколько команд из шести человек отвечают на вопросы. За время игры ведущий задаёт 30 вопросов, на ответ у команды есть 1 минута.

В известной телепередаче, послужившей прототипом игры, знатокам не требуется иметь специальных знаний — стоит лишь включить голову и выстроить логическую цепочку. Вся информация, необходимая для поиска правильного ответа, уже есть в тексте вопроса.

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Когда и где: 13 октября в караоке-клубе «Капиталъ»

Время и стоимость билетов: 19.00. 300 рублей

Аудитория: 12+

Мастер-класс «Интуитивная живопись»

Рисовать? Легко! Хотите разбудить свою креативность? Тогда интуитивное рисование это то, что вам нужно! Благодаря уникальной методике вы нарисуете картину, даже если никогда не брали кисточку в руки. Специальная методика правополушарного рисования раскроет ваши творческие способности. Все материалы предоставляются.

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Когда и где: 13 октября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 17.00, 500 рублей

Аудитория: 6+

Встреча с редактором «Томского Обзора»: «#OldTownChallenge: как рассказать о старом городе так, чтобы вдохновить горожан»

Институт искусств и культуры ТГУ приглашает на лекцию главного редактора «Томского Обзора» Елены Фаткулиной.

На встрече Елена расскажет, из чего состоит работа медиа над статьями про старую архитектуру, городские артефакты и культурное наследие Томска. А еще — почему авторы издания больше исследователи, чем журналисты, и что делать, если люди отказываются с тобой разговаривать.

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Когда и где: 12 октября в Институте искусств и культуры

Время и стоимость билетов: 16.30, вход свободный

Аудитория: 16+

Образовательная выставка «Навигатор поступления»

Лучшие вузы Томска, России и мира соберутся на одной площадке. Участников ждут уникальные мастер-классы и лекции по ЕГЭ и ОГЭ-2020, поступлению на бюджет, профессиям, подбор вузов и профориентация для учеников 10-11 классов и многое другое.

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Когда и где: 12 октября во Дворце зрелищ и спорта

Время и стоимость билетов: 10.00, вход свободный

Аудитория: 12+

«сНЕЖНОЕ шоу Славы Полунина»

Это шоу получило множество самых престижных театральных наград. О нём писали газеты и журналы от Бродвея до Новой Зеландии, критика назвала его «театральной классикой», а Славу Полунина — «лучшим клоуном мира».

«сНЕЖНОЕ шоу Славы Полунина» объездило почти всю планету. И везде аншлаг, успех и слова благодарности, и детский восторг в глазах зрителей всех возрастов.

Неизвестно, кто получает большее удовольствие, когда в конце спектакля огромные воздушные шары летят в зал. Взрослые становятся снова детьми, а дети с наслаждением и азартом лепят из бумажного снега снежки, не желая уходить после спектакля.

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Когда и где: 11, 12 и 13 октября в Театре драмы

Стоимость билетов: от 2000 рублей

Аудитория: 6+

ЧИ ЧТЕНИЯ: читаем, исследуем, творим. Занятный разговор о важном

«А давайте соберёмся и почитаем хорошую книгу? Так, чтобы и посмеяться вдоволь, и вопросы серьезные (буквально: мирового масштаба!) порешать, и сотворить что-то эдакое — например, настоящую инсталляцию?», — говорится в анонсе к мероприятию.

В программе: совместное чтение, много открытых вопросов и ни одного однозначного ответа, основа для разговора с ребенком на важные темы, исследование и творчество.

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Когда и где: 12 октября творческой лаборатории «Хитрая штука»

Время и стоимость билетов: 11.00, 400 рублей

Аудитория: 6+

Экскурсия по особняку золотопромышленника

В 1842 году золотопромышленник Иван Асташев построил особняк, чуть позже появился весь комплекс — усадьба, конторы, конюшня. Сейчас в этом здании находится Томский областной краеведческий музей. Посетителей проведут по самым тайным местам усадьбы и расскажут секреты старинного дома.

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Когда и где: 12 октября в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 12.00, 150 рублей

Аудитория: 6+

Андрей Константинов и квартет Павла Писанко

Современные, талантливые и энергичные молодые музыканты со стильной программой современной джазовой музыки. Превосходный состав — участники престижных международных джазовых фестивалей и конкурсов. Авторские аранжировки и импровизации — эти слагаемые дают в сумме наполненный фантастическим джазом вечер.

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Когда и где: 12 октября в джаз-кафе Underground

Время и стоимость билетов: 20.00, 550 — 750 рублей

Аудитория: 12+

Видеопоказ спектакля «История одной куклы»

Спектакль создавался для всех, но, как оказалось, взрослых трогает больше. Место действия — кафе, где за бокалом вина погружённый в свои мысли кукольник начинает мечтать. Прекрасная музыка и вся атмосфера кафе делает мечты реальностью...

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Когда и где: 12 октября в театре «2+ку»

Время и стоимость билетов: 18.00, 100 — 500 рублей

Аудитория: 12+

Шоу трех роялей Bel Suono

Фортепианное трио Bel Suono представит Томску грандиозное шоу «Магия трёх роялей» и впервые выступит на сцене Большого концертного зала филармонии. Вивальди и Оффенбах, Моцарт и Россини, Глинка и Бетховен, танго из кинофильма «Запах женщины» и русская Калинка, а также другие великие произведения прозвучат в авторской обработке Bel Suono.

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Когда и где: 13 октября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1200 — 3400 рублей

Аудитория: 6+

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