Театральный обзор: какие спектакли стоит посмотреть в июне

4 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Сцена из спектакля "Легенда о священной горе". Томский ТЮЗ

АВТОР Мария Симонова

Пока лето началось только на календаре, а на улице то ли дождливая весна, то ли уже осень… Зато и театральная жизнь насыщена не по-летнему.

До того, как театры уйдут в отпуск, осталось совсем немного времени. Но еще можно успеть попасть на премьеру, познакомиться с бэби-театром, посмотреть в разных смыслах легендарный спектакль и даже выйти на сцену на театрализованном концерте.



Лето. ОткрытО

9, 16, 23, 30 июня, 12:00. Пространство «Небо». Ул. Розы Люксембург, 4 в, 4 этаж

Радостная новость для любителей авторского театра для детей — «ОткрытО kids» вновь ждет зрителей! В июне ребята напомнят: «Лето. ОткрытО!» и сыграют «Пока все спали». Точнее, сыграет Оля Райх, одна из основателей организации театрального процесса «ОткрытО» и актриса Томского ТЮЗа. «Пока все спали» — ее моноспектакль, история о Белке по мотивам сказок нидерландского автора Тоона Телегена. Эта Белка оказалась в ситуации, знакомой и детям, и родителям — ей не удается уснуть. Как же избавиться от бессонницы? Способы Белка будет искать с помощью друзей — Муравья, Слона, Ежа и других. Подскажут своим методы зазывания сна и зрители. А в финале все получат талисманы для безмятежных снов.

«Пока все спали» — спектакль, созданный по законам бэби-театра, что предполагает небольшое уютное привлекательное пространство (в «Небе» все сидят на полу на подушках), живое общение с залом и возможность все потрогать и рассмотреть после спектакля.

Легенда о священной горе

19 июня, 11:00. Томский областной театр юного зрителя

Эта сказка индейцев племени шайенов — один из томских спектаклей-старожилов. В 2007 году колоритную историю с шаманством и стилизованными танцами поставила Лариса Лелянова. Она несколько лет была главным режиссером ТЮЗа, такие ее работы, как «Калека с острова Инишмаан» позволили по-новому раскрыться актерам и стали событием не только для местных театралов, но и для крупных фестивалей. Спектакль был отмечен на «Сибирском транзите», что с томскими постановками случалось очень нечасто.

Так сложилось, что «Легенда о священной горе» стала последним спектаклем Ларисы Леляновой в Томске. Вскоре она покинула театр, а через несколько режиссера не стало… Спектакль уже 12 лет сохраняют в репертуаре. За это время «Легенда о священной горе» стала лауреатом Национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» и фестиваля «Сибирский кот», победила на Международном сказочном театральном фестивале «Я–мал, привет!». Не раз менялся актерский состав. Последнее изменение — с нынешнего сезона роль Мышонка, смелого и умеющего дружить, проходящего во время сказки через непростые испытания, играет Роман Колбин. Этот актер — томич, окончивший ГИТИС, два года работавший в Москве в театре Школа драматического искусства в лаборатории небезызвестного в Томске Александра Огарева, а затем вернувшийся в родной город.

Концертная программа «TO BE CONTINUED»

23 июня, 18:00. Томский областной драматический театр

Театр драмы решил отпраздновать закрытие сезона не обычным спектаклем, а специальной программой. Она начнется в фойе, где удастся сделать снимки в фотозонах и попробовать блины, приготовленные актером Андреем Сидоровым прямо на глазах у публики.

После зрители переместятся в большой зал. По сюжету «TO BE CONTINUED», артисты собрались в отпуск, поехали в санаторий, а кругом… коллеги! Значит, самое время для творчества. Хореографические, музыкальные, юмористические номера будут связаны с прошедшим сезоном и его главными событиями. На концерте найдется время не только для смеха — светлой грусти вечеру добавит номер, посвященный Владимиру Тарасову, артисту драмы, ушедшему из жизни в мае.

Команда, которая сочиняет закрытие сезона — это артисты театра Владислав Хрусталев, Андрей Сидоров, Артем Киселев. Предполагается, что в действии примет участие вся труппа, а также, возможно, и другие сотрудники театра. Более того, на сцене могут появиться и зрители. Они примут участие во флешмобе. Есть идея даже провести вместе с ними репетицию накануне вечера.

Премьера спектакля «Как Лиса Медведя обманывала»

29 и 30 июня, 12:00. Театр куклы и актера «Скоморох»

«Скоморох» сейчас участвует в очередном фестивале — весна получилась у театра насыщенной поездками. Но томских зрителей еще тоже порадует — завершит сезон премьерой сказки. «Как Лиса Медведя обманывала» (она же «Лиса и Медведь») Михаила Супонина — история, любимая многими театрами. Кстати, в Томске она уже 7 лет идет в Томском ТЮЗе, причем поставил ее, что интересно, Григорий Гольдман, режиссер, связанный с театром кукол. Но кукол в том спектакле не увидеть, а в «Скоморохе» сказку расскажут именно они, причем очень непростые и живые. За каждой «спрячутся» по несколько артистов.

Спектакль «Как Лиса Медведя обманывала» ставит главный режиссер и художник театра Сергей Иванников. Он уже не в первый раз обращается к непростым отношениям хитрой лгуньи Лисы и заботливого, добродушного Медведя. В 2009 году его работа по этой сказке под названием «Соседи», созданная в Абакане, победила на национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол»!

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