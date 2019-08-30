Афиша Томска.

Выходные: 31 августа и 1 сентября 2019 года

30 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Начало осени Томск встречает фестивалями. Нас ждет фестиваль городских ресторанов «ЕСТЬ!», экофестиваль Green day и даже фестиваль дружбы, посвященный соцсетям и онлайн-общению.

Кроме того, номерная вечеринка «Кедросаунд», новая выставка в краеведческом музее и, конечно, мероприятия в честь Дня знаний. Подробности — в афише на выходные.

Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

Лаборатория «Наш город+» включает в себя обучающую программу — семинары, вебинары, мастер-классы от специа­листов форма­тов форум-театра, профес­сионалов докумен­таль­ного и иммерсивного театра.

Через современные музейно-театральные фор­маты организаторы хотят соединить про­странст­ва му­зея, театра и города. Платформой для ком­муни­ка­ции станут коллекции и документы Томского об­ласт­ного краеведческого музея, представля­ющие собой воплощение истории города, ее ключевых трендов.

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Когда и где: с 30 августа по 2 сентября в кареведческом музее

Время и стоимость билетов: вход свободный по предварительной регистрации

Аудитория: 18+

Кедросаунд пати 20

Теплая танцевальная музыка со всего света и душевные танцы в последний день лета. Начнется вечер расслабленными танцами на улице на веранде бара. Затем участники переместятся внутрь, чтобы продолжить веселье до глубокой ночи.

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Когда и где: 31 августа в Hall Bar

Время и стоимость билетов: 20.00, 250 — 350 рублей

Аудитория: 18+

Презентация нового альбома проекта «Звезды»

Декадентский музыкальный проект «Звезды» возвращается с новым релизом, который станет первой частью большого альбома-трилогии. 31 августа во FLAT — презентация «Мистического альбома».

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Когда и где: 31 августа в культурном пространстве FLAT

Время и стоимость билетов: 20.00. 200 — 300 рублей

Аудитория: 18+

Второй фестиваль дружбы «Дай пять!»

Фестиваль, посвященный соцсетям и онлайн-общению, проводит благотворительный Фонд «Меркурия». В программе мастер-классы от томских блогеров, соревнования по киберспорту, огромная стена офлайн-лайков, мастер-класс «Письмо самому себе в офлайн-директ» и многое другое.

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Когда и где: 31 августа на площади Ново-Соборной

Время и стоимость билетов: 12.00 — 15.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Фестиваль городских ресторанов «ЕСТЬ!»

В течение двух дней его посетители смогут попробовать на фудкорте блюда от популярных ресторанов, кондитерских, баров и кофеен Томска. Фестиваль соберет шеф-поваров самых интересных заведений города, чтобы томичи могли познакомиться с местной кухней, заглянуть за ее кулисы, узнать секреты мастеров и научиться чему-то самим на мастер-классах от профессионалов.

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Когда и где: 30 — 31 августа на парковке перед ТРЦ «Изумрудный город»

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Экофестиваль Green day

«Green day» — это фестиваль, посвященный вопросам экологичной и здоровой жизни в городе. В программе лекции и мастер-классы, йога и кинопоказ, приём ненужной одежды, раздельный сбор мусора, батареек и макулатуры, теплое музыкальное сопровождение, аукцион и розыгрыши.

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Когда и где: 31 августа в микрорайоне «Радонежский»

Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Выставка «#СибирьМонАмур. Наследие семей Мако и Тюменцевых»

Выставка посвящена жизни и творчеству представителей двух томских семей — Мако и Тюменцевых. В конце XIX — первой половине XX века они были хорошо известны в Томске, а некоторые из них обрели отечественную и европейскую известность. Впервые на одной выставочной площадке представлены работы всех художников семьи Мако, хранящиеся в разных музеях.

Также впервые посетители выставки смогут увидеть высокотехничные сибирские фотопейзажи Константина Гавриловича Тюменцева и другие интересные материалы из архива Елены Мако — Тюменцевой, хранящиеся в Томском областном краеведческом музее.

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Где: в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 60 — 150 рублей

Аудитория: 6+

Авторский мастер-класс «Роспись пряников к 1 сентября»

На мастер-классе вы научитесь расписывать пряники в форме цветов, листьев и сов под руководством мастера Татьяны Войновой.

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Когда и где: 31 августа в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 14.00, 350 рублей

Аудитория: 6+

Семейный квест «Калейдоскоп знаний»

В честь дня знаний «Точка гравитации» приглашает школьников и их родителей пополнить свои знания в области математики и физики, а также весело и познавательно начать новый учебный год. Все желающие смогут пройти интерактивный квест и получить сертификат от музея.

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Когда и где: 1 сентября в музее «Точка гравитации»

Время и стоимость билетов: 14.00, 16.00, 200 — 300 рублей

Аудитория: 0+

Спектакль «Двое на качелях»

Пьеса знаменитого американского драматурга Уильяма Гибсона остроумная, полная очарования и сострадания. Написанная в 50-е годы XX века, она имеет долгий и постоянный успех на сцене.

История, которая рассказывается в ней, могла произойти в любом большом городе. Но мы встречаемся с героями в Нью-Йорке. Танцовщица Гитель и адвокат Джерри неожиданно становятся близкими людьми. Случайная встреча перевернула их скудную, лишенную тепла жизнь. Они начинают нелегкий путь строительства отношений: от простого человеческого внимания — к жалости, от восхищения — к любви, которой так недоставало этому мужчине и этой женщине. Джерри хочет подняться с помощью Гитель. Она верит ему, поддерживает. Их отношения не выглядят интрижкой. Но только качели-то у них разные. Лицом к лицу встречаются они лишь на мгновения… Но и это — подарок судьбы. Они помогли друг другу выжить, поверить в себя. И все же, не прошли ли они мимо чуда любви?

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Когда и где: 1 сентября в театре Драмы

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 рублей

Аудитория: 16+

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