Афиша Томска.

Выходные: 10 и 11 августа 2019 года

Музыкальное событие за городом, новый фильм Тарантино, выставка дендроарта, открытие новой культурной локации — это и многое другое ждет нас в ближайшие два дня. Подробности — в традиционной афише на выходные.

Открытие летней веранды Hall Bar

Открытие летней веранды и настоящее путешествие по новым локациям в Hall Bar. На мероприятии можно будет увидеть работы художников, оригинальные инсталляции, дизайнерские вещицы, сделать десятки оригинальных фото и послушать выступление музыкантов города Томска.

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Когда и где: 10 августа в Hall Bar

Время и стоимость билетов: 13.00 — вход свободный, с 18.00 — 300 рублей

Аудитория: 18+

Спектакль «Закулиска»

Спектакль по пьесе Владимира Захарова для детей и взрослых. История веселых приключений Закулиски, живущей за кулисами театра. Исполняет Мария Гонсовска, ученица Владимира Захарова, актриса Хакасского Национального театра кукол «Сказка».

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Когда и где: 10 и 11 августа в театре «2+ку»

Стоимость билетов: 100 — 200 рублей

Аудитория: 6+

Комедийная драма «Однажды в... Голливуде»

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». Известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Сидни Свини, Тимоти Олифант, Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Маргарет Куэлли, Курт Рассел, Харли Куинн Смит

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Когда и где: с 8 августа в «Киномаксе», Kinopolis, Goodwin Cinema и Fакел

Аудитория: 16+

Пешеходная экскурсия «История одного сада»

Одним из самых любимых жителями садов и по сей день является Городской сад. Он был основан в 1886 году на месте заболоченного участка Ново-Соборной площади. Инициатором создания выступил томский губернатор Г.А. Тобизен, план сада был разработан основателем известного на всю Сибирь ботанического сада — Порфирием Крыловым.

Сад был устроен в традициях английского пейзажного садового стиля. В 1907 году фирмой Бромлей был устроен фонтан, который посетители увидят на экскурсии.

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Когда и где: 10 августа от памятника Святой Татьяне

Время и стоимость билетов: 17.00, 300 рублей

Аудитория: 6+

«Дендроарт»

Дендроарт — это создание художественных произведений из живых деревьев. Определение томского дендрохудожника Сергея Горошкевича. А поскольку он еще и ученый, его деревья являются произведениями не только искусства, но и науки.

На выставке есть и миниатюрные хвойные растения со всего мира, и многочисленные декоративные сорта собственной селекции, и урожайные сорта кедра с плодоношением через год после прививки, и многое другое.

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Когда и где: весь август в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 60 рублей

Аудитория: 0+

Опен-эйр в Еловом ручье

Музыка и приятное общение на свежем воздухе в самом экологичном и красивом месте в черте города.

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Когда и где: 10 августа в коттеджном поселке «Еловый ручей»

Время и стоимость билетов: 15.00, 500 рублей

Аудитория: 18+

Мастер-класс по росписи филимоновской хрюшки

Тульская область славится не только своими самоварами да пряниками, но и филимоновской игрушкой, первое упоминание о которой относят к XVI веку.

Узнать эту игрушку просто: в лепке — вытянутые пропорции (длинные шеи у людей и животных), в росписи — трехцветный геометрический орнамент. Штришки ёлочкой и радугой мастерицы делают, как правило, изумрудной, малиновой и лимонно-жёлтой краской по белому фону игрушки. Называются эти цвета весело и самобытно: зеленка, малинка и лимонка, будто вторят яркому и игривому настроению самих филимоновых игрушек.

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Когда и где: 10 августа в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 14.00, 170 — 200 рублей

Аудитория: 12+

#АртЛекторийВКино. Бернини

Ни один другой скульптор не определил облик Рима так, как это сделал Джан Лоренцо Бернини. Ни один другой скульптор не работал при девяти папах. Бернини стал создателем стиля барокко в скульптуре и прославился неуёмной творческой энергией и перипетиями бурной личной биографии.

А лучшая в мире коллекция его скульптуры находится в собрании галереи Боргезе в Риме. «Аполлон и Дафна», «Похищение Прозерпины», «Давид» и другие шедевры Бернини из собрания Боргезе, настоящий «театр в камне», легли в основу документального фильма «Бернини».

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Когда и где: 10 августа в «Киномаксе»

Время и стоимость билетов: 15.00, 300 рублей

Аудитория: 12+

ZООбарахолка в Музейном саду

Уже в это воскресенье в саду Томского областного краеведческого музея пройдёт благотворительная барахолка, организованная зоозащитным объединением «Вместе». По смешным ценам можно будет приобрести украшения и бижутерию, сумки, игры и игрушки, сувениры, канцтовары, посуду, предметы интерьера, книги, парфюмерию, зоотовары, материалы для творчества, подарки и многое-многое другое.

Все вырученные средства будут направлены на помощь бездомным животным.

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Когда и где: 11 августа в саду краеведческого музея

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

«LOL + СЛАЙМЫ — рецепт веселья! »

Куклы LOL — Единорог и Дива в предвкушении! В это воскресенье для маленьких гостей бара «DOSKI» они приготовили бомбезную вечеринку: розово-фиолетовую дискотеку с попкорном и слаймом! Тайный рецепт этой популярной игрушки можно будет узнать на празднике и, конечно, забрать с собой лизун, сделанный своими руками!

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Когда и где: 11 августа в баре-ресторане Doski

Время и стоимость билетов: 13.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Jam-session JAZZ

Свободная импровизация от резидентов джаз-кафе и приглашенных музыкантов на одной сцене.

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Когда и где: 11 августа в джаз-кафе Underground

Время и стоимость билетов: 19.00, 100 — 300 рублей

Аудитория: 18+

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