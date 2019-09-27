Афиша Томска.

Выходные: 28 и 29 сентября 2019 года

27 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В последние выходные сентября томичей приглашают позаглядывать в чужие окна или прогуляться с известным хирургом-неврологом, посмотреть фантастику «К звездам» или полнокупольный фильм в планетарии, посетить поэтический вечер или открыть сезон в ночном клубе.

Эти и другие интересные мероприятия — в нашей традиционной афише на выходные.

Научная прогулка

Томичи совместят прогулку по двум красивейшим уголкам города, Игуменскому парку и Буфф-саду, с разговором о здоровом образе жизни и достижениях ядерной медицины.

Лекцию в новом формате Science Walk будет вести Андрей Байтингер, врач II категории, хирург, специализирующийся на травмах нервов, невропатии, пластической и реконструктивной хирургии.

Участники неспешной образовательной прогулки смогут задать интересующие вопросы о здоровье и узнать, как жить долго и продуктивно.

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Когда и где: 28 сентября в Буфф-саду

Время и стоимость билетов: 16.00, участие бесплатное

Аудитория: 12+

Фестиваль развивающих и бизнес игр «ПСИленнаяИГР»

Фестиваль «ПСИленнаяИГР» — место, где собраны бизнес, трансформационные и психологические игры со всего мира с опытными мастерами, бизнес-тренерами и игропрактиками из Киева, Новосибирска, Биска, Горно-Алтайска и Томска. Участники могут сами выбрать мастера, игру, тему своего запроса, глубину погружения в процесс.

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Когда и где: 28 и 29 сентября в баре-ресторане «Кайзерхоф»

Время и стоимость билетов: 15.00, 2500 — 4000 рублей

Аудитория: 18+

Ⅰ Международный фестиваль кукол на запястье Владимира Захарова

В последние два дня работы фестиваля гости смогут увидеть постановки театров Новой Зеландии, Литвы, Томска, Санкт-Петербурга, Португалии, Украины и др.

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Когда и где: 28 и 29 сентября в театре «2+ку»

Время и стоимость билетов: 200 — 400 рублей

Аудитория: 5+

Открытие 15-го сезона в «Маяке»

«МАЯК» готовится к открытию 15-го сезона и посвящает его Году театра. Программу готовит харизматичный и импозантный Юрий Прошутинский.

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Когда и где: 28 сентября в клубе «Маяк»

Время и стоимость билетов: 22.00, 400 рублей

Аудитория: 18+

Проект «Okay, Gород!»

Компания «Театрьер» приглашает на вечернюю прогулку по Томску, во время которой зрителям официально разрешено подглядывать в окна квартир, где происходят вполне жизненные, может быть, очень знакомые кому-то человеческие истории.

Вначале прогулки всем зрителям выдается карта маршрута и доступ к специальному трек листу. Звучит атмосферная музыка и прогулка начинается… За стеклом одних окон — самые обыкновенные семейные ситуации, других — весьма нестандартные случаи из жизни незаурядных личностей.

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Когда и где: 28 сентября в школе «Виртуозы»

Время и стоимость билетов: 19.30, 300 рублей

Аудитория: 16+

Полнокупольная программа «Наша Вселенная»

Фильм рассказывает о той части Вселенной, которую можно наблюдать, изучать разными способами и которая называется Метагалактикой, а также о том, что входит в состав Метагалактики, какова её структура. Это научный взгляд на известную бесконечность. На протяжении 30 минут совершается потрясающий полёт через время и расстояния сперва по Солнечной системе, а затем и по уголкам дальнего космоса — под захватывающие звуки музыки, сопровождающие великолепные виды Вселенной.

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Когда и где: 28 сентября в Томском планетарии

Время и стоимость билетов: 14.00, 150 — 250 рублей

Аудитория: 6+

National Theatre «Трилогия братьев Леман»

Лондонская премьера современной пьесы, посвящённой расцвету и краху финансового гиганта «Леман Бразерс», на самом деле — сага, охватывающая едва ли не всю американскую историю последних двух веков. Этот современный вариант «Трилогии желаний» Драйзера поставил Сэм Мендес, пригласив сыграть разные поколения семьи денежных воротил всего трёх актёров: Саймона Рассела Била, Адама Годли и Бена Майлза. Результат: пять номинаций на премию «Оливье» 2019 года, включая «лучший спектакль», «лучший режиссёр» и «лучший актёр» (тут в номинанты попали все три исполнителя главных ролей).

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Когда и где: 29 сентября в «Киномаксе»

Время и стоимость билетов: 16.00, 450 рублей

Аудитория: 16+

Концерт Хико Нацуаки

Хико Нацуаки — японский мультинструменталист, играющий на мелодической гармонике, варгане, обертоновой флейте и других этнических музыкальных инструментах. Хико изобрёл уникальный способ игры на мелодической гармонике. Используя технику кругового дыхания и играя с обеими руками, он способен создать свой личный звук — смелый и заводной. Эти методы, безусловно, выделяют его из ряда других музыкантов.

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Когда и где: 29 сентября в Hall Bar

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 рублей

Аудитория: 18+

Фантастика «К звёздам»

Инженер армейского корпуса путешествует по Галактике в поисках отца, который отправился на поиски внеземной цивилизации 20 лет назад и исчез.

В главных ролях: Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Лив Тайлер, Дональд Сазерленд, Рут Негга, Лорен Дин, Джон Ортис, Грег Брайк, Кимберли Элиз, Энн МакДэниелс.

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Когда и где: с 26 сентября в «Киномаксе», Kinopolis, Fакел и Goodwin Cinema

Аудитория: 16+

Поэтический вечер Евгения Казакова

Евгений Казаков — заслуженный артист России, победитель международных и всероссийских фестивалей, актер Томского драматического театра, один из самых известных и любимых томских артистов. Евгений занят во многих томских спектаклях, но послушать, как он читает стихи, удается нечасто. 29 сентября такая возможность есть! Программа новая, большинство из стихотворений еще не звучало.

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Когда и где: 29 сентября в школе «Виртуозы»

Время и стоимость билетов: 18.00, 250 — 400 рублей

Аудитория: 12+

Выставка «Два века Петербурга»

Последние два дня работы выставки произведений живописи и графики из Государственного музея истории Санкт-Петербурга

В экспозиции представлено 111 работ художников XVIII–XIX вв. Выставка уже побывала в Красноярске, Омске, Новосибирске. Теперь настала очередь томичей наслаждаться прекрасными видами столицы Российской империи.

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Когда и где: до 29 сентября в художественном музее

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 0+

Дворняги-шоу

Участие в празднике могут принять любые собаки, любых возрастов и любых размеров. Главное условие — собака не должна принадлежать ни к одной из известных пород. И второе важное условие — своевременная вакцинация с соответствующей отметкой в ветеринарном паспорте.

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Когда и где: 29 сентября в Михайловской роще

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный для зрителей

Аудитория: 0+

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