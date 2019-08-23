Афиша Томска.

Выходные: 24 и 25 августа 2019 года

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2019 // Фото: Pexels.com

Фестиваль кукольных театров, открытый поэтический турнир, ночь в кино и Open air «Веселые лесные друзья» — это и многое другое ждет нас в ближайшие выходные.

Еще больше кинофильмов, концертов, выставок и спектаклей — в Афише «Томского Обзора».

Кино open air в музейном саду

Вас ждут мастер-классы, презентации, показ фильмов, викторина, фотосессия, и даже съемки настоящего кино с режиссером Романом Дваладзе.

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Когда и где: 23 августа в саду краеведческого музея

Время и стоимость билетов: 19.00, 100 рублей

Аудитория: 18+

III международный фестиваль «Сказочный балаганчик Скомороха»

В фестивале примут участие 10 профессиональных театров из разных уголков России и зарубежья. В этом году, помимо показа спектаклей для детей и презентации социально-культурных проектов, впервые будет представлена театрально-образовательная программа, в которую войдут семинары, читки пьес, круглые столы с участием ведущих театральных специалистов России.

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Когда и где: до 25 августа в театре «Скоморох» и парке «Околица»

Аудитория: 0+

Боевик «Падение ангела»

На президента США совершено покушение, главный обвиняемый — верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.»

В главных ролях: Джерард Батлер, Морган Фриман, Пайпер Перабо, Джада Пинкетт Смит, Ник Нолти, Лэнс Реддик, Дэнни Хьюстон, Майкл Лэндис, Тим Блейк Нельсон, Крис Браунинг

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Когда и где: с 21 августа в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Выставка Алексея Мякишева «Колодозеро»

Фотограф Алексей Мякишев сотрудничает с российскими и зарубежными изданиями, среди которых «Русский Newsweek», «Коммерсант», «Helsingin Sanomat», «APU», «Talouselama», «Aftenposten» и многие другие. Русская провинция в его изображении — это необыкновенно настоящие, живые люди без глянцево-постановочной фальши и наигранности.

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Когда и где: до 6 сентября в СФ ГЦСИ

Время и стоимость билетов: 11.00 — 18.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Праздник топора — 2019

Зрителей ждут конкурсы мастеров, фестиваль кукольных театров и многое другое. Новинки этого года — конкурс баянистов и поэтический турнир.

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Когда и где: до 25 августа в парке «Околица»

Время и стоимость билетов: 09.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Открытый областной поэтический турнир «Западно-Сибирский соловей — 2019»

Турнир пройдет в несколько туров на выбывание. В первом туре у каждого поэта будет только 3 минуты, чтобы показать свои лучшие произведения. С каждым туром время для презентации стихотворений будет увеличиваться ровно на 1 минуту.

Конкурсантов оценит жюри, состоящее из членов Союза писателей России — Олега Кислицкого, Николая Игнатенко, Ольги Комаровой, Александра Панова, Юрия Татаренко.

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Когда и где: 24 августа в парке «Околица»

Время и стоимость билетов: 14.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Акция «Ночь кино — 2019»

В 20.00 взрослые с детьми приглашаются на просмотр семейного художественного фильма-сказки «Домовой». В 21.45 стартует российско-сербский военно-драматический боевик «Балканский рубеж», а в 23.15 зрителей ждет комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел».

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Когда и где: 24 августа в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 20.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Open air «Веселые лесные друзья — 2019»

Будем много танцевать и веселиться, гулять по лесу и купаться в озере, встречать рассветы и закаты на берегу, а ночи — на танцполе. Соединяться с музыкой и природой.

Сидеть у костра и залипать в звёздное небо, общаться и узнавать, играть и смеяться, кататься на лодочке. Мечтать. Наслаждаться каждым моментом.

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Когда и где: 23 — 25 августа на базе отдыха «Красный Восток»

Стоимость билетов: 400 — 500 рублей

Аудитория: 18+

Открытие выставки «#СибирьМонАмур. Наследие семей Мако и Тюменцевых»

Выставка посвящена жизни и творчеству представителей двух томских семей — Мако и Тюменцевых. В конце XIX — 1-й половине XX века они были хорошо известны в Томске, а некоторые из них обрели отечественную и европейскую известность. Впервые на одной выставочной площадке представлены работы всех художников семьи Мако, хранящиеся в разных музеях.

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Когда и где: с 24 августа в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 60 — 150 рублей

Аудитория: 6+

Вечеринка «Скоро будут танцы! Рок vs блюз»

Рок, рок-н-ролл, джаз, блюз, альтернатива и другие музыкальные стили в одной вечеринке. Приветствуются соответствующие образы: кожаная куртка, перчатки, рваные джинсы или, наоборот, платье в горошек и красная помада. За самый подчёркивающий стиль образ — приз.

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Когда и где: 24 августа в баре Prобка

Время и стоимость билетов: 21.00, 100 — 200 рублей

Аудитория: 18+

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