Марафон в Томске: схема перекрытия улиц 7-9 июня

6 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

Во время подготовки и проведения легкоатлетического марафона в Томске изменится схема движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, перекрытие улиц будет проходить в несколько этапов. Так, 7 июня с 20.00 до 24.00 9 июня будет прекращено движение по одной полосе пр. Ленина вдоль здания ТУСУРа (пр. Ленина, 40).

С 10.00 субботы 8 июня, до 24.00 9 июня будет прекращено движение по одной полосе пр. Ленина вдоль пл. Новособорная. Также 8 июня с 18.00 до 24.00 9 июня будет ограничено движение на следующих участках:

пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Московский тракт;

пер. Спортивный от ул. Советская до пр. Ленина;

ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивный.

Кроме того, 9 июня с 00.00 до 17.00 будет перекрыты

пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова;

по ул. Московский тракт от пер. Базарный до пр. Ленина;

по ул. Герцена от ул. Советская до пр. Ленина;

по ул. Карташова от ул. Советская до пр. Ленина.

Также 9 июня с 06.00 до 17.00 будет перекрыто движение по всему маршруту марафона с поэтапным открытием движения по мере прохождения забега последним участником марафона:

пр. Ленина ул. Нахимова до пл. Ленина,

ул. Набережная реки Томи,

ул. Карла Маркса от пл. Ленина до пер. Пристанской,

ул. Розы Люксембург от пл. Ленина до пер.Совпартшкольный,

ул. Октябрьский взвоз,

ул. Пушкина от ул. Октябрьская до парка Белое озеро,

ул. Белая,

ул.Октябрьская,

ул.Шишкова,

ул.Обруб,

ул.Набережная реки Ушайки,

пл.Батенькова,

ул.Гагарина,

пр.Фрунзе от пр.Ленина до ул.Гоголя,

ул.Белинского от пр. Фрунзе до ул.Учебная,

ул.Учебная от ул.Вершинина до ул. Московский тракт,

ул.Советская,

ул.Кузнецова, а также на прилегающих к маршруту Марафона улицах.

Выезд и въезд в Томск по ул.Нахимова будет свободным.

Томичам рекомендуют объезжать маршруты Марафона по ул.Красноармейской и пр.Комсомольскому.

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

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