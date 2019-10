Афиша Томска. Ожидаемые мероприятия октября — 2019

Томский Обзор / Фото: 1 октября 2019 // Фото: 仲贤 黄 с сайта Pixabay

В октябре Томск посетят с гастролями многие известные артисты: от танцующих музыкантов Сoncord Оrchestra до певицы Гречки, от Константина Райкина до «Уральских пельменей».

Но и своим собственным театрам, музеям и концертным площадкам есть чем удивить горожан. Подробности — в нашей афише на месяц.

Спектакли

Балет «Анна Каренина», созданный по одноимённому роману Льва Толстого либреттистом и балетмейстером Теэтом Каском (Эстония), впервые будет показан на сцене Томской областной государственной филармонии. Два сезона постановка успешно игралась в Италии, Франции и Швейцарии, а 17 октября 2019 года будет представлена томской публике. Теэт Каск не ставил перед собой задачи пересказать роман Льва Толстого, но стремился показать поднятые в нем проблемы, используя выразительные средства хореографического искусства.

Когда и где: 17 октября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1300 — 3000 рублей

Аудитория: 16+

Миф о народном герое даёт силы жить. Великий хитрец, мастер перевоплощений, искусный спорщик, любитель яркого солнца, запахов базара и приключений, защитник справедливости — был ли такой Ходжа? Герои спектакля уверены, даже если не был, то он очень нужен.

Слава о нём шагала далеко впереди него самого. Его имя приводило в трепет богачей и чиновников, которым он не давал пощады. Ведь в сердце его жила вера в то, что человек от природы свободен.

Когда и где: 26 и 27 октября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 — 600 рублей

Аудитория: 12+

Впервые в Томске пройдет выступление популярного современного российского писателя Александра Цыпкина и артиста театра и кино Евгения Стычкина, который прочтет со сцены как прозу автора проекта, так и рассказы популярного писателя Саши Филипенко, автора нашумевших романов «Красный крест» и «Травля».

Когда и где: 28 октября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1200 — 2400 рублей

Аудитория: 18+

«То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Я и сам состою из разных жанров. Поэзия, особенно высокая поэзия, — это ведь особое состояние души… Для меня чтение стихов со сцены — это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Сейчас я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Каких-то хороших фраз, красивой речи… Пушкина прочесть — бацилл меньше в воздухе останется. Он, как колокольный звон…

Когда-то папа сказал мне: «Всегда читай стихи. Делай это независимо от того, кто твоя публика. Это поможет им глубже понять тебя и смотреть на жизнь многослойней».

Когда и где: 29 октября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1000 — 2800 рублей

Аудитория: 12+

«Недоросль» — пьеса смешная и язвительная, но, как всякое произведение, пережившее столетия читательского и сценического интереса, она дает повод и для серьёзных размышлений.

Постановочный коллектив Томского театра драмы поставил перед собой задачу, не изменяя текста и характеристик персонажей, проследить связи и рифмы проблем восемнадцатого века и века двадцать первого. И возможно, найти в пьесе отражения сегодняшнего дня.

Когда и где: 30 октября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 — 700 рублей

Аудитория: 12+

Концерты

Денис Мацуев и Томский Академический симфонический оркестр открывают фестиваль «Денис Мацуев и друзья», который в четвертый раз пройдет на сцене Томской филармонии со 2 по 4 октября.

Первым из друзей, которого представит выдающийся пианист современности, станет венгерский скрипач Кристоф Барати, лауреат международных конкурсов. Он один из тех музыкантов, кто определяет облик современного академического исполнительства. Яркий виртуоз дебютировал в 2015 году с Лондонским филармоническим оркестром, которым дирижировал Владимир Юровский. В Томске он будет играть Концерт для скрипки с оркестром И. Брамса вместе с Томским симфоническим оркестром под управлением Дмитрия Юровского, родного брата Владимира и троюродного брата Дениса Мацуева.

Во втором отделении партнером Томского Академического симфонического оркестра станет народный артист России Денис Мацуев. Дружеский и творческий союз главного творческого коллектива Томской филармонии с пианистической звездой мировой сцены сложился еще до того, как Томск впервые принял у себя фестиваль, инициированный Мацуевым. Вместе с томскими музыкантами он играл музыку П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, С.В. Рахманинова, В. Лютославского, Дж. Гершвина. 2 октября 2019 года Денис Мацуев будет солировать в Концерте № 3 для фортепиано с оркестром Рахманинова.

Когда и где: с 2 по 4 октября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1500 — 3000 рублей

Аудитория: 12+

Груженые тексты из-под маски, а параллельно — танцы топлес, чувство стыда, а параллельно — околостендап между песен, монотонность голоса, а параллельно — мажорные мелодии с высоким бпм. И всё это Овсянкин, соединяющий в себе максимально противоречивые состояния. Этой осенью/зимой он отправляется в свой второй полноценный тур под названием «Грустный клоун», в котором провезет свой цирк из одного человека от Калининграда до Владивостока.

Когда и где: 7 октября в пространстве Flat

Время и стоимость билетов: 19.00, от 399 рублей

Аудитория: 18+

Латышские романтики BrainStorm (Prata Vetra) уже почти три десятилетия прочно удерживают статус главной рок-команды Прибалтики. Чувственная лирика, редкий по позитивному накалу драйв, удивительное чувство юмора и обаяние в сочетании с красивым и безошибочно узнаваемым тембром голоса Ренарса Кауперса — все это объясняет феномен популярности группы.

В послужном списке музыкантов такие хиты, как «Maybe», «Colder», «My Star», «Ветер», «Выходные», «Миллионы минут», «Thunder Without Rain», «Ты не один», «Эпоха» и др.

Когда и где: 16 октября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1500 — 3500 рублей

Аудитория: 12+

В Томске знаменитая команда КВН выступит с программой «Лучшее».

Когда и где: 19 октября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1800 — 5500 рублей

Аудитория: 0+

Давно выбравшаяся за пределы андерграунда певица Гречка, даст большой сольный концерт в Томске, в клубе «Варяг», где презентует свой новый состав, новые песни, а так же исполнит главные хиты с предыдущих альбомов.

Когда и где: 26 октября в клубе «Варяг»

Время и стоимость билетов: 19.00, 500 — 1000 рублей

Аудитория: 16+

Первый в мире танцующий симфонический оркестр. Профессиональные музыканты — воспитанники известных консерваторий, знаменитых музыкальных академий России и Европы создали уникальный проект, объединив музыку и танец в единое пространство.

В новой программе прозвучат легендарные композиции Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, The Cranberries «Zombie», Nirvana, Metallica, Nightwish, AC/DC, Linkin Park, Europe, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein. Музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами.

Когда и где: 31 октября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 500 — 2600 рублей

Аудитория: 6+

Кино

Триллер «Джокер»

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

В главных ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Бретт Каллен, Джоли Чань, Фрэнсис Конрой, Дуглас Ходж, Брайан Тайри Генри, Шей Уигэм

Когда и где: с 3 октября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Мелодрама «Дождливый день в Нью-Йорке»

Он — из состоятельной семьи Нью-Йорка, она — из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Джуд Лоу, Селена Гомес, Келли Рорбах, Ребекка Холл, Сьюки Уотерхаус, Лив Шрайбер, Диего Луна, Аннали Эшфорд

Когда и где: с 10 октября в «Киномаксе»

Аудитория: 12+

Фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы»

Действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают.

В главных ролях: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Дэвид Гяси, Харрис Дикинсон, Джуно Темпл, Эд Скрейн, Чиветель Эджиофор, Имелда Стонтон, Каэ Александр

Когда и где: с 17 октября в «Киномаксе», Fакеле, Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 6+

Комедийный боевик «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

Беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.

В главных ролях: Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Билл Мюррей, Зои Дойч, Розарио Доусон, Дэн Эйкройд, Люк Уилсон, Томас Миддлдитч

Когда и где: с 24 октября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Аниме Макото Синкая «Дитя погоды»

Старшеклассник Ходака Морисима переезжает со своего родного острова в Токио, где у парня сразу кончаются деньги. Когда он устраивается на подработку в журнал, пишущий о сверхъестественном, погода портится, и начинаются бесконечные дожди. Однажды Ходака знакомится с девушкой по имени Хина Амано, которая обладает удивительной способностью разгонять тучи и останавливать дождь.

В главных ролях: Котаро Дайго, Нана Мори, Сюн Огури, Цубаса Хонда, Тиэко Байсё, Кана Ханадзава, Сэй Хираидзуми, Кана Итиносэ, Юки Кадзи, Рюносукэ Камики

Когда и где: с 31 октября в «Киномаксе»

Аудитория: 12+

Выставки

Выставка посвящена жизни и творчеству представителей двух томских семей — Мако и Тюменцевых. В конце XIX — 1-й половине XX века они были хорошо известны в Томске, а некоторые из них обрели отечественную, европейскую известность. Впервые на одной выставочной площадке представлены работы всех художников семьи Мако, хранящиеся в разных музеях.

Также впервые посетители выставки смогут увидеть высокотехничные сибирские фотопейзажи Константина Гавриловича Тюменцева и другие интересные материалы из архива Елены Мако — Тюменцевой, хранящиеся в Томском областном краеведческом музее.

Когда и где: до 15 октября в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 60 — 150 рублей

Аудитория: 6+

Экспозиция объединила яркие и красочные произведения, написанные маслом на холсте. Фантазийные сюжеты, запоминающиеся композиции и необычная техника исполнения — все это не оставит равнодушных зрителей.

Когда и где: до 11 ноября в Доме искусств

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00. вход свободный

Аудитория: 0+

Экспозиция томских молодых художников — участников IX международной молодежной художественной выставки «Аз. Арт. Сибирь 2019», которая прошла весной этого года в Барнауле, начнёт работу в выставочном зале Дома учёных Академгородка 30 сентября и продлится весь октябрь. Более 20 произведений художников Сергея Авдеева, Дарьи Белкиной, Галины Березкиной, Евгении Гурьяновой, Марии Долгих, Олеси Заики, Марины Зайковой, Валерии Зуевой, Александры Ломаевой, Дианы Мартыновой, Юлианы Портновой и Марии Юриной представляют собой живописные полотна большого формата, в том числе диптихи и триптихи, выполненные в технике холст-масло, холст-темпера, холст-смешанная техника, а также литографии. Среди томских авторов самым популярным сюжетом оказался городской пейзаж с изображением старинных зданий Томска, что и определило название выставки «Томск глазами молодых…». Все работы можно приобрести.

Когда и где: до конца октября в Доме ученых Академгородка

Время и стоимость билетов: 09.00 — 21.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Общество

Несложная интеллектуальная командная игра. Вопросы могут быть о чём угодно — о кино, спорте, музыке, литературе, истории, компьютерных играх. Да хоть об интернет-мемах!

Играет одновременно много команд, и выигрывает та, которая сможет ответить на самое большое количество вопросов. У нас всегда весело, никаких скучных школьных вопросов!

Когда и где: 3 октября в караоке-клубе «Капиталъ»

Время и стоимость билетов: 19.00, 250 рублей

Аудитория: 12+

Участник специального детского рейса на Северный полюс Марк Максимов поделится своими впечатлениями о путешествии на «верхушку мира».

В теплой уютной атмосфере Информационного центра по атомной энергии Томска (ИЦАЭ) гости услышат рассказ о приключениях во время экспедиции, устройстве атомного ледокола «50 лет Победы», освоении Арктики и Северного морского пути.

Когда и где: 5 октября в Информационном центре по атомной энергии

Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Мероприятие объединит музыкальный и поэтический концерты, творческие встречи, лектории, диафильмы для детей, фуд-корты, мастер-классы для посетителей всех возрастов, выставки украшений от мастеров декоративно-прикладного творчества и многое другое. Посетители смогут по единому билету посетить все действующие экспозиции Дома искусств.

Когда и где: 5 октября в Доме искусств

Время и стоимость билетов: 15.00, 250 рублей

Аудитория: 0+

Работа с шерстью — невероятно увлекательный процесс. Из неоформленного комочка шерсти рождается настоящее чудо, а его создателем выступаете Вы!

На мастер-классе мы предлагаем свалять брошь-тыкву, которую можно использовать в качестве аксессуара к пальто, берету, для украшения шарфа, прицепить на ободок, на резиночку или заколку. Времени Вы потратите совсем немного, а удовлетворение от выполненной работы останется надолго.

Когда и где: 6 октября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 14.00, 350 рублей

Аудитория: 12+

Слушатели узнают о древнем учении Будды, почему буддийская мудрость востребована в современном стремительно меняющемся мире, а также о том, как буддизм и его методы способствуют развитию общества, утверждению общезначимых идеалов свободы, взаимопонимания и сочувствия. После лекции можно будет задать любые интересующие вопросы, а также получить опыт традиционной тибетской медитации.

Лекцию прочтёт Елена Леонтьева (Москва), путешествующий учитель буддизма Алмазного пути, ученица Ламы Оле Нидала.

Когда и где: 5 октября в конференц-зале бизнес центра «Красное Знамя»

Время и стоимость билетов: 18.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Главный герой этого шоу — гном Любознайка. Глядя на небо он задается вопросами о солнце и звездах, созвездиях и планетах. Его учитель, гном Волшебник, не только отвечает ему на эти вопросы, но даже приглашает его совершить путешествие на звездолёте к Луне и некоторым планетам.

В доступной и популярной форме в шоу представлены основные понятия о строении Солнечной системы, звездах и созвездиях, расстоянии до Солнца и звезд, о температуре и размере Солнца.

Увлекательные диалоги гнома Волшебника и гнома Любознайки, красочное путешествие по Солнечной системе помогут малышам прикоснуться к сложной науке — астрономии.

Когда и где: 13 и 26 октября в Томском планетарии

Время и стоимость билетов: 11.00, 150 — 250 рублей

Аудитория: 6+

