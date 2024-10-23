«Ростелеком» увеличил пропускную способность магистрального канала связи между Томском и Кривошеино

23 октября 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» модернизировал станционное оборудование транспортной сети передачи данных на участке Томск — Кривошеино. В результате пропускная способность магистрального канала связи выросла в пять раз и составила 20 Гбит/с.

Оператор установил дополнительные модули на существующее DWDM оборудование, которое позволяет одновременно передавать множество потоков данных по одному оптическому волокну. Технология обеспечивает быстрый обмен информацией на сверхдлинные расстояния с большей скоростью.

Качество связи улучшилось у абонентов из сёл Кривошеино, Новокривошеино, Новоисламбуль, Никольское, Малиновка, Пудовка, Иштан, Белосток, Жуково и Петровка.

После обновления инфраструктуры пропускная способность канала возросла также у пользователей услуг «Ростелекома» из населенных пунктов смежного Шегарского района — Вознесенки, Новоильинки, Гусева и Монастырки. Это стало возможным из-за особенностей строения сети провайдера.

Выполненные работы — часть долгосрочной программы «Ростелекома» по развитию телеком-инфраструктуры.

«Сегодня пользователи все больше потребляют в интернете видео и игровой контент, а также смотрят телевидение „Ростелекома“ — Wink. Чтобы трафик до клиента шел без задержек, мы постоянно улучшаем характеристики сети. Отмечу, что у нас есть резервные каналы связи для бесшовного использования веб-ресурсов во время профилактических работ или на случай аварий», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

«Мониторинг нагрузки на сеть в Кривошеинском районе показал, что местный узел доступа загружен на 80%, это та цифра, при которой мы принимаем решение о необходимости проведения модернизации. Для того, чтобы предоставлять качественные современные услуги большему количеству абонентов, мы увеличили мощность оборудования. Также сейчас ведется работа по расширению каналов передачи данных в Томске», — подчеркнул технический директор Томского филиала «Ростелекома» Леонид Шурыгин.

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