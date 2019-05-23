Председатель Центрального совета ВООПиК Артем Демидов: «Мы будем выносить на федеральную повестку вопросы охраны памятников, минуя бюрократические барьеры»

23 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На прошлой неделе в Томске побывал председатель Центрального совета Общества охраны памятников Артем Демидов.

Глава ВООПиК осмотрел город, встретился с журналистами и принял участие в конференции Общества охраны памятников «Проблемы сохранения историко-культурного наследия и пути их решения в современных условиях».

Прессе Демидов рассказал о том, как он видит ситуацию с проектом томского исторического поселения, что будет происходить с проектом после отправки в Минкульт и какие задачи сегодня решает ВООПиК в регионах России.

Проект вызывает вопросы

Встреча с председателем ВООПИиК проходила 13 мая в Российско-немецком доме Фото: Вероника Белецкая

— Хочу вас поблагодарить за то, что вы пригласили меня в Томск. Я в Томске ни разу не был. Тем более после [Градостроительного] совета, о котором сказали, еще больше хотел побывать. Полдня мы ездили по городу, смотрели различные объекты. Мне довелось убедиться в том, что Томск не просто так считается столицей деревянного зодчества России. Действительно, очень много ценной деревянной застройки, не мне вам об этом рассказывать.

Меня ничем не смутишь, я очень много езжу по стране. Томск уникален собранностью исторических объектов в пределах квартала, ненарушенных панорам, и потенциал города очень большой.

У меня сложилось определенное мнение по поводу проекта исторического поселения. Сам проект я еще не видел, но то, что рассказывают коллеги, у меня вызывает вопросы. Прежде всего это сокращение на треть объектного состава предмета охраны. Второе — это отсутствие требований к объектам, входящим в предмет охраны, в части того, что должен быть запрет их сноса, должны обязательно применяться при их реконструкции и воссоздании аутентичные материалы — это отсутствует. Третье — что были увеличены параметры по высотности. И четвертое — мы не обнаружили в проекте типовых аналогов для нового компенсирующего строительства на местах, где фоновая застройка утрачена. Если вы посмотрите проекты исторических поселений, которые были утверждены (например, недавно по городу Тутаев Ярославской области), к ним приложен целый альбом, как нужно воспроизводить фоновую застройку, которую мы пытаемся методами исторического поселения охранять. Это очень важно.

Как в свое время восстанавливалась Москва после пожара? Существовал альбом типовых проектов и собственнику земельного участка оставалось только выбрать, в зависимости от его финансовых возможностей, цвет, габариты и так далее.

Среди объектов, которые не внесены в предмет охраны — отреставрированные «дома за рубль». Для меня непонятно, в чем логика? Это объекты, в которые уже вложены средства, почему их не сделать предметами охраны исторического поселения?

Некоторые эксперты считают, что это новодел и не требует сохранения. Возможно, причиной этого является непонимание инструмента исторического поселения. В проект надо не то, что такие дома включать, надо включать и пустые участки с типовым проектом по воссозданию новых домов. Да, новоделов, но мы понимаем, что сохраняем среду, фоновую застройку.

Я еще скажу, что решение об утверждении этого проекта будет принимать Министерство культуры России и мы будем настаивать, чтобы проект рассматривался федеральным общеметодическим советом, будем в нем активно принимать участие и делать соответствующие замечания.

Вообще интересно: приняли проект, а нигде никакой информации нету, и это больше всего возмущает томичей. Это же наш город, а получается, что администрация делает какие-то дела, абсолютно не оповещая жителей.

Рассмотрение в Минкульте: как это будет?

ВООПИиК будет просить Министерство культуры отложить срок принятие проекта - чтобы изучить его более тщательно Фото: Вероника Белецкая

- Минкульт будет рассматривать проект [границ исторического поселения федерального значения город Томск] с точки зрения достаточности принятых мер для сохранения и развития именно Томска в границах исторического поселения. Специалисты научно-методического совета будут смотреть, прежде всего, на все необходимые составляющие части.

Опосредованно многие члены этого совета уже видели проект в редакции проектно-изыскательской организации «Валбэк», когда год назад благодаря инициативе Марии Николаевны [Боковой] организовывалось его рассмотрение в Москве. В принципе, эксперты те же самые: Андрей Леонидович Баталов, Борис Евгеньевич Пастернак, Александр Петрович Кудрявцев и другие. Будут ли на обсуждение приглашать представителей администрации Томска или области, решает секретарь секции совета.

Вообще, для чего существует историческое поселение? Это, прежде всего, способ сохранения территории во всей ее взаимосвязи — как объектов культурного наследия, так и средовых объектов, планировки, видовых раскрытий и так далее. Вот на это в первую очередь будет Минкульт обращать внимание.

Мы сейчас дорабатываем наши предложения, которые прозвучали на градсовете 7 мая, уточняем формулировки, к каждому из 386 объектов, не включенных в предмет охраны, будем прикладывать фотографии, давать историческую справку, и этот пакет документов параллельно мы также направим в методический совет в Минкульт — чтобы, рассматривая документацию от региональной власти, они имели возможность оценить и сопоставить версии, рассмотреть возможность включения изменений и дополнений.

По поручению Президента проект необходимо рассмотреть до 31 мая. Но мы со своей стороны будем советовать Минкульту просто написать в Администрацию Президента о продлении срока, потому что пороть горячку сейчас не в интересах ни города, ни Минкульта, ни страны.

Из городов, которые получили статус исторического поселения недавно — мне кажется, Тутаев хороший пример. Как дальше будет реализовываться проект — будет видно: сами памятники пребывают там далеко не в лучшем состоянии. А подход комплексный — он правильный.

Недавно губернатор Самары всенародно заявил, что Самаре будет присваиваться статус исторического поселения федерального значения. Мы с ним были на одном мероприятии, я еще сказал, что первый раз вижу, чтобы губернатор сам отстаивал получение статуса поселения именно федерального значения. Он увидел в этом инструмент не только запретов, но и регулирования градостроительной деятельности и развития поселения, включая возможность привлечения туризма, федерального финансирования и так далее.

Зачем нужен ВООПИиК?

В Томске ВООПИик представляет Мария Бокова Фото: Вероника Белецкая

— В чем смысл всероссийского общества охраны памятников? Смысл в том, что на месте проще взаимодействовать с региональной властью и различными структурами — ОНФ, «Единая Россия» и так далее. Мы ведь не только на региональном уровне выступаем, у нас согласованная федеральная структура.

Когда-то, в 60-е годы, бюджет ВООПИиК на реставрацию памятников превышал бюджет Минкульта. Деньги собирали в регионах от крупных организаций, заводов. В обществе состояло 10 млн человек. Все знаменитые музеи-заповедники — Куликово поле, места, связанные с жизнью писателей — все это было на средства нашей организации в свое время сделано. Кстати, музеи-заповедники деревянного зодчества, куда свозили из вымирающих деревень, тоже на средства ВООПИиК создавались. Понятно, что это было в другой стране. Но в современном мире мы же все были свидетелями, как во Франции за три дня миллиард евро собрали. Понятно, что это французы, это мы, но надо нам к этому стремиться. У общества охраны памятников есть серьезная репутация, имя, которое уважают, возможность, региональная сеть. В наших планах воссоздать эту систему постепенно.

Есть примеры регионов, которые прошли сложный путь и выстроили деловые отношения между региональным обществом охраны памятников и местной властью. И пока такие отношения не будут выстроены, ВООПИиК будет выносить на федеральную повестку вопросы охраны памятников, минуя бюрократические барьеры.

Вот вопрос здесь варится, что к обсуждению не допускают общественность: не дают проект, не включают в советы. Что-то должно произойти. Обычно это выливается в какие-то протесты, акции, но поскольку есть общероссийская система, то общественное недовольство может по этой цепочке подняться и дойти до кого-то выше. В этом смысл назначения нашей организации: при отсутствии стройной государственной системы охраны исторического наследия, от местного уровня до федерального, пока мы будем выполнять эту задачу [...]Если здесь не будет происходить взаимодействие власти с нашим региональным отделением, значит мы будем вопросы выносить на общественный уровень по мере наших возможностей.

Текст: Катерина Кайгородова, Егор Хворенков

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