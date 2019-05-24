Афиша Томска.

Выходные: 25 — 26 мая 2019 года

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2019 // Фото: Flickr.com

На этих выходных в Томске состоится сразу несколько интересных концертов и спектаклей: от вечеринки в пространстве Flat до новой программы Евгения Гришковца.

Кроме того, любители собак смогут принять участие в «Мохнатом кроссе», садоводы подобрать что-то интересное для дачи на праздничной торговле рассадой и плодовыми культурами, а те, кого интересует современное искусство, сходить на выставку «(Не)Обязательное потребление».

Концерт групп «Бумажные Тигры, Унгерн, Копка Земли»

В субботу в пространстве Flat состоится большая вечеринка до утра. Среди выступающих — «Унгерн» (ритм-нойз), «Бумажные Тигры» (пост-панк), 23.30 — «Копка Земли» (диджитал хардкор), Futurox (new-wawe), Sirius C (техно, СПб) и другие. До концерта состоятся киноклуб «Музыка больших экранов» и творческая встреча с художником Кириллом Басалаевым (Томск-Москва) с бесплатным входом!

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Когда и где: 25 мая в пространстве Flat

Время и стоимость билетов: 22.00, 200 — 300 рублей

Аудитория: 18+

Игра-спектакль «Гран-Гиньоль»

Вы окажетесь в бульварном театре начала XX века, который дает ужасные и комические пьесы на потеху непритязательной публике. Участники смогут сами выбрать степень своего участия в событиях: главный герой, второстепенный персонаж, статист или просто зритель. (Что бы вы ни выбрали — никакой театральной подготовки не потребуется. Учить слова — тоже!).

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Когда и где: 25 мая на игровой площадке BlackBox

Время и стоимость билетов: 19.00, 350 рублей

Аудитория: 18+

Анастасия Сатарова с программой «ABBA в джазе»

Анастасия Сатарова, именитая томская исполнительница, всегда поражает слушателей своей неповторимостью. В этот раз она представит программу с репертуаром всемирно известной группы «ABBA» в собственном прочтении.

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Когда и где: 25 мая в джаз-кафе Underground

Время и стоимость билетов: 19.00, 100 — 420 рублей

Аудитория: 12+

Хореографическая сказка «Новые приключения Дюймовочки»

Кто бы мог подумать, но мрачный Крот решил жениться на волшебнице Цветочной страны и похитил ее! Вместе с Пауком и Жуком, Крот заточил ее в своем логове. И только маленькая отважная Дюймовочка решает помочь волшебнице. Но как она одолеет злодеев в одиночку? Кто ей поможет и чем закончится история?..

Школа хореографического искусства «Академия танца» приглашает вас окунуться в волшебный мир сказки и узнать, чем закончатся новые приключения Дюймовочки!

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Когда и где: 25 мая в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 рублей

Аудитория: 0+

Фэнтезийный мюзикл «Аладдин»

Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является никто иной как сам Аладдин.

В главных ролях: Уилл Смит, Мена Массуд, Наоми Скотт, Алан Тьюдик, Билли Магнуссен, Назим Педрад, Марван Кензари, Навид Негабан, Нуман Аджар, Камиль Лемешевский

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Когда и где: с 23 мая в «Киномаксе», Goodwin Cinema, Kinopolis и Fакел

Аудитория: 6+

Образовательная программа «Созвездия»

Это удивительное путешествие в мир звезд и древних легенд. В ходе повествования вы узнаете об околополярных созвездиях, о том, как их найти на небе и какие интересные объекты далекого космоса в них скрыты, а также познакомитесь с древнегреческими мифами, которые невидимой нитью связывают звезды на небесной сфере. В этом шоу воссозданы десятки уникальных астрономических объектов, например, двойные и кратные звездные системы, туманности, звездные скопления и галактики.

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Когда и где: 25 мая в Томском планетарии

Время и стоимость билетов: 13.00, 150 — 250 рублей

Аудитория: 12+

Лекция «Античный мир. Греция. Начало»

Есть прекрасное понятие в искусствоведении — «гений наций», но часто мы не задаемся вопросом, в какое русло эта энергия направлена. Греки, или эллины, как они называли сами себя, тысячелетия назад осознавали важность поддержания «гения» и на протяжении 500 лет трудились над созданием не только Красоты во всех проявлениях, но и многих жизненных постулатов, которые и в наше время актуальны!

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Когда и где: 25 мая в Доме искусств

Время и стоимость билетов: 16.30, 200 рублей

Аудитория: 6+

Праздничная торговля рассадой и плодовыми культурами

В расширенной торговле примут участие представители более 10 районов Сибири. Большой выбор саженцев плодовых деревьев и кустарников, хвойных, лиственных и экзотических растений, многолетних цветов представят известные питомники — опорный пункт северного садоводства «Бакчарский» (Томская область), ООО АПФ «Розы Сибири» (Г. Новосибирск) и Группа компаний озеленения, овощеводства и цветоводства Томска. В рамках акции можно будет пообщаться с селекционерами, фермерами и любителями садоводства.

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Когда и где: 24 и 25 мая на Областном рынке

Время и стоимость билетов: 09.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Выставка современного искусства «(Не)Обязательное потребление»

Экспозиция посвящена исследованию и осмыслению актуальных проблем современного общества потребления. Основу выставки составили проекты магистрантов программы «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии» Института искусств и культуры и томских художников.

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Когда и где: с 23 мая до 30 июня в Институте искусств и культуры ТГУ

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Мохнатый кросс

Мохнатый кросс — это благотворительный забег в поддержку бездомных животных — подопечных Томской зоозащитной организации «Содружество». Средства идут на оказание помощи кошкам и собакам, пострадавшим при несчастных случаях, от жестокости людей, и находящихся в пункте передержки. Приглашаются все желающие!

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Когда и где: 26 мая в Михайловской роще

Время и стоимость билетов: 09.30, участие бесплатное

Аудитория: 0+

Евгений Гришковец с программой «Предисловие»

Вот как презентует свою новую работу сам автор: «...в наступившем году я наконец-то подошёл к завершению написания романа «Театр отчаяния или отчаянный театр». Над этой книгой я работаю уже третий год и она вытеснила все другие замыслы и идеи. Я даже подумывал над тем, чтобы не делать и не выпускать в наступившем году новый спектакль.

Но как это обычно бывает… вдруг пришло странное и неожиданное решение… Родился сценический образ предисловия к тому роману, который я сейчас пишу. Я понял, что хочу и обязательно сделаю сценическое предисловие к книге».

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Когда и где: 26 мая в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 19.00, 1400 — 3500 рублей

Аудитория: 18+

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