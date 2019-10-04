Афиша Томска.

Выходные: 5 и 6 октября 2019 года

4 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Полярная гостиная, теплый концерт, экскурсия «Тайны томских окон» — все это ждет томичей в первые выходные октября.

Кроме того, балет «Лебединое озеро», городской квиз и лекция о буддизме — эти и другие мероприятия в традиционной афише на выходные.

«Полярная» тургостиная

Участник специального детского рейса на Северный полюс Марк Максимов поделится своими впечатлениями о путешествии на «верхушку мира».

В уютной атмосфере Информационного центра по атомной энергии Томска (ИЦАЭ) гости услышат рассказ о приключениях во время экспедиции, устройстве атомного ледокола «50 лет Победы», освоении Арктики и Северного морского пути.

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Когда и где: 5 октября в Информационном центре по атомной энергии

Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Триллер «Джокер»

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

В главных ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Бретт Каллен, Джоли Чань, Фрэнсис Конрой, Дуглас Ходж, Брайан Тайри Генри, Шей Уигэм

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Когда и где: с 3 октября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Теплый концерт

Мероприятие объединит музыкальный и поэтический концерты, творческие встречи, лектории, диафильмы для детей, фуд-корты, мастер-классы для посетителей всех возрастов, выставки украшений от мастеров декоративно-прикладного творчества и многое другое. Посетители смогут по единому билету посетить все действующие экспозиции Дома искусств.

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Когда и где: 5 октября в Доме искусств

Время и стоимость билетов: 15.00, 250 рублей

Аудитория: 0+

Лекция «Буддизм в современном мире»

Слушатели узнают о древнем учении Будды, почему буддийская мудрость востребована в современном стремительно меняющемся мире, а также о том, как буддизм и его методы способствуют развитию общества, утверждению общезначимых идеалов свободы, взаимопонимания и сочувствия. После лекции можно будет задать любые интересующие вопросы, а также получить опыт традиционной тибетской медитации.

Лекцию прочтёт Елена Леонтьева (Москва), путешествующий учитель буддизма Алмазного пути, ученица Ламы Оле Нидала.

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Когда и где: 5 октября в конференц-зале бизнес центра «Красное Знамя»

Время и стоимость билетов: 18.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Интеллектуально-развлекательное шоу City Quiz

Игра сделана в виде шоу и состоит из 6-8 коротких и увлекательных раундов: картинки, видео, ребусы, вопросы с вариантами ответов. Все вопросы появляются на экранах, выглядят ярко и понятно. Во время игры можно употреблять напитки и еду.

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Когда и где: 5 октября в караоке-кубе «Капиталъ»

Время и стоимость билетов: 18.00, 250 рублей

Аудитория: 16+

«Лебединое озеро» в сопровождении оркестра

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилией с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Петр Ильич сделал невероятное — создал произведение, где балет и музыка — это единое целое, и выбрал тему любви и измены, которое будет волновать людей вечно.

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Когда и где: 5 октября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1400 — 2300 рублей

Аудитория: 6+

Мастер-класс «Брошь/серьги из шерсти «Тыква»

Работа с шерстью — невероятно увлекательный процесс. Из неоформленного комочка шерсти рождается настоящее чудо, а его создателем выступаете Вы!

На мастер-классе мы предлагаем свалять брошь-тыкву, которую можно использовать в качестве аксессуара к пальто, берету, для украшения шарфа, прицепить на ободок, на резиночку или заколку. Времени Вы потратите совсем немного, а удовлетворение от выполненной работы останется надолго.

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Когда и где: 6 октября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 14.00, 350 рублей

Аудитория: 12+

Культурный воскресник

Организация «Культурный патруль» устраивает уборку родника возле Университетского озера. Все желающие могут помочь навести порядок на территории озера. С собой необходимо иметь рабочую одежду (или уже быть в нее одетым) и термос. Перед уборкой участников ждет экскурсия, а после — чай с печеньками.

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Когда и где: 6 октября около Университетского озера

Стоимость билетов: 11.00

Аудитория: 0+

Экскурсионный маршрут «Тайны томских окон»

Деревянные дома нашего города — это объёмная резьба, живое дерево и отсутствие краски, это теплота человеческих рук и любовь к своему дому, уют и русское гостеприимство. Томские терема — это целые истории, которые можно читать в кружевах деревянной резьбы; послания, зашифрованные в дереве. Кто и когда придумал эти образы, передаваемые из века в век «памятью предков»? Что они означают?

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Когда и где: 6 октября в первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 16.30, 250 рублей

Аудитория: 12+

#СибирьМонАмур. Наследие семей Мако и Тюменцевых

Выставка посвящена жизни и творчеству представителей двух томских семей — Мако и Тюменцевых. В конце XIX — 1-й половине XX века они были хорошо известны в Томске, а некоторые из них обрели отечественную, европейскую известность. Впервые на одной выставочной площадке представлены работы всех художников семьи Мако, хранящиеся в разных музеях.

Также впервые посетители выставки смогут увидеть высокотехничные сибирские фотопейзажи Константина Гавриловича Тюменцева и другие интересные материалы из архива Елены Мако — Тюменцевой, хранящиеся в Томском областном краеведческом музее.

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Когда и где: до 15 октября в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 60 — 150 рублей

Аудитория: 6+

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