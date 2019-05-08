Афиша Томска.

Выходные: 9 — 12 мая 2019 года

8 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Главное событие этих выходных — День Победы. В честь этого праздника в Томске пройдут кинопоказы, выставки, концерты и, конечно, парад и салют.

Но ожидаются мероприятия и на мирные темы: «Чемодан историй» от сибирских евреев, спектакль на жестовом языке и квиз со ставками. Еще больше интересных мероприятий — в обновленной Афише «Томского Обзора».

Празднование Дня Победы

Традиционно с 8.30 утра запланировано проведение легкоатлетического пробега по проспекту Ленина «Миля мира», в 9.45 состоится торжественное возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду. В 10.00 начнется формирование колонн парада Победы по маршруту пл. Ново-Соборная — Лагерный сад.

Торжественный митинг с участием ветеранов и первых лиц города и области начнется в 11.00 на площади Ново-Соборной, и продолжится прохождением военной ретро-техники и образцов современного вооружения. Затем торжественным парадом пройдут колонны воинских частей и Бессмертного полка.

После торжественного парада празднование 9 мая на Ново-Соборной площади продолжился концертной программой с участием томских коллективов. Параллельно с этим концертная программа стартует и в Городском саду.

В 18.00 в Лагерном саду начнется марш участников штаба поста №1. Здесь же в 20.00 начнется вечерний праздничный концерт "Победный май" с участием местных коллективов, кавер-групп Томска и Новосибирска. А в 22.45 томичей ждет праздничный салют.

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Когда и где: 9 мая на разных площадках города

Время: с 08.30

Аудитория: 0+

Киномарафон «Мы помним»

Бесплатный просмотр лучших фильмов про войну откроет советский художественный фильм «Убийство на улице Данте», снятый режиссером Михаилом Роммом в 1956 году. Черно-белый художественный фильм «Война под крышами», поставленный на киностудии «Беларусьфильм» в 1967 году режиссером Виктором Труновым продолжит кинопоказ. В 16.10 начнется фильм по одноименной повести Василя Быкова «Волчья стая» (режиссер Борис Степанов). Завершается кинопоказ демонстрацией новой российской драмы о войне «Коридор бессмертия» (режиссер Федор Попов), которая начнется в 17.35.

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Когда и где: 9 мая в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 13.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто»

С 10.00 до 18.00 будет открыта фотовыставка «Война в объективе». В «Музейном кинозале» будет идти демонстрация военной кинохроники. Фото на память на фоне уникального экспоната музея автомобиля времен Второй Мировой войны «Виллис МВ».

В 12.30 начнется концертная программа«Между войной и тишиной». С 12.00 до 15.00 — «Фронтовой привал». Все желающие смогут погреться горячим крепким чаем и бутербродами из черного хлеба с маслом.

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Когда и где: 9 мая в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 13.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Концерт «сегодня в Томске тревожно»

Гостей встречает томская группа Mute Pidgin. Эти товарищи готовят что-то новое, да ещё и в новом составе, но чуть-чуть. Гости — neznak (Новосибирск). Готовят ритуалы, потусторонние песнопения, гитарный скрежет и побольше. Концерт будет сопровождаться видео-перфомансом от томских художников Аксиньи Сарычевой и Ивана Шишкина.

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Когда и где: 9 мая в HallBar

Время и стоимость билетов: 19.00, вход свободный

Аудитория: 18+

Показ фильма «Летят журавли»

Рассказ о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли с честью вынести это испытание. В центре киноповести — трагическая история двух влюбленных, которых разлучила война.

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Когда и где: 9 мая в «Киномаксе»

Время и стоимость билетов: 14.00, 100 рублей

Аудитория: 12+

Концерт «Шум берёз»

Песни военных лет, с которыми наши деды и прадеды уходили на фронт, которые выражали всю веру, надежду и боль военного времени в исполнении сопрано Татьяны Стукаловой и баритона Евгения Штейнмиллера.

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Когда и где: 9 мая в джаз-кафе Underground

Время и стоимость билетов: 19.00, 100 — 420 рублей

Аудитория: 16+

Мастер-класс «Голубь мира»

Знаете ли вы, почему голубей принято считать символом мира? Началось всё ещё с древних времён. Люди считали, что у голубя нет желчного пузыря, и поэтому он является чистым и добрым. Многие народности почитали его как священную птицу, символ плодородия.

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Когда и где: 9 мая в музее «Точка гравитации»

Время и стоимость билетов: 14.00, 200 — 300 рублей

Аудитория: 0+

Драма «Война Анны»

Вся семья главной героини погибает во время массового расстрела. Сама она чудом остается в живых — мать закрыла ее своим телом. Больше двух лет девочка живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Невероятно, но Анне удается не только выжить, но и сохранить в себе человека. Ей помогают в этом её собственные воспоминания о родителях, доме, а также друг, который спасает её от полного одиночества.

В главной роли Марта Козлова

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Когда и где: с 9 мая в Goodwin Cinema, Kinopolis и «Киномакс»

Аудитория: 12+

Игра головой — квиз со ставками!

Несложная интеллектуальная командная игра. Вопросы могут быть о чем угодно — о кино, спорте, музыке, литературе, истории, компьютерных играх. Да хоть об интернет-мемах! Играет одновременно много команд, и выигрывает та, которая сможет ответить на самое большое количество вопросов.

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Когда и где: 9 мая в караоке-клубе «Капиталъ»

Время и стоимость билетов: 18.00, 250 рублей

Аудитория: 12+

Танцевальный спектакль «Чашка кофе»

Театр танца «Зеркало» приглашает на огонек и «Чашку кофе». И за наблюдением происходящего на сцене предлагает поразмыслить, что есть такого особенно в этом черном напитке, что делает наш день испорченным, несостоявшимся без него. Можем ли мы без него обойтись, и если да, то стоит ли? Время пролетит незаметно, и все, что останется, — это послевкусие от кофе.

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Когда и где: 10 мая в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 19.00, 250 — 450 рублей

Аудитория: 0+

Акция по высадке кедров

Акцию готовят эко-фабрика «Сибирский кедр» и томская общественная организация «Защитим Томскую тайгу». Каждый кедр будет высажен в честь воинов Великой Отечественной войны. "Наш подвиг сегодня — это хранить небо чистым, заботиться о природе родного города, страны, планеты", -объявляют организаторы

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Когда и где: сбор 10 мая на остановке «Газовая заправка» (поселок Зональная станция)

Время: в 11:00

Аудитория: 0+

Спектакль театра «Индиго» «Нотки любви»

Это весенний спектакль о любви и чувствах, исполненный в танцах, пластических этюдах, с применением театральных эффектов и песен на жестовом языке. Жестовый язык — особо выразительное искусство, которое предназначено для всех зрителей без исключения.

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Когда и где: 11 мая в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 18.00, 200 рублей

Аудитория: 6+

Шоу «Искренне ваш, чемодан историй»

Тема вечера - «Устами сибирских евреев». "В наших историях будет и драматизм, и самоирония, и яркость и то, что объединяет нас всех – пришельцев, живущих на сибирской земле – наша общая история, которая складывается из личных историй живущих по соседству людей – в первую очередь томичей, а потом уже евреев, татар, литовцев, русских…", - обещают организаторы.

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Когда и где: 12 мая в джаз-клубе «Синатра»

Время и стоимость билетов: 18.00, 500 рублей

Аудитория: 12+

Благотворительная ярмарка-раздача котиков

Это небольшая ярмарка, будут ждать хозяев только коты, кошки и котята — подопечные организации Содружества. Приходите найти себе друга!

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Когда и где: 12 мая в ТЦ «Город»

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

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