Праздник топора — 2019. Полная программа

22 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В парке «Околица» под Томском в эти выходные проходит традиционный Праздник топора.

Еще во вторник начали готовить конкурсные работы мастера-ремесленники: резчики по дереву, кузнецы, гончары. А программа для гостей начнется в пятницу. Мы составили подробный и удобный гид по празднику: как доехать до «Околицы», что посмотреть, чем заняться.

23 августа (пятница)

09:00 — 20:00

Выставка-ярмарка «Город мастеров»

16:00 — 17:00

Торжественное открытие Международного фестиваля гармонистов «Околица»

18:30-19:30

Конкурс по скоростной резке «Speed carving»

19:30 — 21:00

Концертная программа Ярослава Сумишевского

24 августа (суббота)

10:00 — 19:00

Работа национальных подворий:

«Селькупская деревня»

«Татарское подворье»

«Китайский двор»

«Мордовское подворье»

«Белорусское подворье»

«Киргизское подворье»

«Узбекское подворье»

«Казахское подворье»

«Подворье казаков»

09:00 — 20:00

Выставка-ярмарка «Город мастеров»

Центральная сцена

11:00 — 11:40

Торжественная церемония открытия фестиваля

11:40 — 12:40

Концертная программа с участием лауреатов Губернаторского фестиваля народного творчества

13:00 — 16:00

Гастрономический турнир «На топорах»

16:00 — 17:00

Концертные программы творческих делегаций из муниципальных образований Томской области

18:30-19:00

Концертные номера лауреатов Губернаторского фестиваля народного творчества

19:00-21:00

Концертная программа народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского Государственного академического театра «Русская песня»

Площадка «Театральная»

12:00 — 18:00

Фестивальный просмотр спектаклей II Межрегионального фестиваля кукольных театров и театров для детей «Сказочный балаганчик «Скомороха», игровые программы, мастер-классы участников

Площадка Томского района

10:00 — 12:00

Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района

12:00 — 13:00

Концертные выступления участников Международного фестиваля гармонистов «Околица» и народное караоке с Валерием Семиным

13:00-14:00

Концерт ансамбля песни и танца «Сибирские зори» (г. Новосибирск)

14:00 — 17:00

Областной открытый поэтический турнир «Западно-сибирский соловей»

17:00 — 19:00

Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района

Площадка «Конкурс берестянщиков»

12:00 — 13:00

Концертные выступления участников Международного фестиваля гармонистов «Околица»

13:30 — 14:30

Выступление Народного коллектива, Лауреата Премии Геннадия Заволокина фольклорного ансамбля «Красота» (г. Новосибирск)

14:30 — 15:30

Концертные выступления участников Международного фестиваля гармонистов «Околица»

Площадка «Конкурс кузнецов»

12:00 — 15:30

Концертные выступления участников Международного фестиваля гармонистов «Околица»

25 августа (воскресенье)

10:00 — 18:00

Работа национальных подворий:

«Селькупская деревня»

«Татарское подворье»

«Китайский двор»

«Мордовское подворье»

«Белорусское подворье»

«Киргизское подворье»

«Узбекское подворье»

«Казахское подворье»

«Подворье казаков»

09:00 — 20:00

Выставка-ярмарка «Город мастеров»

Центральная сцена

10:00 — 11:30

Концертные программы творческих делегаций из муниципальных образований Томской области

11:30 — 12:30

Генеральная репетиция концертной программы «Баян собирает друзей!»

12:30 — 13:30

Выступления национально-культурных центров и автономий Томской области и ведущих творческих коллективов Томска

15:30 — 18:00

Концертная программа «Баян собирает друзей!» (участники Международного фестиваля гармонистов «Околица», Заслуженный артист РФ Валерий Сёмин)

18:00 — 19:00

Тожественное закрытие. Церемония награждения участников и победителей плотницкого конкурса Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора»

Площадка «Театральная»

11:00 — 18.00

Фестивальный просмотр спектаклей, игровые программы, мастер-классы участников межрегионального фестиваля кукольных театров и театров для детей

Площадка Томского района

11:00 — 13:00

Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района

13:00 — 15:30

Кулинарное шоу «Каша из топора». Конкурс на самую вкусную кашу из топора и самый оригинальный рецепт. Участники — команды из муниципальных образований Томской области

15:30 — 16:30

Концертная программа творческих коллективов города Томска

16:30-19:30

Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района и г. Томска

Схема автомобильного движения и парковок

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