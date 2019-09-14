Афиша Томска.

Выходные: 14 и 15 сентября 2019 года

14 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В эти выходные нас ждет премьера драмы «Щегол» по книге Донны Тартт, органный концерт в лютеранской кирхе, праздник хлеба в Кожевниково, гик-ярмарка и многое другое.

Подробности — в традиционной афише на выходные.

Гастроли Саратовского государственного академического театра драмы имени И.А. Слонова

Гости покажут томичам четыре спектакля, три для взрослой публики и один детский: «Бешеные деньги» Александра Островского, «Па-Де-Де» Татьяны Москвиной, «Карусель по господину Фрейду» Артура Шницлера и «Гонза и волшебные яблоки» Майи Береговой. Эти спектакли завоевали зрительское признание во многих городах России, а теперь и у томичей появилась возможность познакомиться с творчеством этого театра.

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Когда и где: с 12 по 14 сентября в театре Драмы

Стоимость билетов: 250 — 700 рублей

Аудитория: 0+, 12+

Вербатим-спектакль «студентЫ»

Новый спектакль Томского ТЮЗа «студенТЫ» — вербатим. В нем у каждого из героев есть реальный прототип, и он рассказывал свою историю во время интервью артистам. На основе собранного материала Вячеслав Дурненков, известный в России драматург, написал пьесу.

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Когда и где: 14 сентября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 08.00, 300 — 600 рублей

Аудитория: 18+

Губернский детектив. Квест по выставке «Бричкин путь»

Участникам предстоит погрузиться в атмосферу настоящего детективного приключения — разгадать ряд интересных головоломок, пройти сложные задания, а также расследовать кражу купеческой брички.

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Когда и где: 14 сентября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 13.00, 150 — 200 рублей

Аудитория: 12+

Драма «Щегол»

История юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.

В главных ролях: Энсел Элгорт, Николь Кидман, Оакс Фигли, Анайрин Барнард, Финн Вулфард, Сара Полсон, Люк Уилсон, Джеффри Райт, Эшли Каммингс, Дэнис О’Хэр

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Когда и где: с 12 сентября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 16+

Geek-ярмарка от Con.версии

Являешься фанатом комиксов? Геймер со стажем? Не можешь жить без аниме и манги? Живёшь косплеем? Любишь k-pop и все, что с ним связано? Или, может, научная фантастика и фентези твой выбор? Всё, что относится к Geek-культуре, ты можешь встретить на ярмарке!

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Когда и где: 15 сентября во Дворце зрелищ и спорта

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Премьера южнокорейского фильма «Дефолт»

Финансовый триллер, основанный на реальных событиях, рассказывает историю бурной недели, ведущей к согласованию пакета мер между МВФ (Международный валютный фонд) и Южной Кореей, которые должны были спасти экономику страны в период финансового кризиса 1997 года

Фильм расскажет историю через нескольких персонажей. Одни из которых пытаются остановить кризис, а другие преследуют свои личные цели.

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Когда и где: c 12 до 15 и с 19 по 22 сентября в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 19.00, 170 рублей

Аудитория: 18+

Праздник хлеба

Гости праздника окунутся в атмосферу старинного русского уклада. На праздничной сцене развернется масштабная культурная программа — выступят музыканты из Новосибирска, Томска и районов области. На протяжении всего праздника будут работать различные интерактивные площадки и мастер классы для гостей. Гости смогут угоститься пирогами, приготовленными в русской печи. На празднике можно будет приобрести сувениры от мастеров декоративно-прикладного творчества Томской области, разнообразные хлебобулочные изделия, свежие овощи, натуральный мед, мясную продукцию, колбасы местных производителей, молочную продукцию, яйца, дикоросы и разносолы.

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Когда и где: 14 сентября в селе Кожевниково

Время и стоимость билетов: 08.00, 2100 рублей

Аудитория: 0+

Поэтический вечер Евгения Сои

Евгений Соя — поэт и путешественник, один из первых и самых ярких представителей новой поэтической волны. Все его стихи — о любви, и он этим гордится.

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Когда и где: 15 сентября в ресторане «Цех № 10»

Время и стоимость билетов: 18.00, 600 рублей

Аудитория: 6+

Органный концерт

В лютеранской кирхе (Карташова, 28) открывается очередной цикл концертов духовной музыки. 15 сентября впервые в Томске целиком прозвучит кантата И.С.Баха №56 для баса и органа «С радостью понесу я свой крест».

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Когда и где: 15 сентября в лютеранской кирхе

Время и стоимость билетов: 15.00, 200 рублей

Аудитория: 6+

Астрономифы

Наблюдая на протяжении 25-минутного шоу за неторопливой семейной беседой мудрого Дедушки и любознательного Мальчика, вы станете очевидцем событий галактических масштабов.Фильм рассказывает о созвездиях осеннего неба, знакомит с яркими объектами этих созвездийи с героями греческой мифологии, имена которых увековечены на звёздном небе. Важное преимущество этого цифрового шоу — это анимированные полнокупольные модели (которыми пока ещё, к сожалению, может похвастаться не всякий производитель 3D-контента). С помощью прекрасной компьютерной графики и звука «Астрономифы» погрузят вас в захватывающую атмосферу познания, заставят навсегда влюбиться в звёздное небо.

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Когда и где: 15 сентября в Томском планетарии

Время и стоимость билетов: 13.00, 150 — 250 рублей

Аудитория: 6+

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