Афиша Томска.
Выходные: 14 и 15 сентября 2019 года
В эти выходные нас ждет премьера драмы «Щегол» по книге Донны Тартт, органный концерт в лютеранской кирхе, праздник хлеба в Кожевниково, гик-ярмарка и многое другое.
Подробности — в традиционной афише на выходные.
Гастроли Саратовского государственного академического театра драмы имени И.А. Слонова
Гости покажут томичам четыре спектакля, три для взрослой публики и один детский: «Бешеные деньги» Александра Островского, «Па-Де-Де» Татьяны Москвиной, «Карусель по господину Фрейду» Артура Шницлера и «Гонза и волшебные яблоки» Майи Береговой. Эти спектакли завоевали зрительское признание во многих городах России, а теперь и у томичей появилась возможность познакомиться с творчеством этого театра.
Когда и где: с 12 по 14 сентября в театре Драмы
Стоимость билетов: 250 — 700 рублей
Аудитория: 0+, 12+
Вербатим-спектакль «студентЫ»
Новый спектакль Томского ТЮЗа «студенТЫ» — вербатим. В нем у каждого из героев есть реальный прототип, и он рассказывал свою историю во время интервью артистам. На основе собранного материала Вячеслав Дурненков, известный в России драматург, написал пьесу.
Когда и где: 14 сентября в ТЮЗе
Время и стоимость билетов: 08.00, 300 — 600 рублей
Аудитория: 18+
Губернский детектив. Квест по выставке «Бричкин путь»
Участникам предстоит погрузиться в атмосферу настоящего детективного приключения — разгадать ряд интересных головоломок, пройти сложные задания, а также расследовать кражу купеческой брички.
Когда и где: 14 сентября в Первом музее славянской мифологии
Время и стоимость билетов: 13.00, 150 — 200 рублей
Аудитория: 12+
Драма «Щегол»
История юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.
В главных ролях: Энсел Элгорт, Николь Кидман, Оакс Фигли, Анайрин Барнард, Финн Вулфард, Сара Полсон, Люк Уилсон, Джеффри Райт, Эшли Каммингс, Дэнис О’Хэр
Когда и где: с 12 сентября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema
Аудитория: 16+
Geek-ярмарка от Con.версии
Являешься фанатом комиксов? Геймер со стажем? Не можешь жить без аниме и манги? Живёшь косплеем? Любишь k-pop и все, что с ним связано? Или, может, научная фантастика и фентези твой выбор? Всё, что относится к Geek-культуре, ты можешь встретить на ярмарке!
Когда и где: 15 сентября во Дворце зрелищ и спорта
Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный
Аудитория: 0+
Премьера южнокорейского фильма «Дефолт»
Финансовый триллер, основанный на реальных событиях, рассказывает историю бурной недели, ведущей к согласованию пакета мер между МВФ (Международный валютный фонд) и Южной Кореей, которые должны были спасти экономику страны в период финансового кризиса 1997 года
Фильм расскажет историю через нескольких персонажей. Одни из которых пытаются остановить кризис, а другие преследуют свои личные цели.
Когда и где: c 12 до 15 и с 19 по 22 сентября в «Аэлите»
Время и стоимость билетов: 19.00, 170 рублей
Аудитория: 18+
Праздник хлеба
Гости праздника окунутся в атмосферу старинного русского уклада. На праздничной сцене развернется масштабная культурная программа — выступят музыканты из Новосибирска, Томска и районов области. На протяжении всего праздника будут работать различные интерактивные площадки и мастер классы для гостей. Гости смогут угоститься пирогами, приготовленными в русской печи. На празднике можно будет приобрести сувениры от мастеров декоративно-прикладного творчества Томской области, разнообразные хлебобулочные изделия, свежие овощи, натуральный мед, мясную продукцию, колбасы местных производителей, молочную продукцию, яйца, дикоросы и разносолы.
Когда и где: 14 сентября в селе Кожевниково
Время и стоимость билетов: 08.00, 2100 рублей
Аудитория: 0+
Поэтический вечер Евгения Сои
Евгений Соя — поэт и путешественник, один из первых и самых ярких представителей новой поэтической волны. Все его стихи — о любви, и он этим гордится.
Когда и где: 15 сентября в ресторане «Цех № 10»
Время и стоимость билетов: 18.00, 600 рублей
Аудитория: 6+
Органный концерт
В лютеранской кирхе (Карташова, 28) открывается очередной цикл концертов духовной музыки. 15 сентября впервые в Томске целиком прозвучит кантата И.С.Баха №56 для баса и органа «С радостью понесу я свой крест».
Когда и где: 15 сентября в лютеранской кирхе
Время и стоимость билетов: 15.00, 200 рублей
Аудитория: 6+
Астрономифы
Наблюдая на протяжении 25-минутного шоу за неторопливой семейной беседой мудрого Дедушки и любознательного Мальчика, вы станете очевидцем событий галактических масштабов.Фильм рассказывает о созвездиях осеннего неба, знакомит с яркими объектами этих созвездийи с героями греческой мифологии, имена которых увековечены на звёздном небе. Важное преимущество этого цифрового шоу — это анимированные полнокупольные модели (которыми пока ещё, к сожалению, может похвастаться не всякий производитель 3D-контента). С помощью прекрасной компьютерной графики и звука «Астрономифы» погрузят вас в захватывающую атмосферу познания, заставят навсегда влюбиться в звёздное небо.
Когда и где: 15 сентября в Томском планетарии
Время и стоимость билетов: 13.00, 150 — 250 рублей
Аудитория: 6+