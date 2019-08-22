Праздник топора — 2019. Полная программа
В парке «Околица» под Томском в эти выходные проходит традиционный Праздник топора.
Еще во вторник начали готовить конкурсные работы мастера-ремесленники: резчики по дереву, кузнецы, гончары. А программа для гостей начнется в пятницу. Мы составили подробный и удобный гид по празднику: как доехать до «Околицы», что посмотреть, чем заняться.
23 августа (пятница)
09:00 — 20:00
Выставка-ярмарка «Город мастеров»
16:00 — 17:00
Торжественное открытие Международного фестиваля гармонистов «Околица»
18:30-19:30
Конкурс по скоростной резке «Speed carving»
19:30 — 21:00
Концертная программа Ярослава Сумишевского
24 августа (суббота)
10:00 — 19:00
Работа национальных подворий:
- «Селькупская деревня»
- «Татарское подворье»
- «Китайский двор»
- «Мордовское подворье»
- «Белорусское подворье»
- «Киргизское подворье»
- «Узбекское подворье»
- «Казахское подворье»
- «Подворье казаков»
09:00 — 20:00
Выставка-ярмарка «Город мастеров»
Центральная сцена
11:00 — 11:40
Торжественная церемония открытия фестиваля
11:40 — 12:40
Концертная программа с участием лауреатов Губернаторского фестиваля народного творчества
13:00 — 16:00
Гастрономический турнир «На топорах»
16:00 — 17:00
Концертные программы творческих делегаций из муниципальных образований Томской области
18:30-19:00
Концертные номера лауреатов Губернаторского фестиваля народного творчества
19:00-21:00
Концертная программа народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского Государственного академического театра «Русская песня»
Площадка «Театральная»
12:00 — 18:00
Фестивальный просмотр спектаклей II Межрегионального фестиваля кукольных театров и театров для детей «Сказочный балаганчик «Скомороха», игровые программы, мастер-классы участников
Площадка Томского района
10:00 — 12:00
Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района
12:00 — 13:00
Концертные выступления участников Международного фестиваля гармонистов «Околица» и народное караоке с Валерием Семиным
13:00-14:00
Концерт ансамбля песни и танца «Сибирские зори» (г. Новосибирск)
14:00 — 17:00
Областной открытый поэтический турнир «Западно-сибирский соловей»
17:00 — 19:00
Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района
Площадка «Конкурс берестянщиков»
12:00 — 13:00
Концертные выступления участников Международного фестиваля гармонистов «Околица»
13:30 — 14:30
Выступление Народного коллектива, Лауреата Премии Геннадия Заволокина фольклорного ансамбля «Красота» (г. Новосибирск)
14:30 — 15:30
Концертные выступления участников Международного фестиваля гармонистов «Околица»
Площадка «Конкурс кузнецов»
12:00 — 15:30
Концертные выступления участников Международного фестиваля гармонистов «Околица»
25 августа (воскресенье)
10:00 — 18:00
Работа национальных подворий:
- «Селькупская деревня»
- «Татарское подворье»
- «Китайский двор»
- «Мордовское подворье»
- «Белорусское подворье»
- «Киргизское подворье»
- «Узбекское подворье»
- «Казахское подворье»
- «Подворье казаков»
09:00 — 20:00
Выставка-ярмарка «Город мастеров»
Центральная сцена
10:00 — 11:30
Концертные программы творческих делегаций из муниципальных образований Томской области
11:30 — 12:30
Генеральная репетиция концертной программы «Баян собирает друзей!»
12:30 — 13:30
Выступления национально-культурных центров и автономий Томской области и ведущих творческих коллективов Томска
15:30 — 18:00
Концертная программа «Баян собирает друзей!» (участники Международного фестиваля гармонистов «Околица», Заслуженный артист РФ Валерий Сёмин)
18:00 — 19:00
Тожественное закрытие. Церемония награждения участников и победителей плотницкого конкурса Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора»
Площадка «Театральная»
11:00 — 18.00
Фестивальный просмотр спектаклей, игровые программы, мастер-классы участников межрегионального фестиваля кукольных театров и театров для детей
Площадка Томского района
11:00 — 13:00
Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района
13:00 — 15:30
Кулинарное шоу «Каша из топора». Конкурс на самую вкусную кашу из топора и самый оригинальный рецепт. Участники — команды из муниципальных образований Томской области
15:30 — 16:30
Концертная программа творческих коллективов города Томска
16:30-19:30
Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района и г. Томска
Схема автомобильного движения и парковок