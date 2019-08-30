Афиша Томска.
Выходные: 31 августа и 1 сентября 2019 года
Начало осени Томск встречает фестивалями. Нас ждет фестиваль городских ресторанов «ЕСТЬ!», экофестиваль Green day и даже фестиваль дружбы, посвященный соцсетям и онлайн-общению.
Кроме того, номерная вечеринка «Кедросаунд», новая выставка в краеведческом музее и, конечно, мероприятия в честь Дня знаний. Подробности — в афише на выходные.
Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»
Лаборатория «Наш город+» включает в себя обучающую программу — семинары, вебинары, мастер-классы от специалистов форматов форум-театра, профессионалов документального и иммерсивного театра.
Через современные музейно-театральные форматы организаторы хотят соединить пространства музея, театра и города. Платформой для коммуникации станут коллекции и документы Томского областного краеведческого музея, представляющие собой воплощение истории города, ее ключевых трендов.
Когда и где: с 30 августа по 2 сентября в кареведческом музее
Время и стоимость билетов: вход свободный по предварительной регистрации
Аудитория: 18+
Кедросаунд пати 20
Теплая танцевальная музыка со всего света и душевные танцы в последний день лета. Начнется вечер расслабленными танцами на улице на веранде бара. Затем участники переместятся внутрь, чтобы продолжить веселье до глубокой ночи.
Когда и где: 31 августа в Hall Bar
Время и стоимость билетов: 20.00, 250 — 350 рублей
Аудитория: 18+
Презентация нового альбома проекта «Звезды»
Декадентский музыкальный проект «Звезды» возвращается с новым релизом, который станет первой частью большого альбома-трилогии. 31 августа во FLAT — презентация «Мистического альбома».
Когда и где: 31 августа в культурном пространстве FLAT
Время и стоимость билетов: 20.00. 200 — 300 рублей
Аудитория: 18+
Второй фестиваль дружбы «Дай пять!»
Фестиваль, посвященный соцсетям и онлайн-общению, проводит благотворительный Фонд «Меркурия». В программе мастер-классы от томских блогеров, соревнования по киберспорту, огромная стена офлайн-лайков, мастер-класс «Письмо самому себе в офлайн-директ» и многое другое.
Когда и где: 31 августа на площади Ново-Соборной
Время и стоимость билетов: 12.00 — 15.00, вход свободный
Аудитория: 0+
Фестиваль городских ресторанов «ЕСТЬ!»
В течение двух дней его посетители смогут попробовать на фудкорте блюда от популярных ресторанов, кондитерских, баров и кофеен Томска. Фестиваль соберет шеф-поваров самых интересных заведений города, чтобы томичи могли познакомиться с местной кухней, заглянуть за ее кулисы, узнать секреты мастеров и научиться чему-то самим на мастер-классах от профессионалов.
Когда и где: 30 — 31 августа на парковке перед ТРЦ «Изумрудный город»
Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный
Аудитория: 0+
Экофестиваль Green day
«Green day» — это фестиваль, посвященный вопросам экологичной и здоровой жизни в городе. В программе лекции и мастер-классы, йога и кинопоказ, приём ненужной одежды, раздельный сбор мусора, батареек и макулатуры, теплое музыкальное сопровождение, аукцион и розыгрыши.
Когда и где: 31 августа в микрорайоне «Радонежский»
Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный
Аудитория: 0+
Выставка «#СибирьМонАмур. Наследие семей Мако и Тюменцевых»
Выставка посвящена жизни и творчеству представителей двух томских семей — Мако и Тюменцевых. В конце XIX — первой половине XX века они были хорошо известны в Томске, а некоторые из них обрели отечественную и европейскую известность. Впервые на одной выставочной площадке представлены работы всех художников семьи Мако, хранящиеся в разных музеях.
Также впервые посетители выставки смогут увидеть высокотехничные сибирские фотопейзажи Константина Гавриловича Тюменцева и другие интересные материалы из архива Елены Мако — Тюменцевой, хранящиеся в Томском областном краеведческом музее.
Где: в краеведческом музее
Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 60 — 150 рублей
Аудитория: 6+
Авторский мастер-класс «Роспись пряников к 1 сентября»
На мастер-классе вы научитесь расписывать пряники в форме цветов, листьев и сов под руководством мастера Татьяны Войновой.
Когда и где: 31 августа в Первом музее славянской мифологии
Время и стоимость билетов: 14.00, 350 рублей
Аудитория: 6+
Семейный квест «Калейдоскоп знаний»
В честь дня знаний «Точка гравитации» приглашает школьников и их родителей пополнить свои знания в области математики и физики, а также весело и познавательно начать новый учебный год. Все желающие смогут пройти интерактивный квест и получить сертификат от музея.
Когда и где: 1 сентября в музее «Точка гравитации»
Время и стоимость билетов: 14.00, 16.00, 200 — 300 рублей
Аудитория: 0+
Спектакль «Двое на качелях»
Пьеса знаменитого американского драматурга Уильяма Гибсона остроумная, полная очарования и сострадания. Написанная в 50-е годы XX века, она имеет долгий и постоянный успех на сцене.
История, которая рассказывается в ней, могла произойти в любом большом городе. Но мы встречаемся с героями в Нью-Йорке. Танцовщица Гитель и адвокат Джерри неожиданно становятся близкими людьми. Случайная встреча перевернула их скудную, лишенную тепла жизнь. Они начинают нелегкий путь строительства отношений: от простого человеческого внимания — к жалости, от восхищения — к любви, которой так недоставало этому мужчине и этой женщине. Джерри хочет подняться с помощью Гитель. Она верит ему, поддерживает. Их отношения не выглядят интрижкой. Но только качели-то у них разные. Лицом к лицу встречаются они лишь на мгновения… Но и это — подарок судьбы. Они помогли друг другу выжить, поверить в себя. И все же, не прошли ли они мимо чуда любви?
Когда и где: 1 сентября в театре Драмы
Время и стоимость билетов: 18.00, 300 рублей
Аудитория: 16+