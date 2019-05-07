Порядок городу к лицу: сотрудники Томского филиала ССК присоединились к общегородскому субботнику

АО «Сибирская Сервисная Компания» / Фото: 7 мая 2019 // Фото: Sibserv.com

Вот уже несколько лет подряд весенние субботники в Томске объединяют тысячи неравнодушных жителей, которые любят свой город, заботятся о нем, хотят видеть его красивым, ухоженным, чистым.

Не остались в стороне и сотрудники Томского филиала Сибирской Сервисной Компании. Более тридцати работников вышли на субботник и навели порядок возле офиса компании.

На субботнике Фото: пресс-служба компании

Андрей

Кошелев директор Томского филиала АО «ССК» Сибирская Сервисная Компания более 19 лет работает на отечественном нефтесервисном рынке. Важнейшим принципом деятельности предприятия является ценность человеческой жизни и бережное отношение к окружающей среде. Традиционно сотрудники нашего филиала занимаются уборкой прилегающей к офису территории: от Речного вокзала по набережной вдоль нашего здания. Мы поддерживаем инициативу администрации города и Ленинского района.

Порядок городу к лицу – именно под таким девизом проходят общегородские субботники в Томске. Сотрудники ССК, бодро орудуя метлами, очистили берег Томи и прилегающую к зданию территорию от мусора, собрали бумажные пакеты, коробки, осколки стекла. Параллельно немного обновили и покрасили фасад здания. Ветреная и прохладная погода не помешала энтузиазму и бодрому настроению.

Андрей

Квашнин начальник отдела технологического обеспечения Томского филиала АО «ССК» Субботники мы проводим ежегодно. Для нас это уже сложившаяся добрая традиция: наводим чистоту, чтобы было приятно работать и приходить на работу.

У здания ССК в Томске Фото: пресс-служба компании

Алина

Зубарева специалист Отдела материально-технического обеспечения Томского филиала АО «ССК» Из окон нашего здания открывается вид на реку Томь, в хорошую погоду на набережной бывает многолюдно. Здесь гуляют томичи с детьми, гости города. Мы хотим, чтобы было чисто и красиво. Мы вышли на городской субботник, ведь так просто своими силами навести порядок.

27 апреля общегородской субботник прошел почти на 500 площадках Томска. 11 тысяч томичей наводили чистоту во дворах, общественных пространствах и на прилегающих улицах. В рамках общегородского субботника было вывезено 2860 кубометров мусора в мешках и 1233 тонны твердых бытовых отходов.

Анна

Бардокина ведущий специалист тендерного управления Томского филиала АО «ССК» Мы не только делаем доброе дело и заботимся о городе. Подобные мероприятия помогают сотрудникам нашей компании стать дружнее, пообщаться в неформальной обстановке. Общее дело сплачивает коллектив, все довольные и с хорошим настроением трудятся на свежем воздухе.

АО «Сибирская Сервисная Компания» оказывает комплекс услуг, связанных со строительством эксплуатационных и разведочных нефтяных и газовых скважин, их цементированием, капитальным и текущим ремонтом. Забота о благоприятной окружающей среде, соблюдение требований природоохранного законодательства РФ на производстве – важные принципы в работе ССК.

Екатерина

Вычужанова ведущий специалист по охране окружающей среды Томского филиала АО «ССК» Экологи и все сотрудники ССК постоянно проходят обучение в области охраны окружающей среды и в области экологической безопасности, и все время совершенствуют свои знания. Принимая участие в общегородском субботнике, мы еще раз не словом, а делом доказываем свое отношение к окружающей среде.

Евгений

Петрушин начальник Службы промышленной безопасности, охраны труда, производственного контроля и экологии Томского филиала АО «ССК» Компания минимизирует негативное воздействие на окружающую среду и снижает экологические риски. Предприятие внедрило и совершенствует систему экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016. АО «ССК» последовательно движется к цели – свести к минимуму техногенную нагрузку на окружающую среду, уменьшить возможность возникновения инцидентов и аварийных ситуаций.

Сибирская Сервисная Компания

АО «Сибирская Сервисная Компания»

www.sibserv.com

Исполнительный аппарат АО «ССК»

г. Москва,

Ленинградский проспект, 31а, стр.1, 9 этаж

Тел: (495) 225-75-95

Томский филиал АО «ССК»

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пер. Совпартшкольный, 2

Телефон: 8 (38-22) 90-95-96

E-mail: tf@tf.sibserv.com

АО «ССК» — независимая отечественная компания, один из отраслевых лидеров в России по бурению и ремонтам нефтяных и газовых скважин.то семь подразделений, более 4,5 тысяч сотрудников и работа на объектах в основных нефтегазоносных регионах страны: ХМАО, ЯНАО, Томская область, Красноярский край, Поволжский регион, Республика Коми, Восточная Сибирь. На долю АО «Сибирская Сервисная Компания» приходится около 8% годового объема бурения в стране (более полутора миллионов метров проходки горных пород в год) и более 3200 выполняемых текущих и капитальных ремонтов скважин в год.

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