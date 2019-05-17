Ночь музеев — 2019: что посмотреть?

17 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В пятницу 17 мая и субботу 18 мая музеи Томска приглашают гостей на традиционную Ночь музеев.

Маскарад, спектакли, театральный кастинг и ночной выстрел из пушки — все это ждет томичей во время акции. Что посмотреть и сколько стоят билеты — в нашем гиде по Ночи музеев.

Краеведческий музей: карнавал и косплей

Основная площадка Томского областного краеведческого музея представит программу под названием: «Маскарад времён. Не то, что кажется».

В течение вечера в выставочных залах будут постоянно происходить спонтанные выступления, сюрпризы, миниатюры, фокусы. Посетителей ждут оживающие статуи, необычный ходулист, мастер-класс по рисованию в стиле манга и многое другое. Можно будет примерить на себя различные карнавальные образы, сфотографироваться с яркими персонажами и тут же распечатать фото на инстапринтере.

Томичей и гостей города приглашают придти в своих маскарадных костюмах и масках, принять участие в конкурсе на лучший образ, главным призом в котором станет сертификат от турфирмы на 10 000 руб. А те посетители, кто купит билет онлайн, смогут принять участие в розыгрыше электросамоката.

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Когда и где: 17 мая в Томском областном краеведческом музее (пр. Ленина, 75).

Время и стоимость билетов: 19:00 — 00:00, взрослые — 400 руб., школьники — 150 руб., дети до 6 лет бесплатно.

Точка гравитации: древние открытия и современная математика

На «Калейдоскопе открытий» в «Точке гравитации» состоится знакомство с древними и современными открытиями, будет работать фотозона с интерактивными элементами, состоятся мастер-классы «Грани современной математики» и «Источники энергии».

Вход по предварительной записи. Начало сеансов в 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

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Когда и где: 17 мая в музее начала наук «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26).

Время и стоимость билетов: 17:00 — 22:00, 300 руб., дети до 5 лет бесплатно.

Томский планетарий: премьеры фильмов и ночное небо

Планетарий подготовил посвященную 150-летию таблицы Д.И. Менделеева программу «Откуда все взялось?», в рамках которой будет показана серия премьер полнокупольных фильмов. В конце программы состоится наблюдение ночного неба.

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Когда и где: 17 мая в Томском планетарии (пр. Ленина, 82 а, стр. 1).

Время и стоимость билетов: 17:00 — 23:00, взрослые 300 руб., школьники 200 руб, дошкольники бесплатно.

«Следственная тюрьма НКВД»: скрипичный концерт и настольная игра

Музей познакомит с судьбами репрессированных томских музыкантов на программе «Прерванный аккорд….». Это совместный проект с Томским музыкальным колледжем им. Э. Денисова. Посетителям будет предложено послушать скрипичный концерт, а также песни А. Галича и других в исполнении Павла Евграфова. Состоится презентация настольной игры по советской истории «74».

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Когда и где: 17 мая в Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» (пр. Ленина, 44).

Время и стоимость билетов: 19:00 — 00:00, взрослые 150 руб., дети 50 руб.

Музей истории Томска: PRОТЕАТР

Программа от музея истории Томска называется PRОТЕАТР; она вводит участников в мир театрального закулисья. На Воскресенской горе будут работать несколько интерактивных площадок, пройдет концертная программа, состоятся мастер-классы от настоящих профессионалов своего дела, будут звездные фото-зоны и многое другое. В заключении вечера организаторы обещают яркую развязку: файер-шоу, флешмоб и выстрел из пушки.

Для всех гостей мероприятия «PRОТЕАТР» действует специальная акция: купи билет в одном из музеев (Музее истории Томска или Музее славянской мифологии) и получи флаер со скидкой на посещение второго. Флаеры действуют на протяжении всего вечера.

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Когда и где: 17 мая в музее истории Томска (ул. Бакунина, 3).

Время и стоимость билетов: 19.00 — 23.00, 300 руб., с флаером 200 руб.

Музей славянской мифологии: кастинг и письма Боярскому

Первый музей славянской мифологии в этот вечер будет разделен на две площадки: детское пространство и театральное.

Детей ждет импровизированное представление «Желтая шутка» от театрального проекта «Категория», где дети станут участниками спектакля. Также будет бродячий балаганный театр Петрушки, теневой театр «ДоброТень» и кукольный театр «Ухтышка».

Взрослые смогут принять участие в настоящем театральном кастинге от Алевтины Буханченко, попробовать себя в театральном инсценировании «Сказа про Федота-стрельца», а любители Древней Греции облачатся в маски и попадут в античный театр. Также участники получат возможность написать письмо Михаилу Боярскому и Алисе Фрейндлих и другим любимым актерам.

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Когда и где: 17 мая в Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12).

Время и стоимость билетов: 19.00 — 23.00, 300 руб., с флаером 200 руб.

Музеи ТГУ: все о химии

В этом году акция «Ночь в музеях ТГУ. Химия ТГУ» приурочена к празднованию Международного года периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. Жители и гости города смогут побывать на выставках, концертах и мастер-классах, посвященных этой науке в самых разных проявлениях: от химии в расследовании преступлений до алхимии денег. Для юных участников акции молодые актеры университетского театра «Маска» подготовили музыкальную сказку.

Традиционно для посещения будут открыты старейшие университетские музеи: Музей истории ТГУ, Музей истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского, Минералогический музей им. И.К. Баженова, Палеонтологический музей им. В.А. Хахлова и Зоологический музей.



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Когда и где: 17 мая в Томском государственном университете (пр. Ленина, 36).

Время и стоимость билетов: 19.00 — 23.00, вход свободный.

Библиотека ТГПУ: Элли и ее друзья

Большой сказочный праздник для детей и их родителей развернется в музее «Волшебная страна» имени А.М. Волкова, выпускника ТГПУ и автора всеми любимой сказки «Волшебник Изумрудного города». Гостей встретят персонажи сказки — Элли и Тотошка, Страшила, Железный Дровосек, Трусливый Лев, которые проводят участников в путешествие по волшебной стране, помогут преодолеть творческие и интеллектуальные задания, покажут мультфильмы и проведут экскурсии по музею автора в ТГПУ.

В «Ночь музеев» университет откроет мастерские по изготовлению игрушек, закладок, оригами, фото-зону «Элли и ее друзья», площадки с интерактивными играми, рисованием шаржей и аквагрима, образовательные тренинги по граттажу, сказочные мастер-классы «Маковое поле», «Лисье королевство. Город Лисоград», конкурсы на знание сказок А.М. Волкова и многое другое.

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Когда и где: 17 мая в Научной библиотеке ТГПУ (ул. Герцена, 66)

Время и стоимость билетов: 17.00 — 21.00, вход свободный.

Художественный музей: Ван Гог и винная гризайль

Программа Томского областного художественного музея называется «Ночь в музее. «Бенефис» и посвящена году театра. Праздник начнется на площадке перед зданием музея, где посетителей будут встречать ростовые куклы, мобильная выставка постеров из фондов музея и ярмарка мастеров.

В здании музея гостей ждут интересные лекции и экскурсии по выставочным залам музея, концерт студентов музыкального колледжа им. Э. Денисова, семейная площадка с мастер-классами (например, мастер-класс по винной гризайли) и спектаклями теневого театра, лекция и документальный фильм «Путь художника: Ван Гог» и многое другое.

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Когда и где: 18 мая в Томском областном художественном музее (пер. Нахановича, 3).

Время и стоимость билетов: 18.00 — 23.00, взрослые 250 руб., студенты/пенсионеры 200 руб., дети 150 руб., семейный билет (2 взрослых и 1 ребенок) — 500 руб.

Музей деревянного зодчества: 2 + КУ и музыка Победы

В Музее деревянного зодчества Театр живых кукол 2 + КУ с актрисой Ольгой Гореловой покажет отрывок из спектакля «Он живой и светится». А директор театра Ирина Наумова расскажет об основателе театра — Мастере Владимире Захарове, историю возникновения театра, его таинственного названия и о том, почему одиночество — вкусная штука.

После 20 часов начнется концерт, посвященный Дню Победы от творческого коллектива «Экспромт» под руководством Татьяны Брюхановой.

Желающие смогут посетить экскурсию по выставке «Томский архитектурный декор», поучаствовать в различных мастер-классах и сделать свою перчаточную куклу для домашнего театра или создать свой неповторимый веер.

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Когда и где: 18 мая в Музее деревянного зодчества (пр. Кирова, 7).

Время и стоимость билетов: 18.00 — 22.00, взрослые 300 руб., студенты/пенсионеры 250 руб., дети 200 руб.

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