Театральный обзор: какие спектакли стоит посмотреть в мае

1 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Сцена из спектакля «Господин Ибрагим и цветы Корана». Томский драмтеатр

АВТОР Мария Симонова

В мае в Томске не случится премьер. Значит, самое время пересмотреть неординарные томские спектакли, обратить внимания на гастроли.

А еще с удивлением обнаружить в афише на май общетеатральный капустник. Тот самый, что обычно связывали с мартовским днем театра.



Гастроли Новосибирского городского драматического театра Сергея Афанасьева

Сцена из спектакля «Платеро и я» Фото: Новосибирский городской драматический театр Сергея Афанасьева



1 мая, 18:00. 2 мая, 12:00. Театр 2 + Ку

Зал удивительного театра не пустует — на сцену выходят друзья и коллеги Владимира Захарова. И не только томские. Май начнется с гастролей новосибирцев. Актриса Инна Исаева сыграет моноспектакль «Платеро и я» (это постановка Анны Чаленко, актрисы и режиссера театра Афанасьева).

В это произведение актриса влюбилась несколько лет назад, когда сотрудничала с итальянской труппой. В одном из спектаклей звучала история «Платеро и я». Автор текста — один из самых известных испанских лириков Хуан Рамон Хименес. Славу и нобелевскую премию ему принесли стихи. Андалузская элегия (ее же называют лирической повестью) «Платеро и я» написана в прозе, но менее поэтичной от этого не стала.

Герой истории вместе со своим осликом путешествует по Андалузии. Испанская весна, ее колорит, жаркий и солнечный край очень живо передается в тексте. Простая на первый взгляд, элегия оказывается философским текстом о дружбе, странствиях, жизни и смерти. В Испании «Платеро и я» любят и дети, и взрослые, этот текст часто сравнивают с «Маленьким принцем».

У Инны Исаевой есть два варианта спектакля — максимально подробный, для взрослых (его можно увидеть 1 мая) и короткий, для детей (его представят 2-го утром). Спектакль камерный, в нем очень важен текст, но также и особенная музыка — на ее создание известного испанского гитариста Марио Кастельнуово-Тедеско вдохновила именно элегия «Платеро и я».

Инна Исаева бывала прежде в театре «2 + ку» как зритель — смотрела спектакли Владимира Захарова. И признается, что счастлива получить приглашение выступить в таком замечательном театре: играть на этой площадке большая честь. А то, что жизнь в театре продолжается и в зале снова и снова собираются зрители, не может не радовать.

Общетеатральный капустник «Дети понедельника»

13 мая, 19:00. Томский областной драматический театр

Нынешний год объявлен в России Годом театра, к чему сами виновники торжества отнеслись настороженно. Среди мелких неприятностей — в марте впервые за много лет томские и северские театры не собрались на вечер капустников. Помешал всероссийский театральный марафон — в день, когда обычно показывали смешные номера, на сей раз торжественно передавали эстафету и символ Года театра. Но артисты решили не пропускать целый год и провести фестиваль «Дети понедельника» в мае. Тем более что его задумывали не как праздник в честь Дня театра (который 27 марта), а в духе новосибирского вечера капустников «Апрельские тезисы» и нижегородской «Веселой козы». Май выбрали как удобное для всех театров время — премьеры выпущены и можно подумать о смешных номерах.

В нынешних «Детях понедельника» примут участие только профессиональные театры: из Томска — драма, ТЮЗ, «Скоморох» и «Индиго», из Северска — театр для детей и юношества, музыкальный театр, молодежный театр «Наш мир». Номера их попросили сделать не только веселыми, но и динамичными, не длиннее 12 минут. Так что весь фестиваль обещает уложиться в полтора часа. Темой для шуток в этом году выбрали «Театральное обострение». Не зря же год театра на дворе! Она очень близка всем коллективам, так что будем ждать запоминающихся шуток и ярких номеров. Особенность подобных фестивалей — такие события, в отличие от спектаклей, не повторяются, многие капустники сочиняются специально для «Детей понедельника», их можно увидеть только один раз.

Чайка и перформансы

Сцена из спектакля «Чайка» Фото: Томский областной театр юного зрителя

16 и 24 мая, с 18:30. Томский областной театр юного зрителя

На «Чайку» в Томский ТЮЗ в мае лучше приходить заранее — встреча с современным искусством начнется еще в фойе. Участница арт-фестиваля «мУкА.Склады искусства» (он пройдет в Томске 31 мая — 2 июня) художница Аксинья Сарычева обещает перформанс «Складывать». Его концепция оптимистична — если складывать правильно, то все сложится. Аксинья будет работать с вещами из складов в театре, создавать из них новые объекты. Этот процесс заснимут на видео, так что зрители увидят и процесс сборки, и то, что получилось.

«Чайка» Дмитрия Гомзякова стала одной из самых заметных и обсуждаемых томских премьер последних лет. О ней пишут с восторгом театральные критики и профессора-филологи, о ней ведут жаркие споры. По этому спектаклю очень чувствуется — режиссер смело, ни на кого не оглядываясь, воплощал в жизнь свою задумку. И история состоялась. На «Чайке» Дмитрия Гомзякова становится понятно, что это очень современная пьеса — текст Чехова легко можно было бы выдать за написанный в наши дни. В этом спектакле можно увидеть множество старых и новых форм, среди которых отсылки к спектаклям ведущих российских режиссеров, знаменитым перформансам и блогерским ток-шоу. Но это не формальный театр — «Чайка» живая, она меняется (тем более, что после премьеры в ней даже появились новые сцены) и растет. На ней не нужно разгадывать ребусы — интереснее следить за живыми героями.



Господин Ибрагим и цветы Корана

Сцена из спектакля «Господин Ибрагим и цветы Корана» Фото: Томский областной драматический театр

30 мая, 19:00. Томский областной драматический театр

Если в жизни остро не хватает эмоций, сил и света, то за вдохновением и энергией отправляйтесь на «Господина Ибрагима и цветы Корана». Этот моноспектакль Евгения Казакова (режиссер — Наталья Корлякова) несколько лет «жил» в Северском театре для детей и юношества, а затем вместе с артистом перешел в томскую драму. Постановка выиграла международный фестиваль «Монокль» в Петербурге и призы на многих других театральных конкурсах, так что в признании экспертов и критиков можно не сомневаться. А зрители просто часто не могут сдержать слез от избытка эмоций. И пусть слово «Коран» в названии никого не смущает — никаких скучных рассуждений о религии в истории не будет.

«Господин Ибрагим и цветы Корана» — из тех постановок, которые хорошо пересматривать. На него есть смысл идти и во второй, и в третий раз. И потому, что артист всегда продолжает искать новые краски — иногда спектакль получается неспешным, с вниманием к деталям, иногда — стремительным словно полет. И потому, что счастья много не бывает, а такая работа — настоящее театральное счастье.

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