Афиша Томска. Ожидаемые мероприятия сентября — 2019

3 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В сентябре в Томске открывают сезон филармония и театры, в прокате появится новый фильм в жанре sci-fi, а в музейном саду пройдет джазовый опен-эйр.

Также в традиционной афише на месяц — поэтический вечер в баре, художественная выставка из Санкт-Петербурга, юбилейные «Виниловые танцы» и многое другое.

Спектакли

Первой премьерой Томского театра драмы в новом 169-м сезоне станет спектакль по новой пьесе культового российского автора Евгения Водолазкина. Этого петербургского романиста по праву называют «живым классиком». Его произведения переведены на десятки языков, а роман «Лавр» вошел в топ-10 лучших книг в мире о боге.

Пьеса «Микрополь» совсем свежая, она была закончена в конце мая. Пока все поклонники творчества Водолазкина еще только мечтают познакомиться с новым произведением, в Томской драме началась работа по постановке «Микрополя». Томичи станут первыми, кто увидит эту пьесу на театральной сцене.

Когда и где: 7 и 8 сентября в театре Драмы

Время и стоимость билетов: 18.30, 200 — 700 рублей

Аудитория: 18+

Гастроли Саратовского государственного академического театра драмы имени И.А. Слонова

Гости покажут томичам четыре спектакля, три для взрослой публики и один детский: «Бешеные деньги» Александра Островского, «Па-Де-Де» Татьяны Москвиной, «Карусель по господину Фрейду» Артура Шницлера и «Гонза и волшебные яблоки» Майи Береговой. Эти спектакли завоевали зрительское признание во многих городах России, а теперь и у томичей появилась возможность познакомиться с творчеством этого театра.

Когда и где: с 12 по 14 сентября в театре Драмы

Стоимость билетов: 250 — 700 рублей

Аудитория: 0+, 12+

Новый спектакль Томского ТЮЗа «студенТЫ» — вербатим. В нем у каждого из героев есть реальный прототип, и он рассказывал свою историю во время интервью артистам. На основе собранного материала Вячеслав Дурненков, известный в России драматург, написал пьесу.

Когда и где: 14 сентября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 08.00, 300 — 600 рублей

Аудитория: 18+

Популярная российская поэтесса Ах Астахова (Ирина Астахова) своими смыслами и манерой исполнения покорила слушателей всех возрастов. Сочетание легкости и жизненности лиричных строк с мелодичным, живым музыкальным сопровождением создают удивительную атмосферу на ее выступлениях.

Когда и где: 24 сентября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 19.00, 1000 — 2000 рублей

Аудитория: 0+

Что произойдет, если в одно время в одном месте встретятся люди, которые, ни при каких условиях, казалось бы, не могут оказаться рядом? Тем более, за одним столом…

Что будет, если на одной сцене «соединить» умопомрачительного красавца и утонченного эстета Виктора Логинов и самую «смешную» отечественную актрису Олесю Железняк? Что ждет зрителей, если к этой «странной» компании примкнет талантливый артист Сергей Серов?

Когда и где: 30 сентября в театре Драмы

Время и стоимость билетов: 19.00, 1000 — 2600 рублей

Аудитория: 18+

Концерты

Гвоздем программы станет гитарист из США Дэннис Рэй (Dennis Rea) со своим джаз-квартетом «TERRANE». Это слияние прогрессивного рока, традиционной музыки Центральной Азии и джазового авангарда. Музыканты выступят на одной сцене с легендарным джаз-оркестром «ТГУ-62». Томские музыканты сыграют лучшие произведения из своих программ 2018–2019 года. Вместе с джаз-оркестром выступит талантливая джаз-вокалистка Нина Кукарцева.

Когда и где: 7 сентября в саду краеведческого музея

Время и стоимость билетов: 19.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Евгений Казаков — заслуженный артист России, победитель международных и всероссийских фестивалей, актер Томского драматического театра, один из самых известных и любимых томских артистов. Евгений занят во многих томских спектаклях, но послушать, как он читает стихи, удается нечасто. 29 сентября такая возможность есть! Программа новая, большинство из стихотворений еще не звучало.

Когда и где: 29 сентября в Hall Bar

Время и стоимость билетов: 18.00, 250 — 400 рублей

Аудитория: 12+

В программе концерта музыка английских композиторов: Бриттена, Элгара, Уолтона, Воан-Уильямса, Макмиллана. Сочинения, которые признаны показать многогранность музыкальной Англии. Авторы музыки жили и творили в разные эпохи — конец XIX в., XX в. и современники. Академическое искусство («Вариации и фуга на тему Перселла», концерт для виолончели с оркестром, концерт для скрипки с оркестром) будет соседствовать с «Коронационным маршем» и фантазией на тему английской народной песни «Зеленые рукава».

Когда и где: 22 сентября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 400 — 1200 рублей

Аудитория: 12+

В основе программы Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) — контрапункты из одних их самых загадочных и фундаментальных «научных» произведений великого композитора — «Искусства фуги» и «Музыкального приношения», представленные в уникальных трактовках МАСМа (автор версий — Иван Бушуев), которым контрастируют возвышенно-духовные Хоральные прелюдии для органа и Трио-Соната. Кроме произведений великого Баха в программе звучит музыка его современников и старых мастеров барокко и эпохи арс нова: Франсуа Куперена, Тарквинио Мерулы, Гийома де Машо, Гийома Дюфаи и Иоанна Чиконии

Когда и где: 29 сентября в органном зале

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 600 рублей

Аудитория: 6+

В этом году коллектив представляет новую программу, посвященную творческому вкладу в песенное наследие ВИА «Синяя птица» создателей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных. В концерте прозвучат уже полюбившиеся вам хиты из золотого репертуара ансамбля, ставшие поистине народными, а также песни, прежде никогда не исполняемые в концертной программе.

Когда и где: 29 сентября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 700 — 1800 рублей

Аудитория: 12+

Кино

Триллер «Работа без авторства»

Молодой художник Курт Барнерт сбегает из Восточной Германии в Западную, чтобы учиться живописи и свободно работать. Но прошлое настигает его, когда в отце своей возлюбленной он узнает человека, ответственного за страшные преступления. Курт разоблачит его через свои картины, которые со временем станут манифестом целого поколения.

В главных ролях: Том Шиллинг, Себастьян Кох, Паула Бир, Саския Розендаль, Оливер Мазуччи, Ханно Коффлер, Каи Корс, Евгений Сидихин, Ульрике С. Чарре, Йорг Шютауф

Когда и где: с 5 сентября в «Киномаксе»

Аудитория: 18+

Фильм ужасов «Оно»

Проходит 27 лет после первой встречи ребят с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе.

В главных ролях: Билл Скарсгард, Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Финн Вулфард, Джек Дилан Грейзер, София Лиллис, Билл Хейдер, Джейк Вири, Джей Райан, Джейден Мартелл

Когда и где: с 5 сегодня в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Драма «Щегол»

История юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.

В главных ролях: Энсел Элгорт, Николь Кидман, Оакс Фигли, Анайрин Барнард, Финн Вулфард, Сара Полсон, Люк Уилсон, Джеффри Райт, Эшли Каммингс, Дэнис О’Хэр

Когда и где: с 12 сентября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 16+

Фэнтезийный мюзикл Yesterday

Еще месяц назад Джек был обычным неудачником. Теперь он суперзвезда, миллионы людей слушают его песни, билеты на концерты раскупаются за секунду. В чем секрет? Все просто. Джек — единственный человек в мире, кто помнит о существовании The Beatles.

Когда и где: с 19 сентября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 12+

Фантастика «К звёздам»

Инженер армейского корпуса путешествует по Галактике в поисках отца, который отправился на поиски внеземной цивилизации 20 лет назад и исчез.

В главных ролях: Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Лив Тайлер, Дональд Сазерленд, Рут Негга, Лорен Дин, Джон Ортис, Грег Брайк, Кимберли Элиз, Энн МакДэниелс

Когда и где: с 26 сентября в «Киномаксе», Kinopolis, Fакел и Goodwin Cinema

Аудитория: 16+

Выставки

Выставка посвящена жизни и творчеству представителей двух томских семей — Мако и Тюменцевых. В конце XIX — первой половине XX века они были хорошо известны в Томске, а некоторые из них обрели отечественную и европейскую известность. Впервые на одной выставочной площадке представлены работы всех художников семьи Мако, хранящиеся в разных музеях.

Также впервые посетители выставки смогут увидеть высокотехничные сибирские фотопейзажи Константина Гавриловича Тюменцева и другие интересные материалы из архива Елены Мако — Тюменцевой, хранящиеся в Томском областном краеведческом музее.

Где: в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 60 — 150 рублей

Аудитория: 6+

В экспозиции представлено 111 работ художников XVIII–XIX вв. Выставка уже побывала в Красноярске, Омске, Новосибирске. Теперь настала очередь томичей наслаждаться прекрасными видами столицы Российской империи.

Когда и где: до 29 сентября в художественном музее

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 0+

Общество

Хэдлайнером юбилейных X «Виниловых танцев» станет Karina Saakyan (Belgorod, RU). Еще один гость — музыкант из Кемерово Lazyman и ЗОВ (Smart/Wjr/Katan).

Когда и где: 7 сентября в пространстве Flat

Время и стоимость билетов: 23.00, 350 рублей

Аудитория: 18+

Откроется праздник в 12.00 на Воскресенской горе. Праздничная программа продолжится на Новособорной площади выступлениями творческих коллективов города и вузов, затем будет концерт известной российской музыкальной группы — ВИА «Ариэль». Популярные песни исполнит шоу-группа «Доктор Ватсон».

Вечернюю программу праздника на площадке в Лагерном саду в 19.30 откроет томская кавер-группа «СНОК», после чего концерт продолжится выступлением российской поп-певицы Мари Краймбрери. В завершение праздника томичи смогут послушать песни в исполнении популярного российского музыканта Александра Маршала. В 22.45 концерт завершится праздничным фейерверком.

Когда и где: 7 — 8 сентября на разных площадках города

Время: открытие в 12.00 на Воскресенской горе

Аудитория: 0+

Фестиваль будет проходить с 12:00 до 18:00 в зоне исторических зданий на улице Дзержинского от переулка Нечевский до Преображенского сквера. Музей истории Томска представит гостям фестиваля выставку «Профессорская слобода»: история, люди, события», рассказывающая об историях и легендах домов и людей, проживавших в них в конце XIX — начале XX века. А в 12.00 для всех желающих состоится экскурсия по слободе — «Деревянное кружево Томска», рассказывающая об истории и особенностях резных томских окон.

Когда: 8 сентября

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Участникам предстоит погрузиться в атмосферу настоящего детективного приключения — разгадать ряд интересных головоломок, пройти сложные задания, а также расследовать кражу купеческой брички.

Когда и где: 14 сентября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 13.00, 150 — 200 рублей

Аудитория: 12+

Являешься фанатом комиксов? Геймер со стажем? Не можешь жить без аниме и манги? Живёшь косплеем? Любишь k-pop и все, что с ним связано? Или, может, научная фантастика и фентези твой выбор? Всё, что относится к Geek-культуре, ты можешь встретить на ярмарке!

Когда и где: 15 сентября во Дворце зрелищ и спорта

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Участие в празднике могут принять любые собаки, любых возрастов и любых размеров. Главное условие — собака не должна принадлежать ни к одной из известных пород. И второе важное условие — своевременная вакцинация с соответствующей отметкой в ветеринарном паспорте.

Когда и где: 29 сентября в Михайловской роще

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный для зрителей

Аудитория: 0+

На встрече «Введение в психологию семейных отношений» слушатели узнают об эволюции брака и семьи в истории человечества. Почему так важно говорить о семье в целом, а не только о ее отдельных членах? Почему нежность и агрессия в семейной жизни идут рука об руку? Это и многое другое можно обсудить на встрече с психологом центра «Семья» в рамках проекта «Академия счастливой семьи».

Когда и где: 30 сентября в коворкинге «Точка кипения»

Время и стоимость билетов: 19.00, вход свободный

Аудитория: 18+

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