Афиша Томска.

Выходные: 27 и 28 июля 2019 года

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2019 // Фото: Рixabay.com

В последние выходные июля томичей ждет много встреч и прогулок на открытом воздухе. Можно поиграть в геоквест всей семьей, можно послушать дворовые песни на конкурсе им. Марата Ахметшина, можно поучиться делать стрит-фото с профессиональным фотографом.

Эти и многие другие мероприятия на улице и в помещении — в традиционной афише на выходные. Еще больше интересных событий — на сайте Афиши.

Конкурс дворовой песни им. Марата Ахметшина

В эту субботу в Томске пройдет второй тур XVI конкурса дворовой песни. Гала-концерт конкурса традиционно состоится в конце сезона, в октябре. Программа концерта будет составлена из лучших номеров по итогам всех трех туров. Победитель конкурса будет принят в Академию дворовой песни и получит главный приз — гитару Yamaha от музыкального салона «Премьера».

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Когда и где: 27 июля на площади Ново-Соборной

Время и стоимость билетов: 17.00, вход свободный

Аудитория: 6+

Фильм «Белоснежка. Сказка для взрослых»

После смерти отца юная и прекрасная сирота Клэр продолжает работать в принадлежавшем ему отеле под руководством авторитарной мачехи Мод. Когда молодой любовник Мод заглядывается на Клэр, ревнивая вдова решает жестоко избавиться от соперницы. Клэр бежит на отдаленную ферму, где встречает семерых мужчин и начинает познания себя и своей сексуальности.

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Когда и где: с 25 июля в кинотеатрах города

Аудитория: 18+

Документальный фильм «Паваротти»

Проделав долгий путь от сына простого пекаря до лучшего тенора в истории, он собирал до 500 тысяч зрителей и дважды попадал в книгу рекордов Гиннеса. Лучано Паваротти по сей день символизирует недосягаемую высоту не только в искусстве, но и в стремлении сделать жизни людей по всему миру лучше.

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Когда и где: с 25 июля в кинотеатрах города

Аудитория: 16+

Семейный геоквест

К участию в геоквесте приглашают семьи с детьми (команды до 10 человек). Им необходимо придумать название команды, определить капитана, и иметь при себе мобильный телефон с фотокамерой и мессенджером WhatsApp. На месте старта (площадь Ново-Соборная) команды получат карту местности, где будут в форме загадок зашифрованы места, которые нужно обязательно посетить. Перемещаться по

определенным точкам можно пешком, на личном или общественном транспорте. В ходе посещения нужно будет сделать фото всей команды на фоне загаданного объекта и отправить фотографии через мобильное приложение координатору маршрута, либо представить все фото на финише. Жюри оценит правильность выполнения заданий и определит победителей, которые получат грамоты и ценные подарки.

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Когда и где: 27 июля на площади Ново-Соборной

Время и стоимость билетов: 15.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Круиз на теплоходе «Квиз в иллюминаторе»

Во время прогулки на теплоходе «Москва-191» по Томи состоится квиз по истории Томска, сообщает пресс-служба мэрии. Кроме интеллектуальной игры под названием «Квиз в иллюминаторе», участников ожидает саксофонный концерт Александра Туранова, фокусы от цирковой труппы «Каламбур», танцы от студии

«Трайберика», мастер-класс от Ольги Мужиповой по изготовлению волшебного сувенира и дискотека.

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Когда и где: 27 июля, отправление от речного вокзала

Время и стоимость билетов: 18.30, 500 — 800 рублей

Аудитория: 12+

Аудиоквест по выставке «Г.И. Гуркин. Человек и природа»

110 лет назад было создано одно из самых масштабных творений знаменитого сибирского живописца Г.И. Гуркина — «Озеро Каракол». Это произведение не выставлялось около 20 лет, поэтому знакомство с ним станет настоящим открытием для многих зрителей! А посещение выставки станет максимально полезным благодаря аудиоквесту. Он станет вашим проводником в мир искусства.

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Когда и где: 27 июля в Томском областном художественном музее

Время и стоимость билетов: с 11.00 до 19.00, 150 рублей

Аудитория: 12+

Второй томский католический фестиваль имени Св. Игнатия Лойолы

Участие в фестивале могут принять все желающие, независимо от национальности, вероисповедания и возраста. В программе: музыка, аттракционы, еда, ярмарка и лотерея, главным призом которой будет велосипед.

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Когда и где: 28 июля в католическом храме

Время и стоимость билетов: 12.30, вход свободный

Аудитория: 0+

Фотопрогулка «Стрит-фото в условиях сибирского лета»

Изучаем и практикуем совместную съемку окружающей среды, способы заметить и запечатлеть художественные сцены в бытовой жизни города, съемку жанровых сцен/портретов в реальных условиях. А еще поговорим про повседневный репортаж: зачем нужен и что с ним делать дальше.

Участники могут быть фотографами любого уровня, и даже не являться фотографами вообще, но быть заинтересованными в совместном изучении окружающего пространства и людей через фотографию.

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Когда и где: 28 июля, сбор в образовательном кафе «Кафедра»

Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Экскурсия «Прогулки по Томску с писателем»

Экскурсию проведет томская поэтесса Елена Клименко. Гости узнают интересные подробности о литературном прошлом нашего города, в частности о литературном объединении «Томь», действующем в 1980-е годы в Томске при редакции областной молодежной газеты «Молодой ленинец». Руководителем объединения был литконсультант газеты, поэт Александр Казанцев.

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Когда и где: 28 июля, сбор у Дома искусств на Шишкова

Время и стоимость билетов: 11.00, 350 рублей

Аудитория: 12+

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