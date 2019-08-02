10 студенческих медиапроектов о локальной истории

2 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Как соединить работу исследователя, краеведение и медиа? Как по-новому рассказать об исторических фактах и сюжетах и найти для этого подходящую форму?

В этом году у студентов факультета журналистики ТГУ стартовал новый курс — «Аналитическая история». Некоторые из проектов, которые делали его слушатели, оказались связаны с локальной томской историей, другие — с глобальными историческими сюжетами. Все они включали в себя исследовательскую часть, работу журналиста и творческую упаковку данных — от художественной короткометражки до паблика «Подслушано в...». Самые интересные из получившихся в результате медиапроектов — в нашем обзоре.

О том, как свободолюбивая культура с берегов Америки прижилась в одном маленьком сибирском городе. Все о рэпе конца 90-х — начала 2000-х: портал DRD, известные музыканты, брейкдансеры и граффитисты.

Проект о религиозной палитре Томска. История всех храмов на одном сайте, а также видеоинтервью со священнослужителями разных конфессий.

История факультета журналистики ТГУ в черно-белых фотографиях. Известные журналисты и преподаватели ФЖ в самых неожиданных ситуациях и ракурсах. Бонусом — декан факультета Илья Мясников «в коротих штанишках».

Воспоминания и размышления журналистов и преподавателей ФЖ. Илья Мясников, Галина Кручевская, Виктор Мучник, Олеся Бутолина — о том, чем запомнились последние 30 лет работникам СМИ и их аудитории.

Группа в социальной сети «ВКонтакте», которая отвечает на вопрос: что публиковали бы в университетском паблике студенты, если бы социальные сети изобрели на век раньше. В отличие от большинства других проектов, продолжает обновляться.

В этом проекте студенты попытались разобраться с тем, как показывают «лихие 90-е» в кинематографе 2000-х годов, на примере фильмов «Бригада»,"Жмурки», «Чума» и «Ненастье».

Insta-канал, где рассказывается об истории русских субкультур, как утверждают авторы, без купюр. Тут и хипстеры, и эмо, и гранжеры, и многие другие неформальные объединения.

Исследование о связи моды и положения женщины в обществе за последние 120 лет. К каждому десятилетию девушки сделали фотосессию в стиле того времени и сняли видеоклип.

Документальный фильм, состоящий из серии интервью и повествующий о жизни театра им. Лермонтова (г. Абакан) и его актеров в 1990-е годы.

Игровая короткометражка о молодой паре, пережившей дефолт 1998 года: обесценивание денег, потерю работы, неуверенность в завтрашнем дне.

Тэги/темы: