Театральный обзор: какие спектакли стоит посмотреть в октябре

2 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Сцена из спектакля «Пане Коханку»

АВТОР Мария Симонова

Этот октябрь не похож на традиционные театральные октябри в Томске — премьер будет минимум, да и открытия сезонов во всех театрах уже отпраздновали.

Зато гастроли насытили месяц максимально, так что есть возможность поймать новые впечатления на постановках, которые обычно в нашем городе не увидеть.

Читка от «ОткрытО»

5 октября, 18:00. Кондитерская «Сибирский кедр» (ул. Беленца 9/1)

Организация творческого процесса продолжает представлять томичам современные тексты. Обычно ребята осваивали новые пространства, но недавно нашли место, где собираются теперь проводить все читки.

В октябре создатели и главные участники проекта Оля Райх и Дима Гомзяков прочтут в кондитерской «Горку» Алексея Житковского. Они уже обращались к пьесам драматурга из Нижневартовска — делали в 2018 году читку, скорее, даже эскиз, по тексту «Битва за Мосул». Прошлой осенью в шорт-листах главных конкурсов России появилась новая пьеса этого автора — «Горка» (ее же признали лучшей на конкурсе «Кульминация — 2018»).

История о юной, бесконечно работающей и пытающейся справиться с жизненным абсурдом воспитательнице детского сада привлекла уже многие театры России и стала настоящим хитом. В «ОткрытО» решили разобраться, почему именно эта пьеса так цепляет режиссеров, актеров, зрителей.

«сНежное шоу» Славы Полунина

9-11 октября, 19:00. 12 октября, 15:00 и 19:00. 13 октября, 14:00. Томский областной драматический театр

Наверное, о нем слышали все — «сНежное шоу» Славы Полунина по миру путешествует уже четверть века. В нынешнем октябре оно впервые доберется до Томска. За 25 лет его посмотрели миллионы зрителей. О нем писали книги (в том числе и Полунин, где назвал программу «любимое дитя»).

Исследователи констатируют, что оно построено по законам визуального театра, зрители говорят об атмосфере сказки и возвращении в детство. Сам Слава Полунин свой театр называет ритуально-магическим и празднично-зрелищным, растущим из снов и сказок. Фантазия — то, что дает участникам спектаклей силу. Именно она делает каждый показ особенным, поскольку фантазировать можно бесконечно. Постоянно одно — участники шоу хотят получать искреннее удовольствие от любого выхода на сцену и заставлять всех вокруг смеяться.

Живая энергетика в «сНежном шоу» Славы Полунина соединяется со спецэффектами. Без светового решения и неординарных декораций визуальный спектакль невозможен! Как и обещает название, зрителей и клоунов заметет снегом. И это будет редкий для Сибири момент, когда вьюга вызовет только приятные эмоции!

В роли желтого клоуна в Томске — Роберт Саральп, Олег Луговской и Дима Меращи.

Гастроли Челябинского государственного театра кукол им. В.Вольховского

Спасибо федеральной программе «Большие гастроли» — томский «Скоморох» имени Романа Виндермана обменяется этой осенью площадками с челябинским театром кукол имени Валерия Вольховского. Режиссеры, чьи имена носят театры, очень дружили и были одними из самых ярких мастеров уральской зоны в 70-х-80-х годах прошлого века. Когда в 2001 году Романа Виндермана не стало, Валерий Вольховский приехал в Томск поставить спектакль в театре друга. На его «Человеке из Ламанчи» (по мотивам «Дон Кихота» Сервантеса) с Мариной Дюсьметовой и Дмитрием Никифоровым в главных ролях немногим зрителям удавалось сдержать слезы. Затем Валерий Вольховский стал главным режиссером «Скомороха», поставил в Томске «Левшу», ироничный, колоритный спектакль. В 2003 году мастера не стало, а через несколько лет ему имя получил Челябинский театр кукол. Именно там Валерий Вольховский провел 10 очень ярких лет, с 1977 по 1987, поставил запомнившиеся критикам и зрителям спектакли, получил государственную премию. Удивительно, но в репертуаре до сих пор живы работы мастера, и одну из них привезут в Томск.

Но Челябинский театр может похвастаться не только славным прошлым. В настоящем он тоже известен как один из очень интересных российских театров. Его нынешний главный режиссер Александр Борок в театре еще с 1980-х (начинал как актер, и сегодня тоже участвует в некоторых постановках). Его спектакли побеждают на многих фестивалях, в том числе — на национальной театральной премии «Золотая Маска».

«Аистенок и пугало»

18 октября, 13:30 и 15:00. 19 октября, 12:00 и 14:00. Томской областной театр куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох»

Начнутся гастроли легендарным спектаклем «Аистенок и пугало». Его в 1984 году поставил еще сам Вольховский. С той поры спектакль и в репертуаре. Причем даже актеры на сцене те же — это Александр Борок и Арина Жарикова. Вместе с трогательной историей про Аистенка с подбитым крылом, которого спасает Пугало Страшко они росли и из молодых дебютантов превратились в заслуженных артистов, мэтров своего театра. И сказка о дружбе, любви и преданности с годами становится все более глубокой и многослойной постановкой. В 1985 году за этот и другие спектакли того времени Валерий Вольховский и художник «Аистенка и Пугала» Елена Луценко стали лауреатами Государственной премии РСФСР имени Станиславского. А зрители просто нежно полюбили сказку и считают ее спектаклем для всех возрастов, от 5 до 105 лет.

«Новый Робин-Бобин»

20 октября, 12:00 и 14:00. 21 октября, 11:00 и 13:30

Помните Робин-Бобина, обжору из английских стихов, которые переводили и Корней Чуковский, и Самуил Маршак? В Челябинске — свой, «Новый Робин-Бобин». Историю про внука знаменитого героя сочинила челябинская писательница Ася Горская. У Робина-младшего тоже отменный аппетит, но он касается не только пищи, а еще и жизни, новой информации. Внук без ума от путешествий — полеты по воздуху и в космос, погружение в море для него столь же важны, как еда. Он — ловец впечатлений и любитель приключений. Спектакль о «Новом Робин-Бобине» поставил Александр Борок. В этой работе удивительные, непохожие друг на друга куклы, способные на разные трюки и трансформации. А иногда кукол и актеров, работающих на сцене в живом плане, даже можно перепутать!

«Мечта маленького ослика»

22 октября, 11:00 и 13:30

«Мечта маленького ослика» — спектакль о герое, который хотел быть не осликом, а бабочкой. Ради того, чтобы стать ей он покинул родной дом. Люди ему встречались разные, общаясь с ними, он начал иначе воспринимать свою жизнь и близких. Эта история рассказана с помощью марионеток, очень выразительных внешне (хотя актеры тоже не будут «спрятаны» в черный кабинет или за ширму). Именно с этим видом кукол чаще всего работает режиссер спектакля Михаил Яремчук (в Киеве у него свой Театр марионеток).

Сказка об ослике в Челябинске очень нравится детям — на областном фестивале постановка победила в номинации жюри маленьких зрителей «Детское милое чудо». В спектакле действительно немало милых чудес — это касается и сюжета, и выразительных средств. К примеру, можно полюбоваться на полет воздушного шара.

Гастроли Национального академического драматического театра им. М. Горького (Минск)

Также «Большие гастроли», только уже их зарубежная программа, позволят томским зрителям увидеть спектакли из Белоруссии. Национальный академический драматический театр им. М. Горького обосновался в Минске после войны, с 1947 года. Известным далеко за пределами города и республики театр стал после 1974 года, благодаря работам главного режиссера Бориса Луценко. Особенно впечатлил публику его «Макбет». Борис Луценко и сегодня сотрудничает с театром, но пост главного режиссера, а затем художественного руководителя, с 2008 года занимает Сергей Ковальчик. Этот режиссер умеет сочетать традиции русского психологического театра и поиски новых форм, что приносит ему и призы крупных фестивалей, и интерес публики, в том числе и молодежи.

«Пане Коханку»

25 октября, 19:00. Томский областной драматический театр

Одна из самых известных работ драмы имени Горького и ее худрука Сергея Ковальчика — спектакль «Пане Коханку» по пьесе известного молодого белорусского драматурга Андрея Курейчика. С нее и начнутся томские гастроли. Это очень важная для белорусов история, главные темы которой — отношение белорусского народа к власти, к национальной культуре.

Автор считает, что в стране слишком мало своих героев. Пане Коханку стал для Андрея Курейчика примером истинного белоруса: независимого, свободолюбивого, не имеющего дела с подлецами, и при этом веселого, творческого, поэтичного, влюбленного в простую крестьянку Олесю. Главный герой истории, Радзивилл, он же — Пане Коханку (свое прозвище получивший за то, что ко всем обращался «господин любимый»). В первом варианте спектакля его играл Ростислав Янковский, старший брат Олега Янковского (сейчас актера уже нет в живых). Он называл своего Пане Коханку белорусским Мюнхгаузеном (усиливалась параллель благодаря близости Мюнхгаузена к семье Янковских — одну из своих самых известных ролей Олег Янковский сыграл в «Том самом Мюнхгаузене»). Это определение понравилось и критикам, и зрителям.

Минский Мюнхгаузен Радзивилл — эмоциональный, неудержимый, справедливый и до боли любящий свою страну. Народ он решает… буквально поднять над землей. Он продумывает конструкцию крыльев и даже устраивает полигон для испытательных полетов. Атмосферу спектакля помогает создать романтическая музыка Тимура Калиновского, написанная специально для этой постановки.

«Знойные мамочки»

26 октября, 18:00. Томский областной драматический театр

Продолжатся гастроли белорусов комедией. Тот же режиссер Сергей Ковальчик поставил

«Знойных мамочек» американца Дэвида Кристнера. Тема отцов и детей в этой пьесе подается без философских обобщений, а как история, объединившая смешные эпизоды из жизни супругов Дэна и Эбби и их овдовевших мам. Счастливая семейная жизнь пары оказывается под угрозой, когда к ним присоединяются свекровь и теща. Двух колоритных «мамочек», не впавших после потери мужей в тоску (более того, им постоянно названивают поклонники) играют народные артистки Беларуси Белла Масумян и Ольга Клебанович. В комедии есть своя интрига. В Томске пьеса «Знойные мамочки» пока неизвестна, поэтому развязку не предсказать. Но обещают, что история будет оптимистичной и запомнится как легкая комедия.

Спектакль «Повесть о Ходже Насреддине»

26 и 27 октября, 18:00. Томский областной театр юного зрителя

Новый спектакль Томского ТЮЗа, «Повесть о Ходже Насреддине», ставит режиссер Тимур Насиров. Его томские работы обычно запоминаются как яркие театральные события. «Музыка ночью» в репертуаре ТЮЗа уже 10 лет, эскиз «Кораблекрушение сыроежек» был эмоциональной кульминацией лаборатории молодой режиссуры в драме в 2011 году. «Дубровский» ТЮЗа вошел в список самых заметных спектаклей сезона по версии Национальной премии «Золотая Маска» и стал одним из «хитов» театра, билеты на который всегда распроданы.

Теперь режиссер создает историю о герое, дающем силы принимать нашу непростую жизнь. Ходжа Насреддин из повести Леонида Соловьева — мудрый философ, умеющий найти остроумный ответ, дать важный совет, просто поддержать в тяжелый момент. Именно он помогает жителям благородной Бухары справиться с погромами, постоянными повышениями налогов, упадком ремесел и другими бедами. И понять — если ты не в силах изменить обстоятельства, стоит относиться к ним иначе. «Повесть о Ходже Насреддине» написана еще в 1940 году, но так ли много изменилось с тех времен? Звучит история современно.

Интересно, что новую постановку ТЮЗа можно считать экологическим событием — создавать атмосферу Востока художник спектакля Георгий Пашин собирается при помощи старых вещей, собранных у томичей. Театр ищет множество неновых предметов, от детских колясок и стульев, до эмалированной посуды и игрушек.

В новом спектакле заняты Кирилл Фриц, Владимир Бутаков, Владимир Хворонов, Александр Виниченко, Сергей Хрупин, Екатерина Костина, Наталья Гитлиц, Сергей Парфенов, Вячеслав Оствальд, Алексей Мишагин, Всеволод Трунов, Елена Ильина, Марина Фадеева, Жанна Апарина, Олег Стрелец, Игорь Савиных, Роман Колбин, Аполлинария Мусинова и другие.

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