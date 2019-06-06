Марафон в Томске: схема перекрытия улиц 7-9 июня
Во время подготовки и проведения легкоатлетического марафона в Томске изменится схема движения транспорта.
Как сообщает пресс-служба мэрии, перекрытие улиц будет проходить в несколько этапов. Так, 7 июня с 20.00 до 24.00 9 июня будет прекращено движение по одной полосе пр. Ленина вдоль здания ТУСУРа (пр. Ленина, 40).
С 10.00 субботы 8 июня, до 24.00 9 июня будет прекращено движение по одной полосе пр. Ленина вдоль пл. Новособорная. Также 8 июня с 18.00 до 24.00 9 июня будет ограничено движение на следующих участках:
- пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Московский тракт;
- пер. Спортивный от ул. Советская до пр. Ленина;
- ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивный.
Кроме того, 9 июня с 00.00 до 17.00 будет перекрыты
- пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова;
- по ул. Московский тракт от пер. Базарный до пр. Ленина;
- по ул. Герцена от ул. Советская до пр. Ленина;
- по ул. Карташова от ул. Советская до пр. Ленина.
Также 9 июня с 06.00 до 17.00 будет перекрыто движение по всему маршруту марафона с поэтапным открытием движения по мере прохождения забега последним участником марафона:
- пр. Ленина ул. Нахимова до пл. Ленина,
- ул. Набережная реки Томи,
- ул. Карла Маркса от пл. Ленина до пер. Пристанской,
- ул. Розы Люксембург от пл. Ленина до пер.Совпартшкольный,
- ул. Октябрьский взвоз,
- ул. Пушкина от ул. Октябрьская до парка Белое озеро,
- ул. Белая,
- ул.Октябрьская,
- ул.Шишкова,
- ул.Обруб,
- ул.Набережная реки Ушайки,
- пл.Батенькова,
- ул.Гагарина,
- пр.Фрунзе от пр.Ленина до ул.Гоголя,
- ул.Белинского от пр. Фрунзе до ул.Учебная,
- ул.Учебная от ул.Вершинина до ул. Московский тракт,
- ул.Советская,
- ул.Кузнецова, а также на прилегающих к маршруту Марафона улицах.
Выезд и въезд в Томск по ул.Нахимова будет свободным.
Томичам рекомендуют объезжать маршруты Марафона по ул.Красноармейской и пр.Комсомольскому.
Иллюстрации: пресс-служба мэрии