Афиша Томска.

Выходные: 20 и 21 июля 2019 года

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

В эти выходные нас ждут мероприятия на любой вкус! От фестиваля исторической реконструкции до космической вечеринки, от праздника мам до прогулок с писателем.

А также загородная экскурсия, битва пианистов, арт-лекторий в кино и многое другое в нашей традиционной афише на выходные.

Фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле»

На фестивале участники и гости смогут познакомиться с разными историческими эпохами - «Средневековье», «Освоение Сибири», «Великая Отечественная война» и другими.

Главной фольклорной площадкой фестиваля станет Семилуженский казачий острог, где состоится конкурс русских костюмов, мастер-классы по плетению венков, гончарному делу и созданию обереговых кукол. Завершится фестиваль исторической реконструкцией «Форсирование Днепра», которая пройдет на озере.

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Когда и где: 20 июля в селе Семилужки

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Фефелов против Миронова. Баттл пианистов

Два пианиста, известных широко за пределами Томска: Георгий Фефелов против Евгения Миронова.

Один — участник различных коллективов города и сессионный участник составов многих приезжих джазовых звезд, другой — в составе именитого оркестра ТГУ-62. Кто победит — решит музыка.

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Когда и где: 20 июля в джаз-кафе Underground

Время и стоимость билетов: 20.00, 300-400 рублей

Аудитория: 6+

АртЛекторийВКино. Леонардо HD

В основу фильма легла экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи: художник миланского двора», которая прошла в TheNationalGallery в Лондоне. Национальная Галерея готовила открытие этой экспозиции около 15 лет, заключая договоренности с музеями Италии, Франции, США, России и Польши, которые предоставили картины для выставки. В первый (и, возможно, последний) раз в истории человечества под одной крышей было собрано более сорока работ Леонардо-живописца.

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Когда и где: 20 июля в «Киномаксе»

Время и стоимость билетов: 15.00, 300 рублей

Аудитория: 12+

Курс выходного дня «Композиция в фотографии»

В образовательном кафе «Кафедра» стартует курс выходного дня «Композиция в фотографии» фотографа Эркина Сулайманова. Занятия подойдут тем, кто хочет разобраться, в чем секрет красивого снимка. И неважно, снимаете вы на профессиональный фотоаппарат или на смартфон. В программе — лекционная часть, практика с отработкой полученных знаний и разбор отснятого материала.

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Когда и где: 20 июля в образовательном кафе «Кафедра»

Время и стоимость билетов: 11.00, 1000 рублей

Аудитория: 16+

Праздник блинов

На площади Ново-Соборной пройдет праздник блинов, приуроченный к 15-летию компании «Сибирские блины». На главной сцене пройдет праздничный концерт. Для томичей выступят вокальные и спортивные коллективы. Кроме того, команда по футбольному фристайлу после выступления на сцене проведёт мастер-класс для присутствующих и научит виртуозно владеть мячом.

Финальной точкой праздника станет подведение итогов розыгрыша, который компания запустила в июне. Случайным образом организаторы определят победителей, которые получат iPHone XS, электросамокат, гироскутер, PlayStation 4 или туристическую путёвку.

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Когда и где: 20 июля на площади Ново-Соборной

Время и стоимость билетов: 17.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Загородная эксурсия «Село Коларово — Синий утес»

Коларово — старинное русское село, расположенное на правом берегу реки Томи. Достопримечательностью села является Спасский храм, в котором несколько веков хранилась чудотворная икона Спаса Нерукотворного. Неподалеку от села находится Синий утес — уникальный памятник природы, обнажение глинистого сланца серо-синего цвета. Завершающей частью экскурсии станет посещение родника с минеральной водой санатория «Ключи».

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Когда и где: 20 июля, от парковки у театра драмы

Время и стоимость билетов: 15.00, 650 рублей

Аудитория: 12+

Фестиваль и забег с колясками «Мама, я люблю тебя!»

Молодые родители с детьми смогут провести выходной весело и с пользой: для них будут организованы мастер-классы, эстафеты, конкурсы и выступления детских психологов. А пока мамы и папы будут слушать лекции, дети смогут поиграть с аниматорами на специальных площадках.

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Когда и где: 20 июля у центра интерьерных решений «Оранжевое небо»

Время и стоимость билетов: 13.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Семейное кино «Король Лев»

История об отважном львенке по имени Симба, покорившая сердца миллионов людей по всему миру, возвращается на большие экраны в новом зрелищном художественном фильме Disney «Король Лев»!

Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор. Благодаря уникальным цифровым технологиям теперь их приключения выглядят максимально реалистично.

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Когда и где: 20 и 21 июля в кинотеатрах города

Аудитория: 6+

«Союз-Апполон». Космическое событие в двух частях

Сначала участников ждет аудио-визуальное представление в планетарии, гипнотический концерт «Притяжение» под звездным куполом. Затем вечеринка «Стыковка» в культурном пространстве FLAT.

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Когда и где: 20 июля в планетарии и культурном пространстве FLAT

Время и стоимость билетов: 19.00, 21.00, 200-500 рублей

Аудитория: 18+

Международный День бокса

На пл.Ново-Соборной пройдет празднование Международного Дня бокса с показательными выступлениями спортсменов, мастер-классом и «кругосветкой» с памятными и сладкими призами.

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Когда и где: 21 июля на площади Ново-Соборной

Время и стоимость билетов: 14.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Экскурсия «Прогулки по Томску с писателем»

На очередной встрече в рамках проекта «Прогулки по Томску с писателем» Ирина Евтихиева расскажет о старинных храмах и иконах Томска. Экскурсанты прогуляются до Воскресенской церкви. Узнают интересные подробности о ранней истории Томска, Воскресенской горе, с которой начинался город, и о старинных храмах, когда-то стоявших на ней. А также посетят Воскресенскую церковь и познакомятся с историей храма.

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Когда и где: 21 июля, у областного Дома искусств (ул. Шишкова, 10).

Время и стоимость билетов: 11.00, 350 рублей

Аудитория: 12+

День сладкоежки

Гости праздника смогут не только отведать разные вкусы мороженного от компании «Эскимос», но и поучаствовать в конкурсах, викторинах, где сладкоежек конечно ждут призы, а также потанцевать на «Отмороженном пати».

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Когда и где: 21 июля, у Белого озера и в парке отдыха «Солнечный городок»

Время и стоимость билетов: 12.00, 16.00, вход свободный

Аудитория: 0+

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