Афиша Томска.

Выходные: 18 — 19 мая 2019 года

Томский Обзор / Фото: 17 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

На этих выходных главным событием станет «Ночь музеев», мероприятия которой состоятся в пятницу и субботу. Также в Томске откроется новое культурное пространство, пройдет вечеринка электронной музыки, фольклорный концерт и многое другое.

Еще больше спектаклей, кинофильмов, концертов и выставок — в обновленной Афише «Томского Обзора».

Открытие нового культурного пространства «Флэт»

ФЛЭТ — это сразу несколько площадок в одной. Галерея современного искусства Locus, киноклуб, пространство для дискуссий, танцпол «Теории Звука», живые концерты музыкальных коллективов, арт-маркет, и, наконец, бар с обширным выбором и доступными кальянами.

В день открытия организаторы обещают презентацию персональной выставки Андрея Шмалия ака Азбуниак «FAT OVERLOAD: осмысляя телесность» и встречу с художником, показ фильма «Утопленники» об ижевской электронной сцене, концерт и вечеринку до утра!

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Когда и где: 17 мая в пространстве Flat

Время и стоимость билетов: 18.00, до 22.00 вход бесплатный, после — 400/600 рублей

Аудитория: 18+

Краеведческий музей: карнавал и косплей

Основная площадка Томского областного краеведческого музея в Ночь музеев представит программу под названием: «Маскарад времён. Не то, что кажется».

В течение вечера в выставочных залах будут постоянно происходить спонтанные выступления, сюрпризы, миниатюры, фокусы. Посетителей ждут оживающие статуи, необычный ходулист, мастер-класс по рисованию в стиле манга и многое другое. Можно будет примерить на себя различные карнавальные образы, сфотографироваться с яркими персонажами и тут же распечатать фото на инстапринтере.

Томичей и гостей города приглашают придти в своих маскарадных костюмах и масках, принять участие в конкурсе на лучший образ, главным призом в котором станет сертификат от турфирмы на 10 000 руб. А те посетители, кто купит билет онлайн, смогут принять участие в розыгрыше электросамоката.

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Когда и где: 17 мая в Томском областном краеведческом музее (пр. Ленина, 75).

Время и стоимость билетов: 19:00 — 00:00, взрослые — 400 руб., школьники — 150 руб., дети до 6 лет бесплатно.

Аудитория: 6+

Фестиваль кино о моде BIOF 2019

В рамках фестиваля покажут российские документальные фильмы про апсайклинг, зависимость от социальных медиа и гендерную идентичность, сюрреалистичные музыкальные клипы и арт-видео о юности, поисках и надежде.

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Когда и где: 18 мая в пространстве Flat

Время и стоимость билетов: 16.00, 200 — 300 рублей

Аудитория: 18+

Боевик «Джон Уик 3»

Суперкиллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя — экскомьюникадо. За его голову назначена цена в 14 миллионов долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту.

В главных ролях: Киану Ривз, Иэн МакШейн, Азия Диллон, Джером Флинн, Холли Берри, Джейсон Манцукас, Лоренс Фишбёрн, Робин Лорд Тейлор, Анжелика Хьюстон, Лэнс Реддик

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Когда и где: с 16 мая в «Киномаксе», Goodwin Cinema, Kinopolis

Аудитория: 18+

Викторина по сериалу «Друзья»

Будут интересные и каверзные вопросы по сериалу, по актерам, да и вообще обо всем что связано с этим замечательным сериалом.

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Когда и где: 18 мая в антикафе Time4friends

Время и стоимость билетов: 18.00. 250 рублей

Аудитория: 16+

Ночь в музее. «Бенефис»

Программа Томского областного художественного музея называется «Ночь в музее. «Бенефис» и посвящена году театра. Праздник начнется на площадке перед зданием музея, где посетителей будут встречать ростовые куклы, мобильная выставка постеров из фондов музея и ярмарка мастеров.

В здании музея гостей ждут интересные лекции и экскурсии по выставочным залам музея, концерт студентов музыкального колледжа им. Э. Денисова, семейная площадка с мастер-классами (например, мастер-класс по винной гризайли) и спектаклями теневого театра, лекция и документальный фильм «Путь художника: Ван Гог» и многое другое.

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Когда и где: 18 мая в Томском областном художественном музее (пер. Нахановича, 3).

Время и стоимость билетов: 18.00 — 23.00, взрослые 250 руб., студенты/пенсионеры 200 руб., дети 150 руб., семейный билет (2 взрослых и 1 ребенок) — 500 руб.

Аудитория: 6+

Мир театра в музее

В Музее деревянного зодчества Театр живых кукол 2 + КУ с актрисой Ольгой Гореловой покажет отрывок из спектакля «Он живой и светится». А директор театра Ирина Наумова расскажет об основателе театра — Мастере Владимире Захарове, историю возникновения театра, его таинственного названия и о том, почему одиночество — вкусная штука.

После 20 часов начнется концерт, посвященный Дню Победы от творческого коллектива «Экспромт» под руководством Татьяны Брюхановой.

Желающие смогут посетить экскурсию по выставке «Томский архитектурный декор», поучаствовать в различных мастер-классах и сделать свою перчаточную куклу для домашнего театра или создать свой неповторимый веер.

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Когда и где: 18 мая в Музее деревянного зодчества (пр. Кирова, 7).

Время и стоимость билетов: 18.00 — 22.00, взрослые 300 руб., студенты/пенсионеры 250 руб., дети 200 руб.

Аудитория: 6+

Вечеринка Skeng

Зарядившись свежими дабплейтами и обновив фонотеки, резиденты главной вечеринки от команды Soundgeeks вновь готовы порадовать всех любителей бэйс-музыки своими сэтами. На вечеринке также пройдет розыгрыш пластинки хедлайнера Thundaklap.

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Когда и где: 18 мая в стейк-баре The Burger Lab

Время и стоимость билетов: 22.00, 200 — 350 рублей

Аудитория: 18+

Благотворительный спектакль «Вокзал для своих»

Ностальгический анекдот, который разворачивается на одном и том же перроне провинциального советского вокзала в разные временные периоды страны, ушедшей в небытие, но ярко живущей в памяти большей части россиян.

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Когда и где: 18 мая в Доме ученых Академгородка

Время и стоимость билетов: 19.00, 350 рублей

Аудитория: 18+

Полнокупольный фильм «Неистовая Вселенная»

Мы привыкли к неизменности и спокойствию звёздного неба над головой — звёзды, которые видим мы, видели и наши далёкие предки.

Но если посмотреть на Вселенную в рентгеновских лучах и гамма-лучах, мы увидим быстрые, мощные, иногда катастрофические процессы — взрывы сверхновых, рождение пульсаров и нейтронных звёзд, столкновения и взаимодействия галактик. Наблюдая именно такие процессы в современных наземных и орбитальных обсерваториях, человечество стремится лучше понять законы, управляющие этой беспокойной Вселенной.

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Когда и где: 18 мая в Томском планетарии

Время и стоимость билетов: 15.00. 150 — 300 рублей

Аудитория: 6+

Закрытие джазового сезона

На закрытие приедет один из самых известных джазовых пианистов России и признанный в джазовом зарубежье Иван Фармаковский. Программа будет состоять из двух частей: авторской инструментальной Ивана Фармаковского и вокальной с джазовым вокалистом, дипломантом международных конкурсов и ведущим радио Джаз в Томске Андреем Иноземцевым. В составе джазового квартета — Асхат Сайфуллин (контрабас) и Евгений Суворов (барабаны)

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Когда и где: 18 мая в джаз-клубе «Синатра»

Время и стоимость билетов: 20.00, 720 рублей

Аудитория: 16+

Концерт «Сельская рапсодия»

Фольклорно-этнографический ансамбль «Пересек» представит жителям города Томска и его гостям новую концертную программу. Яркие музыкальные фрагменты крестьянской жизни предстанут перед зрителями. В концерт войдут песни деревни Большая Галка Бакчарского района, села Северное Новосибирской области, села Урлук Забайкальского края и другие.

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Когда и где: 19 мая в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 17.00, 100 рублей

Аудитория: 16+

Пешеходная экскурсия «Томск театральный»

На прогулке по проспекту Ленина обещают рассказать чуть больше о томских театрах. Маршрут пролегает от места, где стоял первый томский театр, до современного театра драмы. Участники узнают о самых ярких театральных постановках и неудачных спектаклях за более чем 150-летнюю историю Томска, оценят оригинальность театральных афиш прошлых столетий и увидят как изменились те места, на сценах которых создавалось искусство.

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Когда и где: 19 мая

Время и стоимость билетов: 17.00, 300 рублей

Аудитория: 6+

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