Афиша Томска. Ожидаемые мероприятия августа — 2019

Томский Обзор / Фото: 1 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Лето в Томске, а вместе с ним — сезон прогулок и вечеринок на открытом воздухе, продолжается! Нас ждут симфонический концерт в музейном саду, экскурсии в Коларово и Татьяновку, на родину Смоктуновского.

А также большой праздничный опен-эйр в день рождения джаз-кафе «Underground», хэдлайнером которого станет солнечный певец из Техаса Квентин Мур.

Еще больше событий, концертов, выставок и спектаклей — в Афише «Томского Обзора».

Спектакли

В маленьком провинциальном городке, далеком от соблазнов мегаполиса, однажды останавливается столичный поезд, и на перроне появляется прекрасная незнакомка. Роскошно одетая столичная красавица оказалась здесь случайно — без денег и надежды на ночлег. Загадочной незнакомке предлагает помощь и приют скромный и одинокий учитель космографии.

У нее есть все богатства мира, о которых можно только мечтать, а у него нет ничего, кроме бездонного неба, на котором сияет недавно открытая им, никому еще неизвестная, безымянная звезда...

Когда и где: 11 августа в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 18.00, 200 — 650 рублей

Аудитория: 16+

Кто она — строгая дама внушительных размеров, прозванная Карлсоном «домомучительницей», или женщина, вынесшая много бед, но умеющая не сдаваться, помогать другим и любить жизнь? В жизни не бывает простых ответов! Пьеса современного драматурга Олега Михайлова полностью переворачивает представление о фрекен Хильдур Бок. Работа в семье, где растет Малыш, оказывается лишь одним небольшим эпизодом в насыщенной и в то же время похожей на многие судьбы биографии фрекен Бок. В этой жизни были свои трагедии, влюбленности, сложные решения. Простые радости вроде приготовления бесподобного рагу и прогулок в парке Скансен, где красивые белки. Желание обрести счастье и страх перемен. Обо всем Хильдур неспешно и искренне расскажет во время своеобразного «интервью»…

Когда и где: 23 августа в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 19:00, 450 рублей.

Аудитория: 16+

Спектакль по мотивам одноимённой сказки польской писательницы и актрисы Люцины Легут. Сказка написана в 1960-х годах ХХ века. За видимой простотой сюжета скрывается актуальная проблематика. Два интеллигентных Сверчка торговали музыкальными инструментами в своём магазине. Однажды к ним пришла Муха, чтобы купить инструменты своим детям. Она была убеждена, что её детям не нужно учиться, чтобы стать музыкантами. Главное — инструмент должен быть подходящим, считала она. Сверчки не вынесли невежества и долгих споров и покинули город...

Когда и где: 23 августа в «Скоморохе»

Время и стоимость билетов: 14.00, 300 рублей

Аудитория: 6+

Майя Краснопольская, неоднократный лауреат театральной премии «Золотая Маска», придумала рассказать всеми любимую сказку так, чтобы ее герои рождались прямо у зрителей на глазах. Родители и дети становятся создателями домашнего театра и с удовольствием мастерят волшебные декорации и фигурки сказочных персонажей для будущего спектакля.

Когда и где: 23 августа в «Скоморохе»

Время и стоимость билетов: 12.00, 350 рублей

Аудитория: 6+

Замечательная болгарская народная сказка, в которой противопоставляются грубая сила и хитрый ум. Мы радуемся, когда слабому удается перехитрить сильного — таким образом торжествует справедливость. Но когда хитростей слишком много, все превращается в сплошную ложь и мошенничество. Тогда мы начинаем симпатизировать обманутому, потому что он оказался наивным и доверчивым. Разве не сталкиваемся мы с подобными ситуациями в нашей жизни? Мудрость народных сказок перешагивает через века...

Когда и где: 24 августа в театре «Скоморох»

Время и стоимость билетов: 16.00, 350 рублей

Аудитория: 0+

Концерты

Три лучших диджея: DJ Pilipila, DJ WJR и Dj Katan одновременно будут играть втроем. Каждый найдёт себе по душе музыку или просто насладится тишиной, чтобы пообщаться друг с другом. Участник вечеринки получает трёхканальные наушники Silent Eve, с помощью которых можно регулировать громкость музыки, а также включать и выключать её в нужный вам момент, чтобы пообщаться. Хип-хоп, фанк и диско, nudisco, discohouse — можно будет выбрать любимую волну и потанцевать, сколько хочется.

Когда и где: 9 августа в саду краеведческого музея

Время и стоимость билетов: 22.00 — 01.00, 600 — 1000 рублей

Аудитория: 12+

Strangelet Ensemble исследует возможности стилистически не ограниченной спонтанной импровизации. Суммарный исполнительский опыт участников Ансамбля простирается от пост-рока до современной академической музыки и от IDM до фри-джаза, и весь накопленный ими багаж так или иначе находит отражение в совместном импровизационном процессе.

Евгений Курсков известен прежде всего как фотограф, но в последнее время также работает как VJ — в этом качестве он знаком томской публике по недавним выступлениям ветеранов кемеровской электроники Inorganic Blossoming. Этот концерт станет уже четвёртым по счёту сотрудничеством Strangelet Ensemble с Евгением.

Когда и где: 17 августа в пространстве FLAT

Время и стоимость билетов: 21.00, 300 рублей

Аудитория: 18+

На один вечер музейный сад превратится в Эдинбург, Дублин и Кардифф со звуками классического инструментального и вокального джаза и звуками волынки и шотландским меню от ресторана Цех№10

На сцене — гости из Екатеринбурга Игорь Паращук (саксофон, волынка), Александр Титов (рояль), а также Асхат Сайфуллин (контрабас), Евгений Суворов (барабаны), Андрей Иноземцев (вокал). Дресс-код: одежда в клетку любого размера и окраски. Мужчинам рекомендуются килты!

Когда и где: 16 августа в саду краеведческого музея

Время и стоимость билетов: 19.00, 800 рублей

Аудитория: 18+

Большой праздничный опен-эйр в день рождения джаз-кафе «Underground». Почти 5 часов музыки, лучшие резиденты jazz-cafe Underground на одной сцене. Хэдлайнером праздника станет Quentin Moore, солнечный певец из Техаса.

Также будет кейтеринг от кофейни-кондитерской «Шоколадъ», презентация нового меню jazz-cafe Underground, сюрпризы от шеф-повара

Когда и где: 22 августа в саду краеведческого музея

Время и стоимость билетов: 19.00, 750 — 1500 рублей

Аудитория: 16+

Обладая красивым и сильным баритоном, Павел блестяще исполняет произведения различных жаров, стилей и направлений. В его репертуаре — лучшие произведения советской эстрады (Арно Бабаджанян, Муслим Магомаев, Давид Тухманов, Александра Пахмутова и др.), песни из отечественных кинофильмов, песни военных лет, арии из опер и оперетт, классические и старинные романсы, а также авторская песня (Булат Окуджава, Юрий Визбор, Александр Галич, Александр Розенбаум).

Когда и где: 23 августа в клубе «Маяк»

Время и стоимость билетов: 19.00, 250 — 350 рублей

Аудитория: 16+

В четвертый раз Томская филармония и Томский краеведческий музей в честь любимого праздника Дня советского кино устраивают симфонический open air в музейном дворике.

Все атрибуты похода в кино будут соблюдены: афиши, билеты, мороженое и артисты. Только артисты будут не на экране, а на сцене. Артисты Томского Академического симфонического оркестра под управлением маэстро Дениса Немировича-Данченко исполнят мелодии из любимых фильмов.

Когда и где: 30 августа в саду краеведческого музея

Время и стоимость билетов: 19.00, 500 рублей

Аудитория: 0+

Кино

Комедийная драма «Однажды в... Голливуде»

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». Известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Сидни Свини, Тимоти Олифант, Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Маргарет Куэлли, Курт Рассел, Харли Куинн Смит

Когда и где: с 8 августа в «Киномаксе», Kinopolis, Goodwin Cinema и Fакел

Аудитория: 16+

Драма «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

Многие люди мечтают о мировой славе и признании, но лишь единицы знают, какую цену за это придется заплатить. Когда подробности частной жизни мегапопулярной телезвезды становятся достоянием общественности, его карьера и дальнейшая судьба претерпевают драматические изменения. Ведь то, что дозволено обычным людям — непозволительная роскошь для наших кумиров…

В главных ролях: Кит Харингтон, Натали Портман, Эмили Хэмпшир, Белла Торн, Джейкоб Тремблей, Сара Гадон, Кэти Бейтс, Джаред Кисо, Тэнди Ньютон, Сьюзен Сарандон, Сэм Тейлор Бак

Когда и где: с 15 августа в «Киномаксе»

Аудитория: 18+

Боевик «Падение ангела»

На президента США совершено покушение, главный обвиняемый — верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.»

В главных ролях: Джерард Батлер, Морган Фриман, Пайпер Перабо, Джада Пинкетт Смит, Ник Нолти, Лэнс Реддик, Дэнни Хьюстон, Майкл Лэндис, Тим Блейк Нельсон, Крис Браунинг

Когда и где: с 21 августа в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Документальный фильм «Суперсобаки»

На протяжении многих лет в разных уголках планеты собаки помогают людям в спасательных и поисковых операциях, делая подчас невозможное. Щенок Хейла подходит по своим параметрам для того, чтобы присоединиться к группе собак-спасателей, однако ей предстоят долгие месяцы тренировок и испытаний, прежде чем она станет полноправным членом команды. Её история, так же, как и истории Генри, спасающего людей из-под лавин в горах Британской Колумбии, ньюфаундленда Рифи, работающего в итальянской береговой охране, Рикошет — собаки-поводыря и братьев-бладхаундов Типпера и Тони, сражающимися с браконьерами в Африке, показывают, что настоящие супергерои встречаются не только среди людей.

В главных ролях: Крис Эванс, Surf Dog Ricochet, Max Ivutin, Dayna Hilton, Ricochet, Matt Abrams, Julian David, Sarah Griffith, Gerren Hall, Dan Prok

Когда и где: с 29 августа в «Киномаксе»

Аудитория: 6+

Кинопоказ спектакля театра «Трилогия братьев Леман»

Лондонская премьера современной пьесы, посвящённой расцвету и краху финансового гиганта «Леман Бразерс», на самом деле — сага, охватывающая едва ли не всю американскую историю последних двух веков. Этот современный вариант «Трилогии желаний» Драйзера поставил Сэм Мендес, пригласив сыграть разные поколения семьи денежных воротил всего трёх актёров: Саймона Рассела Била, Адама Годли и Бена Майлза. Результат: пять номинаций на премию «Оливье» 2019 года, включая «лучший спектакль», «лучший режиссёр» и «лучший актёр» (тут в номинанты попали все три исполнителя главных ролей).

В главных ролях: Саймон Расселл Бил, Бен Майлз, Адам Годли

Когда и где: 28 августа в «Киномаксе»

Аудитория: 16+

Выставки

Дендроарт — это создание художественных произведений из живых деревьев. Определение томского дендрохудожника Сергея Горошкевича. А поскольку он еще и ученый, его деревья являются произведениями не только искусства, но и науки.

На выставке есть и миниатюрные хвойные растения со всего мира, и многочисленные декоративные сорта собственной селекции, и урожайные сорта кедра с плодоношением через год после прививки, и многое другое.

Когда и где: весь август в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 60 рублей

Аудитория: 0+

Однажды в Музей истории Томска принесли коллекцию конфетных фантиков, которая хранилась в томской семье больше ста лет.

А в запасниках музея к тому времени уже было замечательное собрание старинной жестяной упаковки для сладостей. Из объединения этих двух коллекций и родилась выставка «Пальчики оближешь! История конфетного фантика».

Подробнее почитать о коллекции и выставке можно в материале «Томского Обзора».

Когда и где: весь август в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, 20 рублей

Аудитория: 0+

На выставке представлено около 300 подлинных экспонатов, рассказывающих о «бричкином пути»: от лесоруба свалившего дерево, — к плотнику, каретнику, кузнецу, шорнику и другими специалистам, изготовившим и оснастившим экипаж.

Среди них: детали упряжи, поддужные колокольчики, инструменты кузнеца, столяра, плотника, лесоруба; реконструкция смолокуренного производства Томской губернии XIX века и секреты изготовления дёгтя, смолы и скипидара (а главное — зачем всё это бричке?); плитка чая, проехавшая в XIX веке по Сибирскому тракту из Китая в Москву; уникальные экспонаты, как бинокль фирмы Charles Louis Chier (Париж, XVIII век), для наблюдения за скачками на томском ипподроме; предметы купеческого быта и торговли, атмосфера городской чайной и лавки приказчика, — позволят каждому погрузиться в эпоху триумфа «конных экипажей».

Когда и где: до 1 декабря в Первом музее славянской мифологии

Стоимость билетов: 150 — 200 рублей

Аудитория: 6+

События

Как создать международную команду и придумать продукт для стартапа? Что нужно людям? Что взлетит, а что прогорит? Чтобы понять это, нужно изучать пользователей, но не все это делают правильно. Иван расскажет, как избежать ошибок и собрать отличные идеи, на которых можно строить горячие продукты и услуги.

Послушать лекцию Ивана, выпить кофе и пообщаться с томскими креативными профессионалами можно будет, как обычно, ранним пятничным утром 2 августа. Приходите!

Когда и где: 2 августа в коворкинге «Точка кипения»

Время и стоимость билетов: 08.30, вход свободный по предварительной регистрации

Аудитория: 12+

Гости познакомятся с историей и традициями, обрядами и обрядовыми играми праздника, узнают тайну Живого Огня. Все желающие померятся силой, ловкостью и удалью, примут участие в хороводах, в играх и забавах. Гости попробуют себя в сбивании масла, ткачестве из травы, изготовлении куколок, пилении дров и плетении пояса. Кроме того, все обязательно полакомятся угощениями Ильинского стола.

Когда и где: 2 августа в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Gastro PechaKucha Night Tomsk vol. 05 — гибрид вечеринки и презентации, на которой выступят профессионалы из томской сферы гастрономии и ресторанного дела.

В формате «20 слайдов по 20 секунд» девять спикеров расскажут о своём опыте запуска фуд-проектов, ресторанных франшизах и гастро SMM.

Когда и где: 3 августа во дворике за зданием «1000 мелочей» (около бара Dealers)

Время и стоимость билетов: 19.00, вход свободный по предварителшьной регистрации

Аудитория: 18+

В ходе туристического маршрута гости посетят музей-комнату Иннокентия Смоктуновского в Татьяновке. Смогут сфотографироваться на память на берегу реки Мура, в том самом месте, где Смоктуновский любил наслаждаться красотой местных пейзажей. В программе также посещение Краеведческого музея в Мельниково.

Когда и где: 2, 9 и 16 августа от Дома искусств

Время и стоимость билетов: 10.00, 650 рублей

Аудитория: 6+

Гостей фестиваля ожидают музыкальные номера и спектакли от студии «HOWL», мастер-классы в стиле аниме, кинозал с любимыми мультфильмами, необычная ярмарка и многое другое. Каждый может стать частью фестиваля и прийти в костюме любимого героя и выиграть приз.

Когда и где: 3 августа на Воскресенской горе

Время и стоимость билетов: 14.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Коларово — старинное русское село, расположенное на правом берегу реки Томь. Достопримечательностью села является Спасский храм, в котором несколько веков хранилась чудотворная икона Спаса Нерукотворного. Неподалёку от села находится Синий утёс — уникальный памятник природы.

Когда и где: 17 августа от Театра драмы

Время и стоимость билетов: 15.00, 650 рублей

Аудитория: 12+

На мастер-классе вы научитесь расписывать пряники в форме цветов, листьев и сов! Такие сладкие подарки, сделанные с душой и подаренные к началу учебного года не только подарят массу положительных эмоций детям и взрослым, но и запомнятся надолго!

Когда и где: 31 августа в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 14.00, 350 рублей

Аудитория: 6+

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