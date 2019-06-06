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Марафон в Томске: схема перекрытия улиц 7-9 июня

Во время подготовки и проведения легкоатлетического марафона в Томске изменится схема движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, перекрытие улиц будет проходить в несколько этапов. Так, 7 июня с 20.00 до 24.00 9 июня будет прекращено движение по одной полосе пр. Ленина вдоль здания ТУСУРа (пр. Ленина, 40).

С 10.00 субботы 8 июня, до 24.00 9 июня будет прекращено движение по одной полосе пр. Ленина вдоль пл. Новособорная. Также 8 июня с 18.00 до 24.00 9 июня будет ограничено движение на следующих участках:

Кроме того, 9 июня с 00.00 до 17.00 будет перекрыты

Также 9 июня с 06.00 до 17.00 будет перекрыто движение по всему маршруту марафона с поэтапным открытием движения по мере прохождения забега последним участником марафона:

Выезд и въезд в Томск по ул.Нахимова будет свободным.

Томичам рекомендуют объезжать маршруты Марафона по ул.Красноармейской и пр.Комсомольскому.

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

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