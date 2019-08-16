Афиша Томска.
Выходные: 17 и 18 августа 2019 года
В эти выходные в Томске можно проверить свои знания о здоровье на акции «Медицинская лабораторная», сплясать лезгинку на городском фестивале танца и наесться меда на медовой ярмарке.
Эти и другие мероприятия — в традиционной афише на субботу и воскресенье.
Коллектив Strangelet Ensemble feat. Евгений Курсков
Strangelet Ensemble исследует возможности стилистически не ограниченной спонтанной импровизации. Суммарный исполнительский опыт участников ансамбля простирается от пост-рока до современной академической музыки и от IDM до фри-джаза, и весь накопленный ими багаж так или иначе находит отражение в совместном импровизационном процессе.
Евгений Курсков известен прежде всего как фотограф, но в последнее время также работает как VJ — в этом качестве он знаком томской публике по недавним выступлениям ветеранов кемеровской электроники Inorganic Blossoming. Этот концерт станет уже четвёртым по счёту сотрудничеством Strangelet Ensemble с Евгением.
Когда и где: 17 августа в пространстве FLAT
Время и стоимость билетов: 21.00, 300 рублей
Аудитория: 18+
Видео спектакля «История одной куклы» Владимира Захарова
Место действия — кафе, где за бокалом вина погружённый в свои мысли кукольник начинает мечтать. Прекрасная музыка и вся атмосфера кафе делает мечты реальностью... Спектакль создавался для всех, но, как оказалось, взрослых трогает больше.
Когда и где: 17 августа в театре «2+ку»
Время и стоимость билетов: 18.00. 100 — 500 рублей
Аудитория: 12+
Научно-популярная акция «Медицинская лабораторная»
На викторине участникам предстоит разобраться с мифами о еде и ответить на вопросы, связанные с болезнями и лечением. Победителей ждут памятные призы. Необходима предварительная регистрация!
Когда и где: 17 августа в технопарке «Кванториум»
Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный
Аудитория: 6+
Международный кинофестиваль
Организаторы и создатели международного кинофестиваля «Одна страна — Один фильм» и проекта «Better World Project» — «Изменим МИР к лучшему»: Винсент Шабрийа (Франция) и Шуцин Хуан (Тайвань) с 15 по 18 августа они посетят со своей программой Томск, проведут мастер-классы и «кино-мастерские», покажут короткометражные фильмы на иностранных языках.
Когда и где: 16, 17 и 18 августа в школе «Вирутозы»
Стоимость билетов: вход свободный
Аудитория: 6+
Ярмарка «Медовый спас»
Помимо гречишного, лугового, липового и цветочного меда, на ее рядах посетителям будут предложены продукты пчеловодства, напитки и кондитерские изделия.
На ярмарке будет возможность купить мед из медогонки, поучаствовать в мастер-классе по откачке меда, а также приобрести ложки для меда и уникальную тару в виде бочонков и деревянных фигурок.
Когда и где: 17 августа на Областном рынке
Время и стоимость билетов: 09.00, вход свободный
Аудитория: 0+
Выставка «Сальвадор Дали. Сюрреализм — это я»
Масштабная выставка Сальвадора Дали «Сюрреализм — это Я» представляет оригиналы работ, стеклянные скульптуры и «ожившие полотна» величайшего гения XX века.
Томичи смогут посетить уникальную для России экспозицию — впервые подлинники Дали и мультимедийные технологии представлены вместе. Это настоящее погружение в сюрреализм, мир аллюзий и парадоксальных форм.
Когда и где: до 6 октября в художественном музее
Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 250 — 350 рублей
Аудитория: 12+
Экскурсия по особняку золотопромышленника Асташева
В 1842 году Иван Асташев построил в Томске особняк, чуть позже появился весь комплекс — усадьба, конторы, конюшня. Сейчас в этом здании находится Томский областной краеведческий музей. Евгения Гоппе, старший научный сотрудник музея, проведёт по самым тайным местам усадьбы и расскажет секреты дома.
Когда и где: 17 августа в краеведческом музее
Время и стоимость билетов: 12,00, 15.00, вход свободный
Аудитория: 12+
Драма «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»
Многие люди мечтают о мировой славе и признании, но лишь единицы знают, какую цену за это придется заплатить. Когда подробности частной жизни мегапопулярной телезвезды становятся достоянием общественности, его карьера и дальнейшая судьба претерпевают драматические изменения. Ведь то, что дозволено обычным людям — непозволительная роскошь для наших кумиров…
В главных ролях: Кит Харингтон, Натали Портман, Эмили Хэмпшир, Белла Торн, Джейкоб Тремблей, Сара Гадон, Кэти Бейтс, Джаред Кисо, Тэнди Ньютон, Сьюзен Сарандон, Сэм Тейлор Бак
Когда и где: с 15 августа в «Киномаксе»
Аудитория: 18+
Загородная экскурсия «Село Коларово — Синий утёс»
Коларово — старинное русское село, расположенное на правом берегу реки Томи. Достопримечательностью села является Спасский храм, в котором несколько веков хранилась чудотворная икона Спаса Нерукотворного. Неподалёку от села находится Синий утёс — уникальный памятник природы.
Когда и где: 18 августа от Театра драмы
Время и стоимость билетов: 15.00, 650 рублей
Аудитория: 12+
Выставка Алексея Мякишева «Колодозеро»
Фотограф Алексей Мякишев сотрудничает с российскими и зарубежными изданиями, среди которых «Русский Newsweek», «Коммерсант», «Helsingin Sanomat», «APU», «Talouselama», «Aftenposten» и многие другие. Русская провинция в его изображении — это необыкновенно настоящие, живые люди без глянцево-постановочной фальши и наигранности.
Когда и где: с 16 августа в Сибирском филиале РОСИЗО-ГЦСИ
Время и стоимость билетов: 11.00 — 18.00, вход свободный
Аудитория: 12+
II городской фестиваль «Мир танца. City»
В программе фестиваля бесплатных танцевальных мастер-классов от топовых студий нашего города, пятичасовой танцевальный концерт на главной сцене, кавер-группа MEGAMIX, 8 танцевальных площадок, 2 детские площадки, воздушные гимнасты, подарки от партнёров фестиваля.
Когда и где: 18 августа в Городском саду
Время и стоимость билетов: 13.00, вход свободный
Аудитория: 0+