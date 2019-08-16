Афиша Томска.

Выходные: 17 и 18 августа 2019 года

В эти выходные в Томске можно проверить свои знания о здоровье на акции «Медицинская лабораторная», сплясать лезгинку на городском фестивале танца и наесться меда на медовой ярмарке.

Эти и другие мероприятия — в традиционной афише на субботу и воскресенье.

Коллектив Strangelet Ensemble feat. Евгений Курсков

Strangelet Ensemble исследует возможности стилистически не ограниченной спонтанной импровизации. Суммарный исполнительский опыт участников ансамбля простирается от пост-рока до современной академической музыки и от IDM до фри-джаза, и весь накопленный ими багаж так или иначе находит отражение в совместном импровизационном процессе.

Евгений Курсков известен прежде всего как фотограф, но в последнее время также работает как VJ — в этом качестве он знаком томской публике по недавним выступлениям ветеранов кемеровской электроники Inorganic Blossoming. Этот концерт станет уже четвёртым по счёту сотрудничеством Strangelet Ensemble с Евгением.

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Когда и где: 17 августа в пространстве FLAT

Время и стоимость билетов: 21.00, 300 рублей

Аудитория: 18+

Видео спектакля «История одной куклы» Владимира Захарова

Место действия — кафе, где за бокалом вина погружённый в свои мысли кукольник начинает мечтать. Прекрасная музыка и вся атмосфера кафе делает мечты реальностью... Спектакль создавался для всех, но, как оказалось, взрослых трогает больше.

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Когда и где: 17 августа в театре «2+ку»

Время и стоимость билетов: 18.00. 100 — 500 рублей

Аудитория: 12+

Научно-популярная акция «Медицинская лабораторная»

На викторине участникам предстоит разобраться с мифами о еде и ответить на вопросы, связанные с болезнями и лечением. Победителей ждут памятные призы. Необходима предварительная регистрация!

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Когда и где: 17 августа в технопарке «Кванториум»

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 6+

Международный кинофестиваль

Организаторы и создатели международного кинофестиваля «Одна страна — Один фильм» и проекта «Better World Project» — «Изменим МИР к лучшему»: Винсент Шабрийа (Франция) и Шуцин Хуан (Тайвань) с 15 по 18 августа они посетят со своей программой Томск, проведут мастер-классы и «кино-мастерские», покажут короткометражные фильмы на иностранных языках.

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Когда и где: 16, 17 и 18 августа в школе «Вирутозы»

Стоимость билетов: вход свободный

Аудитория: 6+

Ярмарка «Медовый спас»

Помимо гречишного, лугового, липового и цветочного меда, на ее рядах посетителям будут предложены продукты пчеловодства, напитки и кондитерские изделия.

На ярмарке будет возможность купить мед из медогонки, поучаствовать в мастер-классе по откачке меда, а также приобрести ложки для меда и уникальную тару в виде бочонков и деревянных фигурок.

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Когда и где: 17 августа на Областном рынке

Время и стоимость билетов: 09.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Выставка «Сальвадор Дали. Сюрреализм — это я»

Масштабная выставка Сальвадора Дали «Сюрреализм — это Я» представляет оригиналы работ, стеклянные скульптуры и «ожившие полотна» величайшего гения XX века.

Томичи смогут посетить уникальную для России экспозицию — впервые подлинники Дали и мультимедийные технологии представлены вместе. Это настоящее погружение в сюрреализм, мир аллюзий и парадоксальных форм.

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Когда и где: до 6 октября в художественном музее

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 250 — 350 рублей

Аудитория: 12+

Экскурсия по особняку золотопромышленника Асташева

В 1842 году Иван Асташев построил в Томске особняк, чуть позже появился весь комплекс — усадьба, конторы, конюшня. Сейчас в этом здании находится Томский областной краеведческий музей. Евгения Гоппе, старший научный сотрудник музея, проведёт по самым тайным местам усадьбы и расскажет секреты дома.

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Когда и где: 17 августа в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 12,00, 15.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Драма «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

Многие люди мечтают о мировой славе и признании, но лишь единицы знают, какую цену за это придется заплатить. Когда подробности частной жизни мегапопулярной телезвезды становятся достоянием общественности, его карьера и дальнейшая судьба претерпевают драматические изменения. Ведь то, что дозволено обычным людям — непозволительная роскошь для наших кумиров…

В главных ролях: Кит Харингтон, Натали Портман, Эмили Хэмпшир, Белла Торн, Джейкоб Тремблей, Сара Гадон, Кэти Бейтс, Джаред Кисо, Тэнди Ньютон, Сьюзен Сарандон, Сэм Тейлор Бак

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Когда и где: с 15 августа в «Киномаксе»

Аудитория: 18+

Загородная экскурсия «Село Коларово — Синий утёс»

Коларово — старинное русское село, расположенное на правом берегу реки Томи. Достопримечательностью села является Спасский храм, в котором несколько веков хранилась чудотворная икона Спаса Нерукотворного. Неподалёку от села находится Синий утёс — уникальный памятник природы.

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Когда и где: 18 августа от Театра драмы

Время и стоимость билетов: 15.00, 650 рублей

Аудитория: 12+

Выставка Алексея Мякишева «Колодозеро»

Фотограф Алексей Мякишев сотрудничает с российскими и зарубежными изданиями, среди которых «Русский Newsweek», «Коммерсант», «Helsingin Sanomat», «APU», «Talouselama», «Aftenposten» и многие другие. Русская провинция в его изображении — это необыкновенно настоящие, живые люди без глянцево-постановочной фальши и наигранности.

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Когда и где: с 16 августа в Сибирском филиале РОСИЗО-ГЦСИ

Время и стоимость билетов: 11.00 — 18.00, вход свободный

Аудитория: 12+

II городской фестиваль «Мир танца. City»

В программе фестиваля бесплатных танцевальных мастер-классов от топовых студий нашего города, пятичасовой танцевальный концерт на главной сцене, кавер-группа MEGAMIX, 8 танцевальных площадок, 2 детские площадки, воздушные гимнасты, подарки от партнёров фестиваля.

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Когда и где: 18 августа в Городском саду

Время и стоимость билетов: 13.00, вход свободный

Аудитория: 0+

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