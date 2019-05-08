День радио в Томске отметили традиционным шествием (ФОТО)
8 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая
Вчера, 7 мая, в Томске прошел традиционный городской студенческий фестиваль «Радио ВООМ 2019», приуроченный ко Дню радио.
Праздник начался с «Радио ярмарки» и продолжился шествием студентов ТУСУРа от общежитий на ул. Ф. Лыткина, 8 - по ул. Нахимова - ул. Советская – ул. Учебная – ул. Вершинина – ул. Нахимова – ул. Ф. Лыткина.
Кульминацией праздника стало традиционное выбрасывание старой техники из окон общежития.
Завершится День радио во Дворце Зрелищ и Спорта (ул. Красноармейская, 126) праздничным концертом.
Фото: Вероника Белецкая
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