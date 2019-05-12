Парад Победы в Томске (ФОТО, ВИДЕО)

12 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Вчера, 9 мая, по главному проспекту Томска прошел митинг-парад Победы. Колонны проследовали от пл.Ново-Соборной до Лагерного сада, сообщает пресс-служба мэрии.

Шествие началось с традиционного выноса знамени Победы и рапорта военному комиссару Томской области о готовности воинских частей. Открылся парад, состоящий из 17 коробок, проездом к месту стационарного показа военной техники.

Гости увидели БМ-21 «ГРАД», БТР-80рх, 152-миллиметровую буксируемую пушку 2А65, реактивную систему залпового огня «УРАГАН» и радиостанцию Р-166 (на базе БТР-80). Среди образцов военной ретротехники были представлены мотоциклы – М-72 военного времени, бронеавтомобиль – БА-64, автомобили ГАЗ – 67, ГАЗ – 69, Willis, Dodge VS, ГАЗ – М-1, медицинский ГАЗ – АА, зенитный ГАЗ – АА, бортовой ГАЗ – АА, грузовой ЗИЛ-157 с артиллерийским орудием. Также томичам и гостям города была представлена гаубица Д-1 образца 1943 года, которая была передана городу в рамках региональной акции «Оружие Победы». После шествия ретротехнику установили в переулке Спортивном, где гости праздника могут рассмотреть ее вблизи и сфотографироваться.

Далее промаршировали колонны воинских частей и учреждений Томского гарнизона, куда вошли сотрудники УФСИН, УМВД, Росгвардии, службы судебных приставов, ветераны боевых действий, юнармейцы, военнослужащие военной части № 3478, воспитанники Штаба Поста № 1, члены поисковых отрядов, кадеты, знаменосцы и барабанщики. Впервые в этом году в параде прошествовали и томские медики.

Шествие традиционно возглавили колонны с портретами маршалов Победы и героев-Томичей и Знаменем Победы. Завершился митинг-парад и шествие прохождением колонны МЧС с 75-метровой георгиевской лентой.

В завершении по главному проспекту Томска двинулась колонна «Бессмертного полка», в которой с портретами своих воевавших родственников прошли несколько тысяч томичей.

Фото, видео: Сергей Степин

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